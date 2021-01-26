Новые подробности о Xiaomi Mi Band 6. Будет круто!

После выхода первого Xiaomi Mi Band мир изменился и уже никогда не станет прежним. Компактные носимые устройства стали не просто доступными — теперь это буквально норма нашей жизни. Они стоят недорого, почти не заметны на руке, но выполняют важные функции. И если лидером смарт-часов является Apple, то в сегменте недорогих трекеров властвует Xiaomi. Кажется, только недавно вышел Mi Band 5, но уже не за горами шестое поколение устройства, о котором мы непременно поговорим, когда оно выйдет, а пока у нас появилась интересная информация о том, каким будет новый трекер. В нем действительно будет, на что посмотреть, поэтому давайте порадуемся тому, что нас ждет.

Что будет в Mi Band 6

Как сообщает сообщество XDA, известный производитель устройств Xiaomi Magical Unicorn поделился кодом для приложения Zepp, который намекает на потенциально огромные обновления для Mi Band 6.

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Файл прошивки ссылается на то, что при детальном изучении кажется новым поколением популярного трекера, который в этом году по логике вещей должен получить название Xiaomi Mi Band 6. Он выйдет с поддержкой Amazon Alexa, встроенным GPS и мониторингом кислорода в крови.

Вам не нужно брать с собой телефон для отслеживания положения во время тренировки, а голосовой ассистент будет доступен в международной версии устройства. Это действительно приятный сюрприз и нововведения будут полезны пользователям во всем мире, а не только на территории Китая.

Как будет выглядеть Xiaomi MI Band 6

Обновленные изображения трекера (хотя постепенно все больше хочется назвать его часами) также предполагают, что Xiaomi Mi Band 6 может получить более крупный дисплей, который, естественно, будет цветным. Как китайские, так и международные модели могут включать NFC для оплаты привязанной банковской картой. Хотя для Китая могут выпускаться две версии — с NFC и без него. Пусть история с NFC и тянется с выхода Mi Band 4, но пока все было как-то несерьезно.

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Купить Mi Band 5 на Али

Новое носимое устройство также получит важные изменения в спортивном режиме. У него будут дополнительные режимы тренировок, которые по уже сложившейся традиции выходят для каждого нового трекера и часов. Сейчас упоминается не менее 19 новых видов тренировок, в том числе такие, как пилатес, различные формы танцев, растяжки и даже боулинг.

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С одной стороны, появление таких тренировок может показаться немного странным, но с другой стороны, в этом нет ничего плохого. Пусть они лучше будут, чем нет. Может быть кому-то пригодится для того, чтобы контролировать свою активность в течение дня.

Когда выйдет Ми Бэнд 6

К сожалению, пока непонятно, когда Xiaomi может выпустить новое поколение одного из своих самых массовых продуктов. Также все перечисленное, естественно, пока является предварительными данными, пусть и подкрепленными косвенными доказательствами. Да и сама компания может в последний момент просто отказаться от какой-то из функций. Например, от NFC для международного рынка, ведь подобное уже было.

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Такое иногда действительно случается, когда компания просто не успевает подготовить новые функции к дате запуска устройства в производство. В этом случае от изначальных планов приходится отказываться. Во многом именно поэтому производители редко торопятся хвастаться теми или иными функциями устройства, презентация которого еще не состоялась.

Однако мало кого удивило бы агрессивное поведение компании Лей Цзюня в отношении своего продукта. По данным IDC, Xiaomi уступила только Apple по доле рынка носимых устройств в третьем квартале 2020 года. Множество новых функций может помочь Mi Band 6 противостоять гораздо более дорогим наручным изделиям, не говоря уже о соперничестве с такими прямыми конкурентами, как Honor, OnePlus и другими.

Что купить? Трекер или часы?

Лично я и многие у нас в редакции считают, что основным конкурентом Xiaomi Mi Band (на данный момент пятого поколения) является Honor Band 6. Этот трекер предлагает огромное количество режимов тренировки, большой цветной дисплей, который назвали безрамочным, и стоит относительно недорого. Если купить его на AliExpress, то выгода получится еще более явной.

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Впрочем, это все равно будет только трекер. Если вам нужно что-то более функциональное, пусть и более крупное, то лучше обратить внимание на смарт-часы. Подборку лучших из них я не так давно готовил в итоговой статье. Там есть, из чего выбрать. Впрочем есть еще и промежуточное звено. Можно называть их недочасами или перетрекерами, но к ним, например, относится Honor Watch ES. Пусть в их названии и есть слово ”часы”, но все равно это скорее именно прокаченный трекер (даже с датчиком кислорода в крови). Про него мы уже готовили отдельную статью и его тоже можно очень недорого купить на Aliexpress.