Теперь я знаю, какая зарядка нужна смартфону. Нашел адаптер и повербанк, которые не портят батарею

Скорость зарядки играет важную роль при выборе смартфона. Обычно мы выбираем модели, способные в сжатые сроки восстановить энергию аккумулятора, забывая о простой истине: чем мощнее ток, тем сильнее нагревается и портится АКБ. Но какая мощность зарядки нужна, чтобы и смартфон заряжался быстро, и его батарея не грелась? Негласный барьер — 50 Вт. Вписавшись в него, вы сможете обеспечить высокую скорость и долговечность. Разумеется, только при покупке качественной зарядки.

Быстрая зарядка на 45 Вт

Для зарядки телефона дома можно взять Aukey Comet 45W. Это адаптер питания, выполненный по GaN-технологии, который легко помещается даже в карман и выдает ток мощностью до 45 Вт.

Что такое 45 Вт? Это примерно час для полного заряда совместимого смартфона на 45 Вт. Такой стандарт, в частности, использует Samsung в целой россыпи своих моделей от Galaxy A36 до Galaxy S25 Ultra. Поэтому, если искали зарядку для Samsung — вот вам идеальный вариант.

Купить Aukey Comet 45W

У адаптера питания Aukey есть порт USB-C, к которому подключается кабель, обычно поставляемый вместе со смартфоном. Так что берем всего один аксессуар, и пазл складывается.

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Повербанк с быстрой зарядкой

Когда поблизости нет розетки, а кабель оставлен дома, выручит повербанк Aukey PB-Y47. Это внешний аккумулятор, чья емкость рассчитана на 10000 мАч. Ее хватит, чтобы зарядить смартфон со стандартной батарейкой полтора раза, а главное — провод не нужно таскать. Кабель уже встроен в повербанк! А если нужны дополнительные варианты — на выбор есть порты USB-A и USB-C.

По встроенному кабелю Aukey PB-Y47 выдает до 30 Вт по протоколу Power Delivery. Эта мощность обеспечивает полную зарядку смартфона с аккумулятором на 5000 мАч примерно за полтора часа. Отличный результат, особенно когда есть возможность кинуть оба устройства в рюкзак и подождать несколько минут.

Купить Aukey PB-Y47

При этом повербанк Aukey весьма компактный. Его можно держать в руке даже вместе со смартфоном, полностью контролируя процесс зарядки при помощи информативного дисплея. И да: также его пропустят на борт любого воздушного судна за счет сертификаций CE и FCC.