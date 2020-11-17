Новые очки дополненной реальности сделают AR доступной для всех

Помните времена, когда появились первые продукты виртуальной реальности? Думаю, будет много разных ответов, так как приход этого способа потребления контента был очень плавным. Этого не скажешь про дополненную реальность, которая ворвалась в наш мир буквально за последние пару-тройку лет. Кто бы мог подумать, но сегодня крутые AR-очки показала не Apple или Samsung, а OPPO. Это не первый подобный продукт бренда. Теперь он будет лучше предыдущего, надежней, функциональней и сможет позволить компании закрепиться на лидирующих позициях отрасли. А может быть и наоборот, это станет очередным провалом и крахом надежд. Пока у нас есть только рассказ об очках, но он уже дает нам многое.

Очки OPPO AR Glass 2021

Сегодня OPPO провела мероприятие Inno Day 2020, на котором представила ряд продуктов. OPPO AR Glass 2021 был одним из них. Кроме них, нам показали концептуальный телефон с подвижным дисплеем, но об этом я уже рассказывал в отдельной статье.

Обновленная версия очков стала намного лучше. В первую очередь изменился дизайн, и теперь гаджет похож не на лыжную маску или VR-очки, а на обычные очки, которые многие носят каждый день. По конструкции новая модель на 75% легче предыдущей, и ее можно подключить к смартфону через порт USB-C — USB-C.

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Как работают AR-очки OPPO

В очках OPPO AR Glasses 2021 используется оптическое решение Birdbath, обеспечивающее увеличенную на 53% контрастность. Она также приводит к увеличению равномерности яркости на 98% и на 40% показателя пикселей на градус.

AR-очки AR оснащены 0,71-дюймовым OLED-дисплеем, свет которого преломляется спектроскопом в направлении глаза. На борту также есть встроенный динамик с полуоткрытой акустической конструкцией заднего резонатора. Такие характеристики видео и аудио должны гарантировать, что очки дадут ощущение домашнего кинотеатра, создавая иллюзию просмотра 90-дюймового экрана с расстояния 3 метра. На практике, конечно, этого никто не проверял, но именно в этом нас уверяли представители компании со сцены.

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Пользователи также могут взаимодействовать с очками при сопряжении со смартфоном. Очки можно использовать как тачпад. Они позволяют следить за своими руками и пальцами с помощью бинокулярных камер ”рыбий глаз”. Эти камеры могут распознавать 21 маркер на одной руке, четыре на одном пальце. В паре с камерой ToF это дает очень большую детализацию и точность измерения расстояний.

Для чего нужны AR-очки

Говоря о возможных вариантах использования очков, OPPO заявляет, что их можно использовать для потоковой передачи онлайн- и локальных HD-видео с дополненной реальностью, обеспечивая ”театральные” впечатления от просмотра. Аксессуар так же можно адаптировать для игр AR с многопользовательской сетевой боевой ареной и играми в жанре Tower Defense. Вы сможете виртуально ”расставить” различные предметы вокруг вас и взаимодействовать с ними в реальности. Для этого задействуются реальные камеры на очках и созданный виртуальный мир.

OPPO также планирует открыть систему для разработчиков, предоставив комплексный клиентский SDK и набор инструментов для работы в рамках программы Oppo AR. Она начнется в следующем году и поможет сообществу создавать приложения для использования с дополненной реальностью.

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Комплексный подход производителя к этому вопросу не может не радовать, так как только таким образом можно решить вопросы продвижения. Если просто производить аксессуар для потребления контента, то толку от него будет мало. С другой стороны, если создать все необходимое для разработчиков и запустить эту машину, то новый продукт обретет популярность, направление станет прибыльным, и разработчики станут зарабатывать на этом, предлагая все новые и новые решения в данной сфере.

К сожалению (или к счастью), рынок сейчас устроен именно так и просто продукт ничего не решает. Примером может служить Huawei, которая предлагала не просто смартфоны, но и оборудование для обеспечения сетей пятого поколения. В итоге, одно подталкивало другое вперед и теперь сети пятого поколения растут с огромной скоростью.

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Пока непонятно, когда новые AR-очки поступят в продажу, но вряд ли ждать придется слишком долго. Скорее всего, до состояния готового продукта очкам осталось пройти последние доработки и обзавестись хотя бы каким-то набором начального софта. После этого можно будет выводить их в массы. Наверняка на первом этапе очки не будут массовыми, но одно то, что мы уже видим не футуристичный гаджет из фильма ”Судья Дред” или ”Назад в будущее”, а почти обычные очки, уже вселяет оптимизм.

Именно такие устройства нам и нужны там, куда мы направляемся — в будущем. Прозвучало очень пафосно, но вспомните, что именно об этом мы и мечтали пять-десять лет назад. Тогда сцены из ”Черного зеркала” казались фантастикой. Еще немного и это будет реальностью. Вопрос в том, кто нам ее обеспечит? OPPO или кто-то другой?