Нашел TWS-наушники с переводчиком, заметками и активным шумодавом

Спустя несколько лет развития технологий TWS-наушников, их стало не отличить друг от друга. Слишком уж одинаковой стала форма, и поэтому производителям приходится брать свое содержанием. Новые функции, необычные решения и полезные функции — только так и можно заинтересовать потенциального покупателя. Некоторые, впрочем, идут путем снижения стоимости, но это не обязательно должно быть отдельным шагом. Наушники, о которых будем говорить сегодня, оказались где-то по середине. Они предлагают необычные, хотя и не самые необходимые функции и при этом стоят относительно недорого. Есть и более дешевые модели, но о них мы расскажем отдельно. Сейчас поговорим о Xiaodu Du Smart Buds Pro.

Обзор TWS-наушников Xiaodu Du Smart Buds Pro

В начале стоит сказать, что сделаны эти наушники Baidu — топовой китайской компанией, хорошо известной в мире искусственного интеллекта. Во многом это и объясняет наличие некоторых дополнительных функций, о которых я расскажу ближе к концу статьи. Пока поговорим обо всем по порядку.

Упаковка наушников

Как и положено подобному гаджету, Xiaodu Du Smart Buds Pro продаются в белой коробке, на передней стороне которой нарисованы сами наушники, а по бокам — их основные характеристики, на которые производитель хочет обратить наше внимание. Вот только в этом случае коробка вытянутая, а не как у многих других моделей квадратная.

Пдробнее о Xiaodu Du Smart Buds Pro

Что в комплекте

В комплект включили только сами наушники, инструкцию, кабель питания и сразу три комплекта сменных амбушюр (всего в комплекте их четыре — одни на наушниках). Несмотря на то, что этот аксессуар почти ничего не стоит, больше двух сменных комплектов в коробку кладут только те производители, которые претендуют на премиальность или хотят показать, что их продукт аудиофильский.

Как подключить наушники к телефону.

Зарядный кейс TWS

Беспроводной зарядки в наушниках нет, но учитывая, что многие даже относительно дорогие модели до сих пор комплектуются microUSB, наличие тут Type-С нельзя не отметить. Универсальность всегда удобна.

Зарядный кейс Xiaodu Du Smart Buds Pro немного великоват, как мне показалось. Есть много моделей, которые предлагают более скромные габариты, но придираться к этому не стоит. Хотя бы из-за большого встроенного аккумулятора, который обеспечивает суммарное время работы на уровне 35 часов. Зато из-за скругленной формы, напоминающей мыльце, в кармане и в руке кейс лежит хорошо. Весит он, кстати, совсем не много.

На передней панели есть светодиодный индикатор, а шарнир сделан металлическим. Не часто встретишь подобное на столь недорогих наушниках — обычно он пластиковый. В целом, внешне кейс выглядит довольно премиально. Все элементы на месте, а внешнее покрытие глянцевое. Со временем, как и любой другой подобный кейс, он будет царапаться, но на белом цвете этого почти не будет заметно. Да и наушники — это не то, что мы разглядываем. Достал их из кейса, убрал его в карман и забыл о нем. Единственная моя претензия в том, что то ли шарнир крышки туговат, то ли углубление под палец недостаточно выраженное, но иногда открыть его получается не с первого раза. Зато ”доводчик” крепкий, и крышка под своим весом не падает.

Удобные TWS-наушники

Наушники лежат на своих местах: правый — справа, а левый — слева. Вытаскиваются они очень легко. Но надо не тянуть их вверх, а слегка наклонить на себя. В этом случае они буквально выскакивают в руку.

Форма каплевидная, но с резиновыми амбушюрами на концах. То есть это полноценные внутриканальные наушники. Кому-то корпус самой чашки покажется немного великоватым, но так будет только у человека с самыми маленькими ушами.

Датчики положения в ухе есть, а значит, что при извлечении наушников воспроизведение будет приостановлено. Впрочем, эту функция можно отключить в приложении.

Для управления Xiaodu Du Smart Buds Pro на ножках обоих наушников предусмотрены сенсорные элементы. Одинарное нажатие отвечает за воспроизведение/паузу/ответ/сброс, двойное — за включение следующей песни, а тройное — за включение предыдущей. Из-за особенностей размещения к использованию элементов управления надо привыкнуть. Зато есть возможность регулировки громкости свайпами, а это дорогого стоит.

5 частых ошибок при выборе беспроводных наушников.

TWS-наушники с шумоподавлением

Когда я заказывал эти наушники, я не ожидал, что у них будет система активного шумоподавления, но она есть. Говорить о том, что она творит чудеса, я бы не стал — некоторые более дорогие модели справляются лучше. Но, что меня приятно удивило, так это то, что при ее включении характер звучания музыки не меняется. То есть нет этого давящего эффекта, из-за которого многие так и не могут привыкнуть к подобной системе.

Подавление шума составляет 40 дБ, а за его работу отвечают два микрофона: один — снаружи, другой — внутри уха. Наличие второго микрофона позволяет протестировать плотность посадки в ухе и правильность выбранных амбушюр. Запускается такая проверка через приложение. Режим прозрачности тоже есть.

Включение активного шумоподавления снижает время работы от одной зарядки. Если без него можно рассчитывать на 7 часов работы наушников от одного заряда и 35 часов в сумме с зарядкой от кейса, то с включенной функцией получится 4,5 и 22,5 часа соответственно. Но оно того стоит. Тем более, за 10 минут можно зарядить наушники для 2 часов работы.

Как звучат Xiaodu Du Smart Buds Pro

Что касается звука Xiaodu Du Smart Buds Pro, то я не могу выделить что-то одно. Они просто звучат довольно неплохо. Примерно на уровне своего сегмента, а может быть даже чуть выше. В них нет большого упора на низкие частоты или на хорошую детализацию высоких. Есть и то, и другое, но я бы сказал, что это сбалансированные наушники с приятным мягким звуком. Но если покрутить эквалайзер, можно добиться очень плотного низа. Во многом благодаря мембране диаметром 12 мм.

Все сказанное выше — это хорошо, но самое интересное стоило приберечь на десерт. Кроме того, что эти наушники сами по себе являются хорошими, у них еще очень полезное и функциональное приложение.

Можно ли спать в наушниках.

Кроме настройки всего, чего только можно, включая жесты управления, включение/выключение функций, режима работы и многого другого, есть еще и дополнительные возможности.

Наушники с переводчиком

Например, в наушниках есть встроенная функция записи разговоров по телефону или через системы видеосвязи. Так же есть режим переводчика диалогов, когда вы сможете выбрать любую пару языков из большого списка, начнете говорить, а текст будет переводиться на второй выбранный язык. Перевод отобразится на экране. А когда собеседник будет что-то говорить вам, вы так же получите письменную расшифровку, которую можно озвучить. Я проверял это с парой русский-китайский по видео с YouTube и все отлично работало.

Есть режим простого переводчика, в котором можно что-то произнести и получить перевод. А так же предусмотрена возможность создавать заметки. Вам надо будет просто наговорить то, что надо перевести, и вы получите это в текстовом виде. Правда, такая функция работает только с английским, китайским и японским языками. Я пробовал создавать заметки на английском, и даже с не самым хорошим произношением результат получается довольно сносным.

Стоит ли покупать Xiaodu Du Smart Buds Pro

Покупая наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro, вы получите довольно интересный гаджет. Примерно за 7 000 рублей можно рассчитывать на наушники, которые не смогут поразить вас аудиофильским звуком, но дадут то качество, которое является очень хорошим для такой цены. Звук действительно приятный и сбалансированный, а если поиграться с эквалайзером, можно сделать его еще более подходящим лично для вас.

Кроме этого, у вас будет большой аккумулятор, мягкая система шумоподавления, что важно, если до этого вы ей не пользовались, и крутое приложение. В нем, кроме отображения полезной информации, есть еще и много дополнительных функций, включая перевод и запись звонков.

Советовать такие наушники к покупке однозначно можно. Особенно, учитывая их цену. Мы получили не просто очередные наушники для музыки и разговоров, но и универсальный гаджет, который пригодится дома, в дороге, на работе и на отдыхе.

Купить Xiaodu Du Smart Buds Pro