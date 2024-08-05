Для чего мне нужен USB-хаб UGREEN, и почему вам он тоже обязательно пригодится

Производители самой разной техники уже не первый год идут по пути отказа от излишних, как они пытаются это преподать, разъемов. Поэтому сегодня почти к любому смартфону среднего уровня и выше нельзя подключить наушники без дополнительных примочек, а современные ультрабуки в лучшем случае предлагают пару портов USB-C. Но, если без проводных наушников можно как-то обойтись, взяв в качестве альтернативы Bluetooth-гарнитуру, то как быть со слотами для карт памяти, HDMI, USB-A, Ethernet и другими портами, которых нас лишили разработчики? Выход только один — USB Type-C разветвитель (концентратор/хаб).

Именно такой аксессуар я решил себе приобрести после того, как мне надоело покупать для каждого периферийного устройства отдельный адаптер, а потом искать его среди груды примочек в шкафу. Взял я USB-хаб UGREEN сразу на 10 разъемов (а то мало ли что), но можно приобрести вариант и на 5, и на 13 портов. Цена USB-разветвителя стартует с отметки ~ 1 200 ₽, но до 18.08.2024 по промокоду UG2HDHUB действует дополнительная скидка в размере $6 (~ 500 ₽). Получается вообще почти даром!

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Что такое USB-концентратор

USB-концентратор представляет собой аксессуар, призванный расширить возможности подключения порта USB Type-C на компьютере под управлением хоть Windows, хоть macOS, хоть Linux. То есть, если раньше можно было подключить одно устройство, то сейчас: хоть 5, хоть 13 (зависит от модели USB-хаба UGREEN).

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Помимо увеличения количества портов мы получаем дополнительные возможности:

подключение периферии через USB-A и HDMI;

доступ к проводному интернету через разъем Ethernet;

установка карт памяти разных форматов.

Поставляется USB-концентратор в небольшой картонной коробке, внутри которой содержится пластиковая подложка с гаджетом. На лицевую сторону вынесены все основные преимущества аксессуара, а сзади — подробное описание спецификаций.

В моем случае концентратор имеет размеры приблизительно 140x55x16 мм и весит навскидку 150-170 граммов, а его корпус выполнен из металла.

Несколько слов касательно корпуса. Помимо того, что он отдает приятным холодком, разветвитель не собирает отпечатки и визуально становится отличным дополнением любого ультрабука в самом ходовом цвете Space Grey. Так и хочется воскликнуть: «Они нашли друг друга»!

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Какие разъемы есть у USB-хаба

Размеры USB-концентратора UGREEN, количество и функциональность разъемов напрямую зависит от выбранной модели. В случае с моей версией «10-in-1» мы имеем дело со следующими портами:

1xUSB-C с поддержкой зарядки 100 Вт;

с поддержкой зарядки 100 Вт; 1xUSB-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с;

со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с; 1xUSB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с;

со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с; 2xUSB-A со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с;

со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с; 1xHDMI для вывода изображения на внешний монитор с разрешением до 4K@60Hz;

для вывода изображения на внешний монитор с разрешением до 4K@60Hz; 1xHDMI для вывода изображения на внешний монитор с разрешением до 8K@30Hz;

для вывода изображения на внешний монитор с разрешением до 8K@30Hz; 1xRJ45 для подключения проводного интернета со скоростью до 1 Гбит/с;

для подключения проводного интернета со скоростью до 1 Гбит/с; 1xSD для карт памяти и адаптеров формата SD;

для карт памяти и адаптеров формата SD; 1xTF для карт памяти MicroSD.

Расположение разъемов максимально удобное. На одной стороне располагается группа портов USB для передачи данных, на другой — порты для зарядки, карт памяти и HDMI, а с торца — гордый RJ45 для подключения проводного интернета.

На обратной стороне находится неотсоединяемый 50-сантиметровый кабель с наконечником USB-C. Именно он используется для подключения USB-хаба к ноутбуку и его дальнейшего использования.

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Как пользоваться USB-разветвителем

После подключения USB-концентратора к ПК использовать хаб можно по своему усмотрению. Так, на поверхности лежат следующие сценарии:

подключение периферийной техники, включая принтеры и внешние HDD, через USB-A;

подключение к ноутбуку сразу нескольких накопителей (например, смартфона и карты памяти) для быстрой передачи данных;

вывод изображения в самом высоком разрешении на несколько мониторов;

подключение ноутбука к высокоскоростному интернету.

Не хватает разве что сценария для подключения проводных наушников, поскольку моя модель лишена 3.5-мм миниджека. Впрочем, этот разъем есть в USB-хабе UGREEN 13 в 1, о котором рассказывал мой коллега Кирилл Пироженко.

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Кому нужен USB-концентратор

Из-за большого изобилия разъемов может показаться, что разветвитель USB-С нужен исключительно офисникам и людям, занимающимися видеомонтажом и работой с графикой, однако круг их потенциальных пользователей намного шире. Не обязательно брать хаб на 13 разъемов, если ваша главная задача — подключить флешку или, например, быстро передать данные через компьютер с одного смартфона на другой.

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USB-концентратор пригодится каждому, пускай и обращаться к нему придется далеко не каждый день. Он является своего рода палочкой-выручалочкой, которая приходит на помощь в самый нужный момент, в отличие от то и дело пропадающих адаптеров.