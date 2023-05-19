Полезные функции умных часов и фитнес-браслетов, о которых почти никто не знает

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Как правило, люди покупают фитнес-браслеты для того, чтобы следить за состоянием своего здоровья, а большинство и вовсе использует их исключительно в качестве аксессуара, пришедшего на смену механическим часам. А ведь носимые гаджеты обладают массой вспомогательных функций, которые не имеют отношения к спорту, но в то же время являются очень полезными для любого человека. Эти возможности предлагают почти все модели от именитых брендов, включая Amazfit, Xiaomi и HUAWEI, а еще они присутствуют на большинстве смарт-часов.

Полезные функции умных часов и фитнес-браслетов, о которых почти никто не знает. Эти настройки есть почти на всех умных часах и фитнес-браслетах. Фото.

Эти настройки есть почти на всех умных часах и фитнес-браслетах

Фонарик на браслете

Браслеты Xiaomi и других брендов в большинстве случаев оснащают экранами, выполненными по технологии AMOLED. Одно из главных преимуществ такого типа матриц — высокая яркость. Именно поэтому почти все производители внедрили фонарик в часы и фитнес-браслеты. В данном случае источником света выступает экран, который загорается белым цветом, позволяя увидеть скрытые во мраке предметы, и даже смартфон доставать не нужно:

  1. Откройте меню браслета или смарт-часов.
  2. Перейдите в раздел «Еще» или «Больше».
  3. Нажмите кнопку «Фонарик», а затем — «Включить».
Фонарик на браслете. Ищите этот пункт в меню своего браслета. Фото.

Ищите этот пункт в меню своего браслета

Купить Mi Band 8 с фонариком

Самый яркий экран браслета на сегодняшний день предлагает Xiaomi Smart Band 8, чье пиковое значение достигает 600 нит. Но покупать его только ради фонарика было бы глупо, поскольку у этой модели есть масса других интересных особенностей: магнитная зарядка, частота обновления 60 Гц, более 100 тренировочных режимов, а также измерение сатурации.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как найти телефон дома

Уже не первый год продаются часы с поиском телефона, и сегодня эта функция доступна почти на всех умных браслетах, включая Amazfit Band 7. Если устройства сопряжены друг с другом, то вы можете найти смартфон дома, выполнив несколько простых шагов:

  1. Откройте меню смарт-часов или фитнес-браслета.
  2. Перейдите в раздел с дополнительными функциями.
  3. Нажмите кнопку «Найти мой телефон».
Как найти телефон дома. На вашем устройстве функция может называться иначе. Фото.

На вашем устройстве функция может называться иначе

Купить Amazfit Band 7 с поиском телефона

После этого динамики смартфона издадут громкий звук, помогающий обнаружить потерявшееся неподалеку устройство. В то же время важно учитывать радиус действия, на который влияет версия Bluetooth, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что такое умный будильник

Просыпаться под звук будильника — та еще пытка. Но смарт-часы и фитнес-браслеты оснащены функцией, позволяющей сделать пробуждение более приятным. Называется она умным будильником, а суть ее работы заключается в том, что аксессуар включает звуковой сигнал только в тот момент, когда вы находитесь в фазе неглубокого сна:

  1. Запустите приложение для смарт-часов или фитнес-браслета.
  2. Выберите свое устройство.
  3. Перейдите в раздел «Будильник».
  4. Укажите нужное время и активируйте опцию умного будильника.
Что такое умный будильник. Браслеты Xiaomi чуть хуже анализируют сон. Фото.

Браслеты Xiaomi чуть хуже анализируют сон

Купить HUAWEI Band 7 с умным будильником

Лучше всего эта полезная функция браслета реализована на HUAWEI Smart Band 7. Китайская компания анализирует фазы сна на основе собственного алгоритма TruSleepTM, чья точность заметно превосходит наработки конкурентов. Завели будильник браслета на 07:00? Значит, аксессуар завибрирует в 06:50 или чуточку раньше, выбрав максимально подходящий момент.

Читайте также: Как правильно пользоваться смарт-часами

Управление музыкой и камерой с браслета

Буквально пару лет назад производители носимых аксессуаров начали внедрять возможность управления музыкой часами. Причем она доступна даже на моделях без встроенной памяти и динамика. Фитнес-браслет или часы подключаются к смартфону через Bluetooth и за счет этой технологии позволяют управлять воспроизведением. Нужная вам опция скрывается в пункте меню «Музыка».

Управление музыкой и камерой с браслета. Можно переключать треки и даже менять громкость. Фото.

Можно переключать треки и даже менять громкость

Купить Mi Band 7 с управлением музыкой и камерой

Теперь поговорим о том, как подключить браслет к камере на примере Xiaomi Smart Band 7, где представлена и эта опция, и возможность управление музыкой:

  1. Запустите приложение для управления умным браслетом и выберите свой аксессуар.
  2. Перейдите в раздел «Лаборатория».
  3. Во вкладке «Настройки камеры» нажмите «Подключение по Bluetooth» и подтвердите сопряжение.
Управление музыкой и камерой с браслета. Чтобы функция появилась в меню браслета, сначала ее нужно активировать в приложении. Фото.

Чтобы функция появилась в меню браслета, сначала ее нужно активировать в приложении

После этого в разделе «Еще» меню браслета появится кнопка «Удаленная камера». Нажмите на нее, когда поставите смартфон на штатив и захотите сделать фото.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Разблокировка смартфона по блютуз

Наконец, ваши умные часы или фитнес-браслет могут служить в качестве средства разблокировки телефона по блютуз. Как это работает: Android автоматически открывает рабочий стол, не требуя ввода пароля и отпечатка, когда в непосредственно близости от него находится носимый аксессуар. Чтобы включить разблокировку по Bluetooth, нужно:

  1. Открыть настройки Андроид.
  2. Перейти в раздел «Пароли и безопасность», а затем — «Bluetooth».
  3. Выбрать браслет или часы в списке доступных устройств.
  4. Подтвердить подключение.
Разблокировка смартфона по блютуз. Возможно, самый удобный способ снять блокировку экрана. Фото.

Возможно, самый удобный способ снять блокировку экрана

Купить Mi Band 7 с разблокировкой смартфона

В плане безопасности подобный способ разблокировки смартфона является не самым надежным, но уж очень он удобный. Так что обязательно протестируйте функцию, а для защиты доступа старайтесь не снимать браслет в местах, где присутствуют посторонние люди.

Теги
Лонгриды для вас
Как удалить почту с телефона и выйти из аккаунта

Смартфон дает нам доступ к огромному количеству сервисов, включая электронную почту. С мобильного устройства можно оправлять письма, читать входящие и выполнять те же действия, что и на компьютере. В частности, вы можете в любой момент удалить почту с телефона, если появится такая потребность. Причем это касается не только приложения, отвечающего за взаимодействие с электронными письмами, но и учетной записи. Я подробно расскажу о том, как удалить электронную почту с телефона, предложив несколько способов удаления e-mail.

Читать далее
Как сделать блокировку экрана на телефоне

Каждый из нас хранит на смартфоне огромное количество конфиденциальной информации, нуждающейся в надежной защите. Самый простой способ это сделать — включить блокировку экрана. В таком случае ни один посторонний человек не сможет открыть рабочий стол и ознакомиться с данными, которые хранятся на телефоне. Защита будет обеспечена при помощи цифрового кода, пароля, графического ключа, отпечатка пальца или другого средства, доступного на вашем устройстве. Так давайте же разберемся, как поставить блокировку на экран.

Читать далее
Почему на смартфоне сам включается Bluetooth и как это исправить

Сегодня все смартфоны оснащены чипом Bluetooth, которым мы чаще пользуемся для синхронизации с беспроводными аксессуарами и реже для передачи файлов и обмена сообщениями. На время автономность устройства работа технологии сказывается не сильно. Впрочем, есть люди, которые предпочитают не активировать чип без надобности, а потому сильно удивляются, когда автоматически включается блютуз. Разберемся, почему так происходит и как можно это исправить.

Читать далее