Что я нашел на AliExpress: подборка самых интересных гаджетов из Китая

Среди кучи дешевого, но в то же время бесполезного барахла, на просторах AliExpress есть множество гаджетов от известных брендов. Xiaomi, HONOR, Baseus — эти и другие фирмы представлены на маркетплейсе официально, а потому их продукцию можно и нужно брать. Другое дело, что смартфонами да наушниками с умными часами сыт не будешь. Их покупают единожды и пользуются на протяжении нескольких лет. Однако мне удалось отыскать 10 интересных гаджетов, которых у вас наверняка нет. Пока нет.
Содержание
- 1 Электрическая зубная щетка
- 2 Беспроводные наушники дешевле 1 тысячи
- 3 Оригинальный рюкзак HONOR
- 4 FM-радио с Bluetooth-колонкой
- 5 Умный массажер для шеи
- 6 Портативный беспроводной пылесос
- 7 Новый ТВ-стик Xiaomi
- 8 Новый портативный принтер Xiaomi
- 9 Домашний проектор BYINTEK U4
- 10 Колонки студийного качества от Edifier
Электрическая зубная щетка
Рейтинг: 4.8
Цена: от 919 ₽
Принято считать, что электрическая зубная щетка — это дорого. Но модель от компании Mornwell заставляет убедиться в обратном. Щетка стоит меньше тысячи рублей, но при этом поставляется в комплекте с 8-ю насадками. То есть мы получаем устройство, которое намного эффективнее ухаживает за полостью рта, а стоит как обычная щетка. Надо брать!
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Беспроводные наушники дешевле 1 тысячи
Рейтинг: 4.8
Цена: от 999 ₽
Существуют ли хорошие наушники до 1000 рублей. Да, и это доказывают Baseus Bowie EZ10. Все отзывы — положительные. А все потому, что наушники поддерживают современный беспроводной протокол Bluetooth 5.3, имеют сверхнизкую задержку и работают 25 часов на одном заряде. Но самое главное — форма их металлического кейса, которую вы точно видите впервые.
Оригинальный рюкзак HONOR
Рейтинг: 4.8
Цена: от 1 169 ₽
Не гаджет, но товар, созданный специально для переноски устройства — ноутбука. Рюкзак HONOR идеально подходит для лэптопов от 14 до 16 дюймов. А за качество переживать точно не стоит. Уж если ноуты у HONOR получаются классные, то и рюкзак не должен подкачать.
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FM-радио с Bluetooth-колонкой
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 729 ₽
Устройство, выполняющее сразу две функции. Это одновременно и FM-радио, и Bluetooth-колонка. Пользуйся как хочешь и где хочешь. Работает MLOVE BV800 от встроенного аккумулятора, так что не нужно переживать о батарейках. Зарядил — и бегом на природу.
Умный массажер для шеи
Рейтинг: 4.9
Цена: от 3 240 ₽
Тем, кто работает за компьютером, этот гаджет придется как никогда кстати. Массажер Mijia отлично снимает напряжение мышц шеи, а еще считается по-настоящему умным. Ведь управлять устройством можно через приложение Mi Home, которое должно быть на смартфоне каждого любителя техники.
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Портативный беспроводной пылесос
Рейтинг: 4.9
Цена: от 3 493 ₽
Также Mijia может предложить портативный пылесос. Его фишка заключается в компактности, которую вы оцените, когда решите пропылесосить мебель, а также очистить клавиатуру от крошек. Пылесос Mijia ловко справится с этой задачей и проработает 30 минут на одной зарядке. А когда понадобится, зарядиться получится через универсальный порт USB-C.
Новый ТВ-стик Xiaomi
Рейтинг: 4.9
Цена: от 3 836 ₽
Первый ТВ-стик Xiaomi вышел еще в 2020 году, и спустя 5 лет китайская компания решила его обновить, выпустив Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen). В чем фишка свежей модели? Она стала мощнее предшественника в два раза и перешла на более современную операционку Google TV. В остальном — все та же сверхпопулярная ТВ-приставка в корпусе маленькой флешки.
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Новый портативный принтер Xiaomi
Рейтинг: 5.0
Цена: от 5 279 ₽
Еще одна новинка Xiaomi 2025 года — Mi Portable Photo Printer 1S. Это обновленная версия портативного принтера, вышедшего целых 6 лет назад. Фишка устройства по-прежнему заключается в печати фото без чернил, а из нового здесь современный разъем USB-C, более высокое качество картинки и моментальная реакция на печать с телефона.
Купить Xiaomi Portable Photo Printer 1S
Домашний проектор BYINTEK U4
Рейтинг: 4.8
Цена: от 5 919 ₽
С кайфом посмотреть футбол или фильм вечером поможет проектор BYINTEK U4. В его лице мы получаем портативную модель, поддерживающую декодирование в 4K и вывод картинки по Wi-Fi. Кроме того, в этом проекторе заявлена защита от пыли, так что даже не придется постоянно протирать объектив.
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Колонки студийного качества от Edifier
Рейтинг: 4.8
Цена: от 6 881 ₽
Есть подгон и для меломанов — домашние колонки Edifier MR4 со встроенными вуферами. Аудиосистема выдает 42 Вт густого звука студийного качества. Разумеется, динамики прячутся в деревянной коробке, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных любителей музыки.