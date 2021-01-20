Xiaomi Mi 11 работает с багами. Стоит ли покупать его сейчас?

Я уже не раз в статьях поднимал вопрос о том, что, покупая новый смартфон, вы рискуете. Кто-то называет это ”детскими болячками”, кто-то ”проблемами первых партий”, кто-то другими словами. Но то, что новый смартфон, тем более на новом процессоре, может давать сбои и работать не очень корректно, даже по логике не должно вызывать ни у кого вопросов. Надо отдать должное Xiaomi Mi 11, что именно этот смартфон стал первым на новом процессоре Snapdragon 888, но радоваться его первым обладателям не приходится. Этот смартфон имеет некоторые неприятные баги, которые могут сильно повлиять на общее впечатление от пользовательского опыта. С другой стороны, я бы не стал излишне драматизировать, и поэтому не стал использовать в заголовке слова вроде ”крах Xiaomi”, но рассказать о ситуации стоит.

Что не так с Xiaomi Mi 11

Информацией о том, что некоторые новые смартфоны Xiaomi Mi 11 работают не так, как должны, поделились наши коллеги с портала gizmochina.com. Они проверили новое устройство, которое пока предназначается только для внутреннего китайского рынка (хотя при желании достать его можно), и выявили те самые неприятные моменты, о которых пойдет речь ниже.

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Обратите внимание, что большинство описанных проблем не являются железными и их можно довольно легко исправить с выходом очередного обновления программного обеспечения. Так что, хотя это действительно мешает вашему пользовательскому опыту ”из коробки”, в следующие пару месяцев можно ожидать, что баги будут исправлены и телефон станет более совершенным. Просто имейте в виду, что если купить гаджет сейчас или в ближайшее время, вам придется столкнуться со следующими трудностями.

Ошибки Xiaomi Mi 11

произвольно отключается во время использования

приложение камеры иногда дает сбой при съемке фотографий

некоторые игры не загружаются должным образом, показывая пиксельный экран

Snapdragon 888 быстро нагревается и тактовая частота снижается (нельзя

использовать весь потенциал чипа)

среднее качество фотографий и видео

корпус кожаного Mi 11 дребезжит при воспроизведении звука через динамик

Это только те баги, которые были обнаружены в смартфоне на данный момент. Как я уже сказал, переживать из-за этого не стоит, но покупая флагман, вы хотите видеть идеальное устройство, а не то, что еще надо доработать. Пусть через пару месяцев или раньше все поправят, но кроме того, что до этого времени придется мириться с багами, если они вылезут, придется еще переплатить за смартфон. Велика вероятность, что к моменту выхода обновления, цена уже начнет ползти вниз. В этом случае вы выиграете дважды, немного повременив с покупкой.

Даже с учетом багов, которые могут вылезти не у всех, на этот раз Xiaomi выпустила по-настоящему достойный смартфон. Он отлично проявляет себя во многих задачах, имеет большой потенциал, отлично выглядит и имеет некоторые другие, не менее значимые плюсы.

В скором времени нас ждут другие модели линейки Mi 11, среди которых будет Mi 11 Pro. Можно быть почти уверенными, что к тому времени многое будет исправлено и баги, которые вылезали в первых версиях, будут исправлены.

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как Huawei.

Когда вышел Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 дебютировал, как первый флагман на Snapdragon 888, в конце декабря 2020 года. Телефон предлагает хорошее соотношение цены и качества. Он укомплектован первоклассным дисплеем с разрешением 2K и самым быстрым чипом Snapdragon на рынке на данный момент. Он даже предлагает два материала корпуса на выбор. И это не стекло и удешевленный пластик, как в Samsung Galaxy S21, а стекло и премиальная кожа для тех, кто готов заплатить чуть больше.

Однако, поскольку это первый смартфон на базе Snapdragon 888 на рынке, с устройством неизбежно возникнут небольшие ошибки и проблемы, доказательство наличия которых мы и получили.

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Пока рано говорить о других устройствах на Snapdragon 888, но есть вероятность, что некоторые баги Mi 11 могут встретиться и в ранних партиях других устройств на этом чипсете. В частности, такое может произойти даже с Samsung Galaxy S21. С другой стороны, если что-то уже есть или только будет обнаружено, оно может быть исправлено и до выхода новинки в продажу в конце января.

Напомню, что проблемы с первыми партиями были и раньше. Из самых ярких можно отметить проблемы с камерой у Samsung Galaxy S20 Ultra, трудности с антенной iPhone 4 и даже ”взрывной характер” Galaxy Note 7.

Расскажите в комментариях или в Telegram-чате, пугают ли вас баги, которые есть в первых партиях, но которые можно исправить путем выпуска обновления?