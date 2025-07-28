Что я нашел на AliExpress: подборка самых интересных гаджетов из Китая

Среди кучи дешевого, но в то же время бесполезного барахла, на просторах AliExpress есть множество гаджетов от известных брендов. Xiaomi, HONOR, Baseus — эти и другие фирмы представлены на маркетплейсе официально, а потому их продукцию можно и нужно брать. Другое дело, что смартфонами да наушниками с умными часами сыт не будешь. Их покупают единожды и пользуются на протяжении нескольких лет. Однако мне удалось отыскать 10 интересных гаджетов, которых у вас наверняка нет. Пока нет.

Электрическая зубная щетка

Рейтинг: 4.8

Цена: от 919 ₽

Принято считать, что электрическая зубная щетка — это дорого. Но модель от компании Mornwell заставляет убедиться в обратном. Щетка стоит меньше тысячи рублей, но при этом поставляется в комплекте с 8-ю насадками. То есть мы получаем устройство, которое намного эффективнее ухаживает за полостью рта, а стоит как обычная щетка. Надо брать!

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Беспроводные наушники дешевле 1 тысячи

Рейтинг: 4.8

Цена: от 999 ₽

Существуют ли хорошие наушники до 1000 рублей. Да, и это доказывают Baseus Bowie EZ10. Все отзывы — положительные. А все потому, что наушники поддерживают современный беспроводной протокол Bluetooth 5.3, имеют сверхнизкую задержку и работают 25 часов на одном заряде. Но самое главное — форма их металлического кейса, которую вы точно видите впервые.

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Оригинальный рюкзак HONOR

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 169 ₽

Не гаджет, но товар, созданный специально для переноски устройства — ноутбука. Рюкзак HONOR идеально подходит для лэптопов от 14 до 16 дюймов. А за качество переживать точно не стоит. Уж если ноуты у HONOR получаются классные, то и рюкзак не должен подкачать.

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FM-радио с Bluetooth-колонкой

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 729 ₽

Устройство, выполняющее сразу две функции. Это одновременно и FM-радио, и Bluetooth-колонка. Пользуйся как хочешь и где хочешь. Работает MLOVE BV800 от встроенного аккумулятора, так что не нужно переживать о батарейках. Зарядил — и бегом на природу.

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Умный массажер для шеи

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 240 ₽

Тем, кто работает за компьютером, этот гаджет придется как никогда кстати. Массажер Mijia отлично снимает напряжение мышц шеи, а еще считается по-настоящему умным. Ведь управлять устройством можно через приложение Mi Home, которое должно быть на смартфоне каждого любителя техники.

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Портативный беспроводной пылесос

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 493 ₽

Также Mijia может предложить портативный пылесос. Его фишка заключается в компактности, которую вы оцените, когда решите пропылесосить мебель, а также очистить клавиатуру от крошек. Пылесос Mijia ловко справится с этой задачей и проработает 30 минут на одной зарядке. А когда понадобится, зарядиться получится через универсальный порт USB-C.

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Новый ТВ-стик Xiaomi

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 836 ₽

Первый ТВ-стик Xiaomi вышел еще в 2020 году, и спустя 5 лет китайская компания решила его обновить, выпустив Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen). В чем фишка свежей модели? Она стала мощнее предшественника в два раза и перешла на более современную операционку Google TV. В остальном — все та же сверхпопулярная ТВ-приставка в корпусе маленькой флешки.

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Новый портативный принтер Xiaomi

Рейтинг: 5.0

Цена: от 5 279 ₽

Еще одна новинка Xiaomi 2025 года — Mi Portable Photo Printer 1S. Это обновленная версия портативного принтера, вышедшего целых 6 лет назад. Фишка устройства по-прежнему заключается в печати фото без чернил, а из нового здесь современный разъем USB-C, более высокое качество картинки и моментальная реакция на печать с телефона.

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Домашний проектор BYINTEK U4

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 919 ₽

С кайфом посмотреть футбол или фильм вечером поможет проектор BYINTEK U4. В его лице мы получаем портативную модель, поддерживающую декодирование в 4K и вывод картинки по Wi-Fi. Кроме того, в этом проекторе заявлена защита от пыли, так что даже не придется постоянно протирать объектив.

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Колонки студийного качества от Edifier

Рейтинг: 4.8

Цена: от 6 881 ₽

Есть подгон и для меломанов — домашние колонки Edifier MR4 со встроенными вуферами. Аудиосистема выдает 42 Вт густого звука студийного качества. Разумеется, динамики прячутся в деревянной коробке, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных любителей музыки.

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