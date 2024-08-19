Эта беспроводная клавиатура подойдет для Windows, macOS и Android. Взял себе и рекомендую другим

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Герман Вологжанин

Клавиатура — вещь сугубо индивидуальная, и выбор конкретной модели обычно зависит от того, каким устройством пользуется человек. Windows и Mac используют свои раскладки с уникальными клавишами, чьи названия порой сбивают с толку, а для планшетов на Android приемлемо подключение средства ввода исключительно через Bluetooth без ресиверов и адаптеров. Тем удивительнее, что мне удалось найти по-настоящему универсальную беспроводную клавиатуру, которая отлично чувствует себя при взаимодействии с устройствами на Windows, macOS и Android.

Эта беспроводная клавиатура подойдет для Windows, macOS и Android. Взял себе и рекомендую другим. Клавиатура, которая подойдет каждому. Фото.

Клавиатура, которая подойдет каждому

Беспроводная клавиатура UGREEN K356 продается на AliExpress приблизительно за 1 700 ₽, а в период с 19 по 31 августа она будет стоить еще меньше за счет промокода UGWKBUGD номиналом $4 (~ 350 ₽). Причем доставят ее с московского склада, поэтому не нужно долго ждать прибытия посылки на почту или в пункт выдачи. Всего несколько дней, и клавиатура UGREEN уже у тебя.

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Обзор клавиатуры UGREEN K356

Клавиатура поставляется в коробке из картона средней плотности, где помимо самого средства ввода нет ничего. Разве что инструкцию положили, и она, к счастью, на русском языке.

Обзор клавиатуры UGREEN K356. На упаковке указаны все основные характеристики устройства. Фото.

На упаковке указаны все основные характеристики устройства

Если UGREEN K356беспроводная клавиатура, то от чего она питается? Гаджет лишен встроенного аккумулятора, а потому для его работы необходимы батарейки. В данном случае требуется два элемента питания формата AAA. В комплекте их нет, и факт отсутствия батареек можно занести в минусы.

Обзор клавиатуры UGREEN K356. Клавиатура работает на двух батарейках AAA, которые нужно докупать отдельно. Фото.

Клавиатура работает на двух батарейках AAA, которые нужно докупать отдельно

Отсек для батареек соседствует с выемкой для Bluetooth-адаптера 2.4G. Он идет в комплекте и по умолчанию находится на своем привычном месте, откуда его можно даже не доставать, оставив в качестве запасного варианта.

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Беспроводная клавиатура с русской раскладкой

В отличие от средств ввода, которыми любят дополнять комплекты китайских планшетов, UGREEN K356клавиатура с русской раскладкой. На клавиши нанесена как латиница, так и кириллица, а общее количество кнопок насчитывает 106 штук.

Беспроводная клавиатура с русской раскладкой. Клавиатура имеет русскоязычную раскладку и кучу дополнительных символов. Фото.

Клавиатура имеет русскоязычную раскладку и кучу дополнительных символов

Стрелочки полноразмерные, есть выделенный цифровой блок, и даже для буквы «Ё» нашли место. За это UGREEN K356 определенно получает лайк. Как и за наличие символа рубля, а главное — за дублирование кнопок Windows и Mac, что и делает клавиатуру UGREEN универсальной. Чтобы переключиться на раскладку Windows, нужно зажать «Fn» + «Tab», а для перехода на Mac — «Fn» + «Caps».

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Как подключить беспроводную клавиатуру

Самый простой способ подключить беспроводную клавиатуру к компьютеру — установить адаптер в USB-разъем ПК и передвинуть переключатель на корпусе UGREEN K356. Он расположен сзади и легко нащупывается без необходимости переворачивать клавиатуру.

Как подключить беспроводную клавиатуру. Переключатель питания располагается сзади. Фото.

Переключатель питания располагается сзади

Этот способ подключения простой, но точно не самый универсальный. Во-первых, при его использовании один USB-порт всегда будет занят. Во-вторых, разъема USB-A может и вовсе не оказаться на вашем устройстве. Поэтому разработчики предусмотрели вариант, как подключить беспроводную клавиатуру через блютуз. Вот способ для Windows:

  1. Открываем «Параметры» Windows.
  2. Переходим в раздел «Устройства» и открываем вкладку «Bluetooth-устройства».
  3. Жмем кнопку «Добавление Bluetooth или другого устройства», а затем — «Bluetooth».
  4. Включаем клавиатуру, а потом жмем и удерживаем клавиши «Fn» + «1» для перехода в режим сопряжения.
  5. Выбираем в списке устройств «UGREEN BLE KB» и подключаемся.
Как подключить беспроводную клавиатуру. К ПК клавиатуру можно подключить как самостоятельное Bluetooth-устройство. Фото.

К ПК клавиатуру можно подключить как самостоятельное Bluetooth-устройство

Кстати, UGREEN позволяет настроить сопряжение сразу с несколькими устройствами. Вот, как подключить беспроводную клавиатуру к планшету на Android:

  1. В настройках планшета открываем раздел «Bluetooth».
  2. На клавиатуре жмем и удерживаем клавиши «Fn» + «2», если ранее мы уже подключились к ПК.
  3. Выбираем «UGREEN BLE KB» и подключаемся.
Как подключить беспроводную клавиатуру. К смартфонам и планшетам клавиатура тоже подключается без проблем. Фото.

К смартфонам и планшетам клавиатура тоже подключается без проблем

Для переключения нужно использовать комбинацию «Fn» + «1» для перехода на первое сопряженное устройство и «Fn» + «2» — для перехода на второе.

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Удобная клавиатура для набора текста

Главный вопрос обзора UGREEN K356 — насколько удобной является клавиатура? Первый момент — устойчивость. На дне корпуса располагается четверка прорезиненных ножек, обеспечивающих надежное сцепление с гладкой поверхностью.

Удобная клавиатура для набора текста. Клавиатура держится на столе за счет прорезиненных ножек. Фото.

Клавиатура держится на столе за счет прорезиненных ножек

Второй момент — наклон клавиатуры. Площадка с клавишами располагается под углом 6°, из-за чего верхние ряды кнопок как бы находятся на возвышении. Амплитуда небольшая и вполне комфортная.

Удобная клавиатура для набора текста. Площадка с клавишами находится под небольшим углом. Фото.

Площадка с клавишами находится под небольшим углом

Третий момент — круглые кнопки клавиатуры. Каждая клавиша имеет небольшое углубление, которое ощущается тактильно. С помощью таких выемок удобнее печатать вслепую.

Удобная клавиатура для набора текста. Кнопки умеют круглые углубления. Фото.

Кнопки умеют круглые углубления

Четвертый момент — ход клавиш (3 мм). Он больше, чем у ультрабуков, но меньше, чем у механических клавиатур. Получается золотая середина. Правда, к ней нужно адаптироваться.

Удобная клавиатура для набора текста. Ход клавиш составляет 3 мм. Фото.

Ход клавиш составляет 3 мм

Габариты клавиатуры: 390x120x30 мм. Высота кнопок — примерно 15 мм, но из-за круглой выемки они ощущаются чуть меньше. Поэтому к клавишам нужно привыкать.

Удобная клавиатура для набора текста. Кнопки ощущаются меньше, чем есть на самом деле. Фото.

Кнопки ощущаются меньше, чем есть на самом деле

Заявлено, что блютуз-клавиатура работает на расстоянии 10 метров, и эти цифры не расходятся с реальностью. С устройством можно спокойно перемещаться по комнате, не переживая о разрыве соединения.

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Стоит ли покупать клавиатуру UGREEN K356

UGREEN K356 является представителем редкого класса универсальных клавиатур. Чувствуется, что в каждом аспекте производитель старался найти оптимальный баланс, и почти во всем это получилось.

Купить клавиатуру UGREEN K356

К минусам можно отнести отсутствие батареек в комплекте и необходимость привыкать к довольно большому ходу клавиш (если вы привыкли печатать на ноутбуке). Но, стоит тебе найти два элемента питания AAA и пару дней поработать на этой клавиатуре, как ты забываешь о ее недостатках и начинаешь акцентировать внимание на преимуществах в лице одновременного сопряжения с несколькими устройствами, устойчивости на гладкой поверхности и ярко выраженного ощущения при нажатии каждой клавиши.

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