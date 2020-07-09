Бренд Kingston вновь удивил своей картой памяти. Что на этот раз?

По работе и просто для себя я пользуюсь огромным количеством гаджетов, многие из которых работают с картой памяти. Часто это накладывает ограничения, связанные с необходимостью ее покупки. Если с телефоном все просто и понятно — у него есть встроенная память — то с камерами, дронами и игровыми консолями все же приходится озаботиться выбором такого простого на первый взгляд аксессуара, на котором я крайне не рекомендую экономить. Особенно, если вы планируете пользоваться картой больше одного раза. Не так давно я начал пользоваться картой памяти от известного бренда Kingston и понял, что я не пользовался его продукцией уже очень давно. Тем интереснее мне было разобраться в вопросе.

Можно ли покупать дешевые карты памяти

Действительно, с момента моего прошлого общения с накопителями Kingston прошло много лет. Наверное, это было еще во времена, когда я таскал диплом на флешке и мы еще не знали, что такое ”облака”. Теперь мир изменился, но карты памяти востребованы, как никогда.

В наше время мы любим снимать видео и не только на смартфон. Даже снимая на смартфон, мы все равно иногда пользуемся картами памяти. Для владельцев iPhone это не актуально, так как в этих смартфонах нет и не будет карты памяти, а вот пользователи Android иногда просто вынуждены пользоваться такими накопителями.

Как стереть данные с потерянного или украденного телефона на Android.

Отвечая на вопрос о дешевых картах памяти, я скажу, что пользоваться ими, конечно, можно. Кто я такой, чтобы запрещать вам делать это? Вот только я бы настоятельно не рекомендовал такой подход. Я видел много карт памяти и знаю, как они выходят из строя, унося с собой то, что было очень важно. Именно поэтому лучше заплатить на 500 рублей больше, но быть спокойным. Про варианты с ”Али” я вообще молчу. Мне просто страшно вставлять их в свои гаджеты.

Кто-то скажет, что пользуется дешевой картой и все работает, но я и не говорю, что сломается каждая. Даже если риск 5-10 процентов, я бы не стал доверять ей свои ценные фотографии и видео (в том числе рабочие).

Что делать, если смартфон не видит карту памяти

Обзор карты памяти Kingston Canvas Gо! Plus

Упаковка карты памяти обычная. Нет никакой лишней мишуры, только прозрачный пластик в картонной основе. На упаковке есть вся необходимая информация, а открывать ее проще, имея при себе ножницы.

Карта памяти имеет формат microSD и поставляется в паре с переходником на формат SD. Он пригодится для того, чтобы скидывать видео на компьютер. В моем случае я снимал на DJI OSMO Pocket и DJI Mavic Pro, а скидывал видео на iMac. Обойтись без переходника я просто не мог, учитывая, что на корпусе компьютера есть разъем под карту памяти формата SD.

Также пару раз я пользовался картой памяти внутри переходника. Я снимал фото и видео в формате 4K 30fps на Panasonic Lumix G80. Никаких трудностей у меня не было.

Переходник имеет стандартный для Kingston дизайн, а сама карта памяти яркая и на ней нанесена вся информация о скорости и классе, который обычно шифруется буквами и цифрами.

Как очистить память смартфона. Пять простых шагов.

Для чего нужная карта памяти

Я уже сказал, что использовал карту памяти для съемки видео в основном на DJI OSMO Pocket и DJI Mavic Pro, которые поддерживают именно формат microSD. Кроме этого, использование возможно с навигаторами, смартфонами, планшетами, игровыми консолями, видеорегистраторами и другими гаджетами, которые поддерживают этот формат. А благодаря переходнику ее можно использовать и с другой техникой, такой, как цифровые фотоаппараты и видеокамеры. То есть связка получается универсальной. Именно в этом и заключается важное преимущество карт памяти с переходником в комплекте. Есть версия и без переходника, но разница в цене составит меньше ста рублей, и поэтому я рекомендую взять более ”богатую комплектацию”.

Благодаря большой скорости чтения и записи, Kingston Canvas Gо! Plus поддерживает запись видео почти в любом формате (включая 4K UHD), на который способна современная техника, кроме супер-профессиональных киношных камер.

Карта памяти имеет класс 10, UHS-I и скоростные характеристики, которые соответствуют U3, V30. А еще она поддерживает класс производительности приложений A2. На запись Kingston Canvas Gо! Plus выдает скорость до 90 МБ/сек, а на чтение — до 170 МБ/сек. Среди карт памяти для массового использования вы едва ли найдете что-то более быстрое.

Сколько стоит Kingston Canvas Gо! Plus

Я уже говорил, что в карте памяти важна надежность. Именно этим и ценятся качественные производители. Модель, о которой я сегодня рассказываю, имеет не просто гарантию, а пожизненную гарантию. То есть производитель уверен, что с ней ничего не случится и она скорее потеряется, чем сломается.

Особенно это приятно на фоне цены, которая составляет всего чуть больше двух тысяч рублей за версию на 128 ГБ. Это не намного дороже того, что предлагают ”no name” производители, но дает все преимущества — как по скорости, так и по надежности.

Расскажите в нашем Telegram чате, как вы пользуетесь картами памяти и какие выбираете

Есть в модельном ряду Kingston и другие карты памяти, в том числе с небольшим картридером. Такую не вставишь в большой фотоаппарат, зато ее удобно подключать к любому компьютеру. Выбор — это всегда хорошо.

Подробнее о картах памяти Kingston