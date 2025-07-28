Какие устройства покажет Google на презентации Made by Google 2025

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Герман Вологжанин

Дразня пользователей согласованными утечками, Google активно готовится к презентации Pixel 10. Мероприятие состоится уже в следующем месяце, и американская компания планирует показать сразу 6 новых устройств. Это будут не только смартфоны на любой вкус и цвет, но и сопутствующие гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день. Что покажут на Made by Google 2025 — расскажем в сегодняшнем материале, где раскроем все известные детали ожидаемых новинок.

Какие устройства покажет Google на презентации Made by Google 2025. Совсем скоро Google порадует нас новыми устройствами. Изображение: Google. Фото.

Совсем скоро Google порадует нас новыми устройствами. Изображение: Google

Новые смартфоны Pixel 10

Безусловно, главной новинкой 2025 года станет смартфон Pixel 10. Но он выйдет не один, а сразу с тремя другими флагманами. Всего линейка будет насчитывать 4 модели:

  • Pixel 10 — базовый флагман в компактном корпусе;
  • Pixel 10 Pro — продвинутый флагман в компактном корпусе;
  • Pixel 10 Pro XL — увеличенная версия продвинутого флагмана;
  • Pixel 10 Pro Fold — складной смартфон флагманского уровня.

Смартфоны Google 2025 года объединит процессор Tensor G5. По предварительным данным, он не станет откровением и будет слабее топовых чипов Snapdragon и MediaTek.

Новые смартфоны Pixel 10. В новой линейке нас ждет 4 смартфона. Изображение: Google. Фото.

В новой линейке нас ждет 4 смартфона. Изображение: Google

Также новинки получат улучшенные экраны с увеличенной яркостью и большие аккумуляторы. К примеру, емкость АКБ компактного Pixel 10 достигнет 4970 мАч. А еще базовая модель серии впервые сможет похвастать оптическим зумом, который ранее был доступен только «прошкам».

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Смарт-часы Pixel Watch 4

Смартфоны — не единственное, чем порадует компания на презентации Made by Google 2025. Помимо ключевых устройств на мероприятии будут представлены умные часы Pixel Watch 4.

Смарт-часы Pixel Watch 4. Часы сохранят круглый дизайн, но изменят подход к зарядке. Изображение: Google. Фото.

Часы сохранят круглый дизайн, но изменят подход к зарядке. Изображение: Google

Часы предложат в четырех версиях в разных корпусах, а также с наличием или отсутствием модуля 4G. Известно, что в новом поколении Google планирует использовать вертикальную зарядку. По задумке разработчиков, это должно сделать часы более ремонтопригодными.

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Недорогие наушники Pixel Buds 2a

Еще одна новинка — наушники Pixel Buds 2a. Они станут наследником модели 2019 года, а потому нас ждет масса улучшений. Как и прежде, Pixel Buds 2a будут позиционироваться как недорогие наушники.

Недорогие наушники Pixel Buds 2a. Наушники ожидаются простенькие, но со вкусом. Изображение: Google. Фото.

Наушники ожидаются простенькие, но со вкусом. Изображение: Google

Судя по утечкам, наушники представят в четырех цветах от клубничного до туманного в соответствии с расцветками Pixel 10, а в функциональном плане новые Pixel Buds 2a должны предложить поддержку активного шумоподавления, пускай и урезанного в сравнении с Pixel Buds 2 Pro.

Когда будет презентация Pixel 10

Дата презентации Pixel 10 — 20 августа. Эта дата официально подтверждена компанией Google, которая уже заявила о намерении провести мероприятие именно в этот день.

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В то же время новинки поступят в продажу не сразу после презентации Google, а через несколько дней. Смартфоны и другие гаджеты ожидаются в магазинах 28 августа, когда и состоится полноценный запуск.

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