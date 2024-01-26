Чем Redmi Watch 4 отличаются от Redmi Watch 3, и почему это — лучшие смарт-часы 2024 года

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Герман Вологжанин

Начало 2024 года радует большим количеством новинок от компании Xiaomi. Одна из самых интересных — часы Redmi Watch 4. Хотя китайцы всегда подчеркивали, что флагманскими являются продукты, выпущенные только под именем Xiaomi, в этот раз носимое устройство суббренда получилось по-настоящему бескомпромиссным, и к нему невозможно придраться. Разберемся, чем Redmi Watch 4 отличаются от Redmi Watch 3, и где их купить.

Чем Redmi Watch 4 отличаются от Redmi Watch 3, и почему это — лучшие смарт-часы 2024 года. Новые часы Redmi Watch 4. Фото: Польза NET. Фото.

Новые часы Redmi Watch 4. Фото: Польза NET

Чем интересны часы Redmi Watch 4

Купить Redmi Watch 4 можно на AliExpress. На этой площадке 24 января стартовали продажи новых часов. До конца недели цена Redmi Watch 4 по промокоду ASK0X9 составит 6 695 ₽, что просто отлично с учетом того, какие характеристики предлагает модель 2024 года.

Купить Redmi Watch 4

Redmi Watch 4 оснащены большим 1,97-дюймовым AMOLED-экраном, частота обновления которого составляет 60 Гц, что делает прокрутку максимально плавной. При этом во время использования функции AOD частота опускается до 5 Гц с целью экономии энергии. Экран Redmi Watch 4 поддерживает функцию автояркости, чье пиковое значение достигает 600 нит на солнце.

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Внешне умные часы Redmi Watch 4 напоминают Apple Watch. Выражено это не только в квадратной форме корпуса, но и в колесике сбоку. Оно выполняет функцию кнопки подтверждения действий, а еще может использоваться для пролистывания пунктов меню. Это намного удобнее, чем постоянно водить пальцем по экрану.

Чем интересны часы Redmi Watch 4. Колесико позволяет перемещаться между пунктами меню. Фото: eSavants. Фото.

Колесико позволяет перемещаться между пунктами меню. Фото: eSavants

Рамка корпуса Redmi Watch 4 выполнена из алюминия, что как бы подчеркивает премиальность устройства. Также смарт-часы 2024 года отличаются новым быстросъемным ремешком.

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С функциональной точки зрения Redmi Watch 4 представляют собой часы с поддержкой звонков. Они подключаются к смартфону по Bluetooth, а наличие встроенных микрофона и динамиков позволяет использовать устройства для разговоров, не доставая свой Android из кармана. Кроме того, часы Redmi Watch 4 оснащены 4-канальным датчиком ЧСС, умеют круглосуточно фиксировать уровень SpO2, готовы похвастать датчиком GPS и предложить 150 тренировочных режимов.

Купить Redmi Watch 4

Корпус смарт-часов защищен от воды по стандарту 5ATM (погружение на глубину до 50 метров), а встроенный аккумулятор дает надежду на 20 дней автономной работы.

Сравнение Redmi Watch 4 и Redmi Watch 3

Сравнение Redmi Watch 4 и Redmi Watch 3. Redmi Watch 3 — слева, Redmi Watch 4 — справа. Фото: eSavants. Фото.

Redmi Watch 3 — слева, Redmi Watch 4 — справа. Фото: eSavants

На бумаге все звучит здорово, но насколько в реальности велик прогресс Redmi Watch 4 по сравнению с Redmi Watch 3, которые вышли годом ранее? Давайте посмотрим на их характеристики.

ХарактеристикиRedmi Watch 3Redmi Watch 4
Экран1,75 дюйма, AMOLED (390х450), 60 Гц1,97 дюйма, AMOLED (390х450), 5-60 Гц
АвтояркостьНетЕсть
Поддержка Bluetooth-звонковЕстьЕсть
Версия Bluetooth5.25.3
Мониторинг SpO2ЕстьЕсть (круглосуточный)
Датчик GPSЕстьЕсть
Количество тренировочных режимовБолее 120Более 150
Время автономной работы12 дней20 дней
Материал рамыПластикАлюминий
Влагозащита5 ATM5 ATM
Цена6 190 ₽6 695 ₽

Купить Redmi Watch 3

Купить Redmi Watch 4

Имея цену всего на 500 рублей выше, часы Redmi Watch 4 получили серьезный апгрейд по сравнению с предыдущим поколением:

  • рама Redmi Watch 4 выполнена из металла;
  • новинка имеет колесико для перемещения между пунктами меню;
  • у новых часов больше экран;
  • Redmi Watch 4 поддерживают функцию автояркости;
  • часы 2024 года мониторят уровень SpO2 в круглосуточном режиме, предупреждая об отклонении от нормы;
  • Redmi Watch 4 получили улучшенный датчик ЧСС, точнее определяющий пульс;
  • у новой модели больше тренировочных режимов;
  • от одного заряда Redmi Watch 4 работают на 8 дней дольше.

Преимуществ очень много. Но хватит ли их для того, чтобы купить Redmi Watch 4, отказавшись от более доступной модели 2023 года?

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Какие часы Redmi купить в 2024 году

Какие часы Redmi купить в 2024 году. Redmi Watch 4 — одно из лучших предложений по соотношению цены и характеристик. Фото: Ромашка. Фото.

Redmi Watch 4 — одно из лучших предложений по соотношению цены и характеристик. Фото: Ромашка

Redmi Watch 4 лучше Redmi Watch 3 по всем статьям. С учетом скидки на старте продаж не видится ни одного повода, заставляющего выбрать модель прошлого года. Разница в 500 рублей не кажется существенной. Плюс ко всему цена Redmi Watch 3 в России выше, чем у Redmi Watch 4 на AliExpress.

Купить Redmi Watch 4

Несмотря на все достоинства Redmi Watch 4, эту модель нельзя в полной мере назвать флагманской. Установку сторонних приложений она не поддерживает, да и расплатиться в магазине с ее помощью не получится. Тем не менее, Redmi Watch 4 — одни из лучших смарт-часов 2024 года по соотношению цены и характеристик, с чем невозможно поспорить, глядя не предложения других брендов в категории до 7 тысяч рублей.

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