Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

В этом году Xiaomi первой из конкурентов представила свой новый флагманский смартфон, а потому ожидаемо не успела обеспечить его по-настоящему новой прошивкой. Поэтому она была вынуждена выпустить его с промежуточной версией MIUI за номером 12.5. Однако MIUI 13 уже находится на заключительной стадии разработки, и уже в обозримом будущем Xiaomi начнёт её распространение среди всех совместимых устройств. Вот только совместимость китайцы обычно определяют методом научного тыка, а потому, как по мне, лучше заранее узнать, кому стоит рассчитывать на апдейт, а кому – нет.

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Поскольку MIUI 13, как и MIUI 12.5, будет основана на Android 11 (по крайней мере, для новых смартфонов), рассчитывать на масштабные нововведения скорее всего не стоит. Во всяком случае, на это указывают предварительные данные по содержимому предстоящего обновления.

Что нового в MIUI 13 Улучшения пользовательского интерфейса

Новые анимации интерфейса

Повышенная чувствительность к касаниям

Фильтры мгновенного редактирования фото и видео

Улучшенная функция создания скриншотов

Встроенная функция записи экрана

Новый дизайн тем и улучшенные жесты

Расширенные настройки AOD

Введение расписания для режима полёта

Улучшение входящих уведомлений

Усовершенствование быстрой зарядки

Увеличение времени автономной работы

Новый продвинутый режим энергосбережения

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Нововведения и впрямь не очень знаковые, но, во-первых, для пользователей значение имеет не столько содержимое обновления, сколько сам факт его выхода, а, во-вторых, складывается впечатление, что в этом году у всех так. Взять хотя бы Huawei, которая тоже для EMUI 11 заготовила минимум новых функций. Но если в её случае это списывали запрет на доступ к Android 11, то в чём дело у Xiaomi? Очевидно, что и там, и здесь причина в отсутствии новых идей, а не версии ОС как таковой.

MIUI 13 — список устройств

Смартфонов, которым светит MIUI 13, будет довольно много. По крайней мере, больше, чем новых функций в обновлении. На данный момент здесь собраны все (или почти все) устройства, которые обновятся до новой версии прошивки:

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Ultra

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K20

Redmi 9

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi 9i

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

POCO F1

POCO X2

Poco F2 Pro / Poco X2 Pro

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco X3 NFC

Poco X3 (без NFC)

Poco C3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 Pro

Mi 10 Youth 5G

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Pro 5G

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10T Lite

Mi 10 Pro

Mi 10 5G

Mi 10 Ultra

Mi 11

Mi CC9 Pro

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 Pro

Mi 9 Explore edition

Mi Mix 2

Mi Mix Alpha

Как Xiaomi обновляет свои смартфоны

Вероятно, вы обратили внимание, что в этом списке присутствуют смартфоны, которым обновление до Android 11 не положено по возрасту. Это и Poco F1, и Redmi Note 8, и Xiaomi Mi Mix 2. Но они включены в перечень не случайно. Дело в том, что Xiaomi имеет обыкновение выпускать новые версии своих прошивок на базе сразу нескольких итераций Android, в зависимости от того, какое устройство обновляется. Если это Xiaomi Mi 11, апдейт выйдет на базе Android 11, а если Mi Mix 2, то на базе Android 10, которая для него была последней.

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Такой подход, бесспорно, очень выигрышен и по-своему правилен. Да, смартфоны не получают новых версий ОС, которые им не светят, но зато продолжают обновляться и не списываются в утиль через два года, как аппараты конкурирующих производителей. Вы только представьте, что вы будете делать с каким-нибудь Oppo или Vivo через 2-3 года? Очевидно, что ничего, потому что к тому времени они перестанут получать даже ежемесячные патчи безопасности. Но с Xiaomi, Redmi и Poco такого не произойдёт – без причитающейся сборки MIUI они точно не останутся.