Чем Redmi Watch 4 отличаются от Redmi Watch 3, и почему это — лучшие смарт-часы 2024 года

Начало 2024 года радует большим количеством новинок от компании Xiaomi. Одна из самых интересных — часы Redmi Watch 4. Хотя китайцы всегда подчеркивали, что флагманскими являются продукты, выпущенные только под именем Xiaomi, в этот раз носимое устройство суббренда получилось по-настоящему бескомпромиссным, и к нему невозможно придраться. Разберемся, чем Redmi Watch 4 отличаются от Redmi Watch 3, и где их купить.

Чем интересны часы Redmi Watch 4

Купить Redmi Watch 4 можно на AliExpress. На этой площадке 24 января стартовали продажи новых часов. До конца недели цена Redmi Watch 4 по промокоду ASK0X9 составит 6 695 ₽, что просто отлично с учетом того, какие характеристики предлагает модель 2024 года.

Купить Redmi Watch 4

Redmi Watch 4 оснащены большим 1,97-дюймовым AMOLED-экраном, частота обновления которого составляет 60 Гц, что делает прокрутку максимально плавной. При этом во время использования функции AOD частота опускается до 5 Гц с целью экономии энергии. Экран Redmi Watch 4 поддерживает функцию автояркости, чье пиковое значение достигает 600 нит на солнце.

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Внешне умные часы Redmi Watch 4 напоминают Apple Watch. Выражено это не только в квадратной форме корпуса, но и в колесике сбоку. Оно выполняет функцию кнопки подтверждения действий, а еще может использоваться для пролистывания пунктов меню. Это намного удобнее, чем постоянно водить пальцем по экрану.

Рамка корпуса Redmi Watch 4 выполнена из алюминия, что как бы подчеркивает премиальность устройства. Также смарт-часы 2024 года отличаются новым быстросъемным ремешком.

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С функциональной точки зрения Redmi Watch 4 представляют собой часы с поддержкой звонков. Они подключаются к смартфону по Bluetooth, а наличие встроенных микрофона и динамиков позволяет использовать устройства для разговоров, не доставая свой Android из кармана. Кроме того, часы Redmi Watch 4 оснащены 4-канальным датчиком ЧСС, умеют круглосуточно фиксировать уровень SpO2, готовы похвастать датчиком GPS и предложить 150 тренировочных режимов.

Купить Redmi Watch 4

Корпус смарт-часов защищен от воды по стандарту 5ATM (погружение на глубину до 50 метров), а встроенный аккумулятор дает надежду на 20 дней автономной работы.

Сравнение Redmi Watch 4 и Redmi Watch 3

На бумаге все звучит здорово, но насколько в реальности велик прогресс Redmi Watch 4 по сравнению с Redmi Watch 3, которые вышли годом ранее? Давайте посмотрим на их характеристики.

Характеристики Redmi Watch 3 Redmi Watch 4 Экран 1,75 дюйма, AMOLED (390х450), 60 Гц 1,97 дюйма, AMOLED (390х450), 5-60 Гц Автояркость Нет Есть Поддержка Bluetooth-звонков Есть Есть Версия Bluetooth 5.2 5.3 Мониторинг SpO2 Есть Есть (круглосуточный) Датчик GPS Есть Есть Количество тренировочных режимов Более 120 Более 150 Время автономной работы 12 дней 20 дней Материал рамы Пластик Алюминий Влагозащита 5 ATM 5 ATM Цена 6 190 ₽ 6 695 ₽

Купить Redmi Watch 3

Купить Redmi Watch 4

Имея цену всего на 500 рублей выше, часы Redmi Watch 4 получили серьезный апгрейд по сравнению с предыдущим поколением:

рама Redmi Watch 4 выполнена из металла;

новинка имеет колесико для перемещения между пунктами меню;

у новых часов больше экран;

Redmi Watch 4 поддерживают функцию автояркости;

часы 2024 года мониторят уровень SpO2 в круглосуточном режиме, предупреждая об отклонении от нормы;

мониторят уровень SpO2 в круглосуточном режиме, предупреждая об отклонении от нормы; Redmi Watch 4 получили улучшенный датчик ЧСС, точнее определяющий пульс;

у новой модели больше тренировочных режимов;

от одного заряда Redmi Watch 4 работают на 8 дней дольше.

Преимуществ очень много. Но хватит ли их для того, чтобы купить Redmi Watch 4, отказавшись от более доступной модели 2023 года?

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Какие часы Redmi купить в 2024 году

Redmi Watch 4 лучше Redmi Watch 3 по всем статьям. С учетом скидки на старте продаж не видится ни одного повода, заставляющего выбрать модель прошлого года. Разница в 500 рублей не кажется существенной. Плюс ко всему цена Redmi Watch 3 в России выше, чем у Redmi Watch 4 на AliExpress.

Купить Redmi Watch 4

Несмотря на все достоинства Redmi Watch 4, эту модель нельзя в полной мере назвать флагманской. Установку сторонних приложений она не поддерживает, да и расплатиться в магазине с ее помощью не получится. Тем не менее, Redmi Watch 4 — одни из лучших смарт-часов 2024 года по соотношению цены и характеристик, с чем невозможно поспорить, глядя не предложения других брендов в категории до 7 тысяч рублей.