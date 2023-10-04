Как оставить кота одного и не переживать из-за этого. Обзор автоматического туалета PAWBBY

Владельцы домашних животных согласятся со мной в том, что это очень мощная привязка к дому. Вы не можете в пятницу погулять с друзьями до утра, уехать куда-то на выходные или вообще улететь в отпуск на пару недель. Конечно, у многих есть функция ”соседка”, которая может прийти и покормить животное, а заодно убрать за ним. Но часто такой опции или нет, или пользоваться ей не удобно. И если накормить кота не такая большая проблема, то убрать за ним отходы жизнедеятельности уже не так просто. Но в последние несколько лет предлагаются неплохие решения, которые пусть и стоят денег, но позволяют уехать из дома на несколько ней и позволить коту отдохнуть от вас. Об одном из таких устройств мы сейчас и поговорим.

Автоматический туалет для кошек

Системы автоматической очистки кошачьего лотка пока так и не получили широкого распространения, несмотря на тот уровень простоты и ненадежности, которого они достигли.

На выставке HouseHold Expo Осень 2023, которая проходила с 12 по 14 сентября, был показан автоматический туалет для котов нового поколения PAWBBY. Раньше я не видел подобной конструкции, и все, что было, являлось не таким интересным. Были красивые устройства, были те, которые хорошо работали, но совмещение всего этого в одном корпусе я вижу впервые.

Автоматический кошачий туалет PAWBBY продается в довольно большой коробке и сам имеет крупный размер. Запихнуть в компактный седан его будет довольно сложно — имейте это в виду. Коробка простая, но внутри все упаковано очень хорошо и качественно. Ничего не болтается, хотя в конструкции есть несколько подвижных элементов.

Где надо устанавливать кошачий туалет

Так как туалет довольно большой, поставить его в ванной комнате, как это обычно делается с кошачьими лотками, будет довольно сложно. Но вы только посмотрите на него. С таким внешним видом ему самое место в гостиной, а не где-то за унитазом. Тем более, устройство запирает запах внутри, а количество наполнителя, который выносится на лапах, минимально. Тем более, часть оседает на ячеистом коврике. Если у вас есть робот-пылесос, за это можно вообще не переживать.

Переживать из-за запаха тоже не стоит — его просто нет. Для того, чтобы связать его, предусмотрена кассета с шариками, которая устанавливается в отсек рядом с отработанным наполнителем. Сами по себе шарики пахнут довольно сильно пока они новые, но постепенно они вступают в реакцию с отходами и запах нейтрализуется. Благодаря этому можно не очищать лоток в течение долгого времени. Заявленное время автономной работы составляет до двух недель. В течение всего этого времени можно не выкидывать мусор.

Купить автоматический туалет для кошек PAWBBY

Автоматическая уборка кошачьего туалета

Само устройство представляет собой большой ящик, стоящий на ножках, внутри которого находится лоток для сбора кошачьих отходов. Лоток можно вынимать, и в него можно поместить пакеты с завязками, чтобы упростить процесс очистки. Они уже включены в комплект, а когда они закончатся, можно будет купить любые другие, которые подходят по размеру.

В основной части корпуса туалета находится барабан, который вращается для вытряхивания отходов. Для этого он переворачивается на 180 градусов. А в обычном режиме через это отверстие засыпается наполнитель. Надо только снять верхнюю крышку, и вы сразу получите к нему доступ.

Над входом находится OLED-экран, который отображает основную информацию о работе туалета, включая предупреждения о необходимости добавления наполнителя. Этот экран также служит для управления устройством, если вам удобнее нажать несколько сенсорных кнопок, чем искать телефон и запускать приложение. С помощью кнопок можно выполнять все основные функции.

Взвешивание кота

В конструкции PAWBBY встроено множество датчиков. Те, что установлены снаружи, фиксируют приближение животного к прибору. Датчики, расположенные внутри, определяют наличие кота или кошки внутри туалета. Так он понимает, когда кот вышел и можно запускать автоматическую очистку.

В отличие от других моделей, в которых датчики установлены в ножках, тут они находятся внутри. То есть, даже если вы что-то положите на прибор сверху, это никак не скажется на точности измерения.

Автоматический туалет PAWBBY может фиксировать животное весом от 1,5 до 8 килограммов. Поэтому, если оно весит меньше, стоит отключить функцию автоматической очистки и запускать ее вручную через приложение или кнопкой на корпусе.

Внешние датчики приближения позволяют остановить очистку, если зафиксируют приближение кота или кошки ко входу на расстояние 30 сантиметров. Эта функция в сочетании со взвешиванием делают PAWBBY первым устройством такого типа, получившим сертификат Pet-Safe.

Группа PAWBBY в VK

Как работает автоматический кошачий туалет

Для меня было загадкой, как производится очистка, и оказалось, что все очень просто. Барабан начинает медленно вращаться, подобно тому, как это происходит в стиральной машине. В этот момент наполнитель из нижней части барабана перемещается по кругу и попадает в специальный боковой карман, отделенный пластиковой сеткой. Скомкованный наполнитель или твердые фракции не проходят через сетку и продолжают движение по кругу. В какой-то момент барабан полностью переворачивается, и все, что должно быть выброшено, вываливается через большое отверстие.

Далее барабан переворачивается в исходное положение, и чистый наполнитель высыпается из кармана обратно в основную часть лотка. Чтобы он лег ровно, барабан немного смещается в обратную сторону и выравнивает уровень. Весь процесс длится около минуты, при этом работа механизма очень тихая.

Управление через приложение

После первого включения устройства вам потребуется скачать приложение и, следуя инструкциям, настроить связь между устройством и вашей домашней Wi-Fi-сетью. Важно отметить, что поддерживаются только обычные сети с частотой 2,4 ГГц. Если у вас установлена сеть с частотой 5 ГГц, то она, к сожалению, не подойдет для этого устройства.

После успешного установления связи приложение предложит вам внести основные настройки. Среди них вы выберете тип используемого наполнителя и ответите на вопрос, есть ли у вас животные, которым требуется особое внимание. Сюда включаются котята, старые коты и беременные кошки.

В приложении для управления PAWBBY будет отображаться статистика, показывающая, когда вы начали использовать поглотитель запаха и когда его следует заменить. Обычно его хватает на 60 дней, и приложение напомнит, когда срок подойдет к концу.

Приложение PAWBBY также предоставляет возможность отслеживать статистику использования туалета, чтобы знать, сколько раз в день и в какие дни ваше животное использует его. Вы можете включить или выключить автоматическую очистку, настроить задержку перед её запуском, запустить ручную очистку, а также принудительно выровнять наполнитель. Приложение также позволяет выполнить множество других действий, включая блокировку экрана от детей.

Почему кошка долго не ходит в туалет

Очень часто серьезные заболевания кошки можно определить по тому, как часто или редко она ходит в туалет. Например, если она не была там 24 часа, надо хватать ее и везти к ветеринару. Если упустить момент, это или повлечет за собой серьезный риск для жизни животного или потребует от вас оплаты дорогой операции. Вот только отследить мы это никак не можем, если пользуемся обычным лотком.

Тут проявляется еще один плюс автоматического туалета PAWBBY. Он собирает всю статистику о кошке, а вы будете знать, сходила ли она в туалет или ее там не было уже давно. Может показаться, что график посещения ”кабинки” это лишняя информация, но именно это позволит контролировать состояние здоровья любимца и вовремя принимать меры. Особенно актуально это для породистых котов и кошек, у которых чаще всего бывают проблемы со здоровьем.

Система датчиков в связке с приложением позволяет удаленного контролировать процесс, записывать частоту и продолжительность посещения туалета, делая все это в режиме реального времени. Так вы точно будете знать, есть ли проблемы или все хорошо.

Как очистить кошачий туалет

Для очистки просто снимите барабан и лоток, после чего промойте их под струей воды. В них нет механизмов и такую мойку они легко переживут. Просушите их немного и установите на место. Весь процесс займет совсем немного времени.

У меня нет однозначного ответа, стоит ли покупать такой туалет для кота или кошки. Одно я могу сказать точно: если вы его купите, кот привыкнет к нему быстро, а вы еще быстрее, когда поймете, что процесс уборки за котом из ежедневной рутины превратился в увлекательный технологичный процесс.

Купив этот прибор и дополнив его автоматической кормушкой/поилкой, вы сможете уезжать в отпуск и не переживать за вашего питомца. Правда, на всякий случай оставьте друзьям ключи от квартиры, а то мало ли что. Но свободы у вас точно будет больше.

Купить автоматический туалет для кошек PAWBBY