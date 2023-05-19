Полезные функции умных часов и фитнес-браслетов, о которых почти никто не знает

Как правило, люди покупают фитнес-браслеты для того, чтобы следить за состоянием своего здоровья, а большинство и вовсе использует их исключительно в качестве аксессуара, пришедшего на смену механическим часам. А ведь носимые гаджеты обладают массой вспомогательных функций, которые не имеют отношения к спорту, но в то же время являются очень полезными для любого человека. Эти возможности предлагают почти все модели от именитых брендов, включая Amazfit, Xiaomi и HUAWEI, а еще они присутствуют на большинстве смарт-часов.

Фонарик на браслете

Браслеты Xiaomi и других брендов в большинстве случаев оснащают экранами, выполненными по технологии AMOLED. Одно из главных преимуществ такого типа матриц — высокая яркость. Именно поэтому почти все производители внедрили фонарик в часы и фитнес-браслеты. В данном случае источником света выступает экран, который загорается белым цветом, позволяя увидеть скрытые во мраке предметы, и даже смартфон доставать не нужно:

Откройте меню браслета или смарт-часов. Перейдите в раздел «Еще» или «Больше». Нажмите кнопку «Фонарик», а затем — «Включить».

Купить Mi Band 8 с фонариком

Самый яркий экран браслета на сегодняшний день предлагает Xiaomi Smart Band 8, чье пиковое значение достигает 600 нит. Но покупать его только ради фонарика было бы глупо, поскольку у этой модели есть масса других интересных особенностей: магнитная зарядка, частота обновления 60 Гц, более 100 тренировочных режимов, а также измерение сатурации.

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Как найти телефон дома

Уже не первый год продаются часы с поиском телефона, и сегодня эта функция доступна почти на всех умных браслетах, включая Amazfit Band 7. Если устройства сопряжены друг с другом, то вы можете найти смартфон дома, выполнив несколько простых шагов:

Откройте меню смарт-часов или фитнес-браслета. Перейдите в раздел с дополнительными функциями. Нажмите кнопку «Найти мой телефон».

Купить Amazfit Band 7 с поиском телефона

После этого динамики смартфона издадут громкий звук, помогающий обнаружить потерявшееся неподалеку устройство. В то же время важно учитывать радиус действия, на который влияет версия Bluetooth, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

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Что такое умный будильник

Просыпаться под звук будильника — та еще пытка. Но смарт-часы и фитнес-браслеты оснащены функцией, позволяющей сделать пробуждение более приятным. Называется она умным будильником, а суть ее работы заключается в том, что аксессуар включает звуковой сигнал только в тот момент, когда вы находитесь в фазе неглубокого сна:

Запустите приложение для смарт-часов или фитнес-браслета. Выберите свое устройство. Перейдите в раздел «Будильник». Укажите нужное время и активируйте опцию умного будильника.

Купить HUAWEI Band 7 с умным будильником

Лучше всего эта полезная функция браслета реализована на HUAWEI Smart Band 7. Китайская компания анализирует фазы сна на основе собственного алгоритма TruSleepTM, чья точность заметно превосходит наработки конкурентов. Завели будильник браслета на 07:00? Значит, аксессуар завибрирует в 06:50 или чуточку раньше, выбрав максимально подходящий момент.

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Управление музыкой и камерой с браслета

Буквально пару лет назад производители носимых аксессуаров начали внедрять возможность управления музыкой часами. Причем она доступна даже на моделях без встроенной памяти и динамика. Фитнес-браслет или часы подключаются к смартфону через Bluetooth и за счет этой технологии позволяют управлять воспроизведением. Нужная вам опция скрывается в пункте меню «Музыка».

Купить Mi Band 7 с управлением музыкой и камерой

Теперь поговорим о том, как подключить браслет к камере на примере Xiaomi Smart Band 7, где представлена и эта опция, и возможность управление музыкой:

Запустите приложение для управления умным браслетом и выберите свой аксессуар. Перейдите в раздел «Лаборатория». Во вкладке «Настройки камеры» нажмите «Подключение по Bluetooth» и подтвердите сопряжение.

После этого в разделе «Еще» меню браслета появится кнопка «Удаленная камера». Нажмите на нее, когда поставите смартфон на штатив и захотите сделать фото.

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Разблокировка смартфона по блютуз

Наконец, ваши умные часы или фитнес-браслет могут служить в качестве средства разблокировки телефона по блютуз. Как это работает: Android автоматически открывает рабочий стол, не требуя ввода пароля и отпечатка, когда в непосредственно близости от него находится носимый аксессуар. Чтобы включить разблокировку по Bluetooth, нужно:

Открыть настройки Андроид. Перейти в раздел «Пароли и безопасность», а затем — «Bluetooth». Выбрать браслет или часы в списке доступных устройств. Подтвердить подключение.

Купить Mi Band 7 с разблокировкой смартфона

В плане безопасности подобный способ разблокировки смартфона является не самым надежным, но уж очень он удобный. Так что обязательно протестируйте функцию, а для защиты доступа старайтесь не снимать браслет в местах, где присутствуют посторонние люди.