Эти беспроводные колонки качают народ даже на улице, а их басы бьют прямо в сердце. Значит, придется брать

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Герман Вологжанин

Технология Bluetooth открыла перед нами широкие возможности, позволив, в частности, наполнять музыкой большие пространства, в чем нам помогают беспроводные портативные колонки. Существование подобных устройств ни для кого не является открытием, однако это не значит, что выбор спикера — простое занятие. Можно сэкономить, получив хрипящие динамики, можно потратить кучу денег, купив музыкальный прибор от раскрученного бренда, а можно присмотреться к колонкам Oraimo, которые сейчас, как кажется, предлагают оптимальное соотношение низкой цены и качественного звука.

Эти беспроводные колонки качают народ даже на улице, а их басы бьют прямо в сердце. Значит, придется брать. Колонки Oraimo раскачают даже большую толпу. Фото.

Колонки Oraimo раскачают даже большую толпу

Портативная колонка Oraimo Rover OBS-53D

Самой популярной колонкой рискует стать Oraimo Rover OBS-53D. Сейчас ее продают на российских маркетплейсах Ozon и Wildberries, где стоимость устройства колеблется в диапазоне 2500-3000 рублей. Это более чем демократичный ценник, за которым скрывается хорошая беспроводная колонка. А по промокоду TPSRSNG26100 можно получить дополнительную скидку в размере 100 рублей.

Oraimo Rover OBS-53D на Ozon

Oraimo Rover OBS-53D на Wildberries

Oraimo Rover OBS-53D выполнена в привычном форм-факторе, похожем на термос. Она обладает небольшими размерами, а потому легко помещается в руке и уверенно стоит на плоской поверхности. Кстати, в комплекте с беспроводной колонкой идет шнурок, позволяющий, например, повесить ее на дерево, устроив вечеринку под открытым небом.

Портативная колонка Oraimo Rover OBS-53D. Узнаваемый дизайн и броская светомузыка Oraimo Rover OBS-53D. Фото.

Узнаваемый дизайн и броская светомузыка Oraimo Rover OBS-53D

С точки зрения звука блютуз-колонка Oraimo Rover OBS-53D предлагает пару 50-миллиметровых динамиков с максимальной мощностью до 18 Вт. Устройство создает объемное звучание, заполняя музыкой пространство большой комнаты.

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Динамики колонки дополняются двумя радиаторами по 66 миллиметров с поддержкой запатентованной технологии HavyBass, что позволяет назвать Oraimo Rover OBS-53D колонкой с хорошим басом. Но ведь атмосферу вечеринки создает не только звук, поэтому устройство получило RGB-подсветку, которая отображает 16,8 миллиона цветов и поддерживает 5 режимов.

Портативная колонка Oraimo Rover OBS-53D. Oraimo Rover OBS-53D идеально подходит для домашних вечеринок. Фото.

Oraimo Rover OBS-53D идеально подходит для домашних вечеринок

Время работы колонки от встроенного аккумулятора — 7 часов без светового сопровождения и 6 часов с ним. Oraimo Rover OBS-53D подключается к смартфону и другим устройствам по современному протоколу Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение. Также колонка оснащена встроенным FM-приемником, а ее корпус защищен от попадания влаги по стандарту IPX5.

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Мощная Bluetooth-колонка Oraimo Boom OBS-75D

Мощная Bluetooth-колонка Oraimo Boom OBS-75D. Еще более мощная блютуз-колонка. Фото.

Еще более мощная блютуз-колонка

Если перед вами стоит цель раскачать праздную толпу на улице, то лучше присмотреться к Oraimo Boom OBS-75D. Это еще более громкая блютуз-колонка, мощность динамиков которой достигает 30 Вт, чего вполне достаточно для прослушивания музыки на открытом воздухе в большой компании. В то же время цена Oraimo Boom OBS-75D составляет всего 4 тысячи рублей, а по промокоду TPSRSNG26100 она еще на 100 рублей ниже.

Oraimo Boom OBS-75D на Ozon

Oraimo Boom OBS-75D на Wildberries

От OBS-53D эта колонка с хорошим звуком отличается и своей формой. Она крупнее, а для удобства переноски предусмотрена специальная ручка. Кроме того, на корпусе устройства, защищенного от влаги по стандарту IPX5, расположено несколько интерфейсов от AUX для подключения проводной техники до USB Type-C для зарядки или постоянного питания от электросети.

Мощная Bluetooth-колонка Oraimo Boom OBS-75D. Из двух Oraimo Boom OBS-75D можно создать стереопару. Фото.

Из двух Oraimo Boom OBS-75D можно создать стереопару

30-ваттные динамики Oraimo Boom OBS-75D поддерживают технологию HavyBass, добираясь своими басами до самого сердца, а вся решетка для вывода звука представляет собой RGB-панель, создающую атмосферу праздника. Особенно эффектно светомузыка смотрится в темноте.

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Чтобы усилить звук колонки, можно создать стереопару, подключив еще одну Oraimo Boom OBS-75D. Музыкальный прибор подключается к смартфону по протоколу Bluetooth 5.1 и выдает до 7 часов звучания на средней громкости.

Какую блютуз-колонку лучше купить

Какую блютуз-колонку лучше купить. Обе колонки хороши, но каждая по-своему. Фото.

Обе колонки хороши, но каждая по-своему

Выбор беспроводной колонки зависит исключительно от целей ее использования. Если вам требуется портативное устройство, способное заполнить своим звуком пространство квартиры, то вполне можно обойтись Oraimo Rover OBS-53D, которая к тому же легко помещается в рюкзак для переноски с одной локации на другую.

Купить Oraimo Rover OBS-53D

Купить Oraimo Boom OBS-75D

При этом для более громкого звука на улице вам потребуется колонка Oraimo Boom OBS-75D. Она почти в 2 раза мощнее, характеризуется таким же густым басом и оснащена ручкой, упрощающей переноску, а еще способна играть в стереопаре, чтобы вся округа тусовалась под ваши треки.

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