Будут ли часы Pixel Watch работать с iPhone

Несколько дней назад Google представила свои новые и первые в истории часы под брендом Pixel. Изначально их затизерили еще несколькими месяцами ранее на конференции Google I/O. А за неделю до этого мероприятия они явно неслучайно утекли в сеть, когда их нашли в одном из кафе. Впрочем, сейчас нам надо не вспоминать историю появления этих часов, а поговорить о том, будут ли они работать с iPhone. Учитывая характеристики часов, многие пользователи смартфона от Apple могут заинтересоваться возможной альтернативой Apple Watch. Но, если вы из их числа, не спешите радоваться.

Работают ли Pixel Watch с iPhone

Если коротко и вы хотите получить ответ в самом начале статьи, то сразу скажу, что Pixel Watch не будут работать с iPhone. Они предназначены только для использования с телефонами Android, в отличие, например от умных часов Fitbit и даже некоторых других моделей на базе Wear OS, которые могут выполнять если не все, то многие свои функции в связке с обеими платформами.

В некотором роде это такой ответ Google на Apple Watch, которые аналогичным образом работают только с устройствами iOS, да и то не со всеми.

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Что такое Google Pixel Watch

Google Pixel Watch — это новейшие умные часы от Google, представленные на презентации новых смартфонов Pixel. Во многом интерес вызван не только тем, что часы сами по себе довольно любопытны, а тем, что это первые фирменные смарт-часы компании. Pixel Watch будут поставляться с Wear OS 3 и интеграцией с Fitbit, поэтому вы можете использовать их вместе с приложением Fitbit и даже с подпиской Fitbit Premium, если захотите и сможете ее оформить.

Сами трекеры Fitbit хорошо известны тем, что заложили начало этого направления устройств. Еще до появления первых умных часов компания выпускала простейшие трекеры, которые становились все более развитыми и постепенно дошли до того, что есть сейчас. А именно, стали одними из лучших трекеров и смарт-часов современности. Почему Pixel Watch так часто сравнивают с ними? Потому что Google купила Fitbit и активно интегрирует свои продукты и сервисы с наработками этой компании.

Но, в отличие от умных часов и фитнес-трекеров Fitbit, которые работают как с Android, так и с iOS, Pixel Watch будут эксклюзивными для устройств Android. Эту же сомнительную концепцию Apple использует со своими часами, которые работают только с iPhone.

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Когда можно будет купить часы Pixel

Как уже было сказано выше, о часах первый раз официально заговорили на Google I/O в мае этого года. Но то, что сейчас их выпустили официально, не говорит о том, что ими уже можно пользоваться — в продаже новинка появится 27 октября. Поэтому пока мы мало что знаем об этом гаджете. Что мы знаем о Pixel Watch на данный момент, так это то, что они имеют круглый экран с вращающейся головкой справа и доступны в различных цветовых вариантах.

Характеристики Pixel Watch

Что касается спецификаций, данные показывают, что часы будут использовать чипсет Exynos 9110, который был в первых Galaxy Watch, 2/32 ГБ памяти и аккумулятор на 294 мАч. Ожидается, что срок службы батареи составит около суток от одной зарядки. Все это еще больше роднит новинку с Apple Watch.

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Гаджет будет отслеживать физическую форму и другие показатели здоровья, такие как сон и уровень кислорода в крови. В этом помогут наработки Fitbit, ставшей частью Google. Так же на запястье пользователя будут доставляться уведомления с подключенного телефона. Он должен будет работать на Android 8. Так же часы смогут работать с популярными сервисами Google, такими как Google Ассистент и Google Карты. Вероятно, с помощью часов можно будет управлять совместимыми системами умного дома.

А вас способны заинтересовать новые часы или они не стоят внимания? Делитесь мнениями в нашем Telegram-чате.