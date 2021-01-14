Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

В этом году Xiaomi первой из конкурентов представила свой новый флагманский смартфон, а потому ожидаемо не успела обеспечить его по-настоящему новой прошивкой. Поэтому она была вынуждена выпустить его с промежуточной версией MIUI за номером 12.5. Однако MIUI 13 уже находится на заключительной стадии разработки, и уже в обозримом будущем Xiaomi начнёт её распространение среди всех совместимых устройств. Вот только совместимость китайцы обычно определяют методом научного тыка, а потому, как по мне, лучше заранее узнать, кому стоит рассчитывать на апдейт, а кому – нет.
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Поскольку MIUI 13, как и MIUI 12.5, будет основана на Android 11 (по крайней мере, для новых смартфонов), рассчитывать на масштабные нововведения скорее всего не стоит. Во всяком случае, на это указывают предварительные данные по содержимому предстоящего обновления.
Что нового в MIUI 13
- Улучшения пользовательского интерфейса
- Новые анимации интерфейса
- Повышенная чувствительность к касаниям
- Фильтры мгновенного редактирования фото и видео
- Улучшенная функция создания скриншотов
- Встроенная функция записи экрана
- Новый дизайн тем и улучшенные жесты
- Расширенные настройки AOD
- Введение расписания для режима полёта
- Улучшение входящих уведомлений
- Усовершенствование быстрой зарядки
- Увеличение времени автономной работы
- Новый продвинутый режим энергосбережения
- Улучшения пользовательского интерфейса
- Новые анимации интерфейса
- Повышенная чувствительность к касаниям
- Фильтры мгновенного редактирования фото и видео
- Улучшенная функция создания скриншотов
- Встроенная функция записи экрана
- Новый дизайн тем и улучшенные жесты
- Расширенные настройки AOD
- Введение расписания для режима полёта
- Улучшение входящих уведомлений
- Усовершенствование быстрой зарядки
- Увеличение времени автономной работы
- Новый продвинутый режим энергосбережения
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Нововведения и впрямь не очень знаковые, но, во-первых, для пользователей значение имеет не столько содержимое обновления, сколько сам факт его выхода, а, во-вторых, складывается впечатление, что в этом году у всех так. Взять хотя бы Huawei, которая тоже для EMUI 11 заготовила минимум новых функций. Но если в её случае это списывали запрет на доступ к Android 11, то в чём дело у Xiaomi? Очевидно, что и там, и здесь причина в отсутствии новых идей, а не версии ОС как таковой.
MIUI 13 — список устройств
Смартфонов, которым светит MIUI 13, будет довольно много. По крайней мере, больше, чем новых функций в обновлении. На данный момент здесь собраны все (или почти все) устройства, которые обновятся до новой версии прошивки:
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Ultra
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi K20
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9S
- Redmi 9i
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F1
- POCO X2
- Poco F2 Pro / Poco X2 Pro
- Poco M2 Pro
- Poco M2
- Poco X3 NFC
- Poco X3 (без NFC)
- Poco C3
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Mi Note 10 Pro
- Mi 10 Youth 5G
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Pro 5G
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10T Lite
- Mi 10 Pro
- Mi 10 5G
- Mi 10 Ultra
- Mi 11
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Explore edition
- Mi Mix 2
- Mi Mix Alpha
Как Xiaomi обновляет свои смартфоны
Вероятно, вы обратили внимание, что в этом списке присутствуют смартфоны, которым обновление до Android 11 не положено по возрасту. Это и Poco F1, и Redmi Note 8, и Xiaomi Mi Mix 2. Но они включены в перечень не случайно. Дело в том, что Xiaomi имеет обыкновение выпускать новые версии своих прошивок на базе сразу нескольких итераций Android, в зависимости от того, какое устройство обновляется. Если это Xiaomi Mi 11, апдейт выйдет на базе Android 11, а если Mi Mix 2, то на базе Android 10, которая для него была последней.
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Такой подход, бесспорно, очень выигрышен и по-своему правилен. Да, смартфоны не получают новых версий ОС, которые им не светят, но зато продолжают обновляться и не списываются в утиль через два года, как аппараты конкурирующих производителей. Вы только представьте, что вы будете делать с каким-нибудь Oppo или Vivo через 2-3 года? Очевидно, что ничего, потому что к тому времени они перестанут получать даже ежемесячные патчи безопасности. Но с Xiaomi, Redmi и Poco такого не произойдёт – без причитающейся сборки MIUI они точно не останутся.