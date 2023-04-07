В ближайшее время Samsung обновит SmartTag и выпустит новые наушники

Помните устройство, которое Samsung выпустила после того, как Apple показала свой Air Tag — метку для поиска вещей, которую можно повесить на ключи, кошелек или другие предметы и относительно легко находить в случае потери? Сейчас история получила свое продолжение. Корейская компания не просто хочет выпустить новый трекер, но и знает, как его улучшить. Пока у нас нет точной даты, но есть инсайдерские данные, которые говорят о том, как сильно новинка будет отличаться от прошлой модели. Но Samsung не ограничится только трекером, а выпустит еще одно обновление своего очень крутого устройства.

Выйдет ли второе поколение поисковой метки Самсунг

Ходят слухи, что Samsung выпустит следующую итерацию своего трекера Galaxy SmartTag в конце этого года, и в отчетах предполагается, что новое устройство будет иметь значительные улучшения в различных функциях. Утверждается, что SmartTag второго поколения имеет большую дальность беспроводной связи, улучшенные функции безопасности для предотвращения несанкционированного отслеживания и более долговечную батарею, чем его предшественник.

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Можно ли использовать SmartTag не только с Samsung

Одним из ключевых критических замечаний по поводу оригинальной метки SmartTag было то, что она работала только с продуктами Samsung. Примерно этим путем пошла Apple, которая ограничила список поддерживаемых функций только своей экосистемой. Пока неизвестно, сохранится ли эта эксклюзивность с новым SmartTag. Однако ожидается, что устройство будет иметь улучшенную интеграцию со SmartThings, чтобы пользователям было проще отслеживать свои вещи.

Что покажут на следующей презентации Самсунг

Как сообщает корейское новостное агентство Naver, Samsung планирует представить новый SmartTag на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked в августе. Ожидается, что на мероприятии также будут представлены другие продукты Samsung, в том числе Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6 и Galaxy Buds 3.

Galaxy Buds 3 — еще одна долгожданная новинка от Samsung. Однако подробностей об этом обновленном поколении наушников в настоящее время мало. Неясно, какие улучшения или новые функции Samsung приготовила для Galaxy Buds 3.

Между тем, как сообщается, Google также планирует запустить собственный смарт-трекер под кодовым названием «grogu» на своей ежегодной конференции разработчиков Google I/O в мае. Ожидается, что этот шаг усилит конкуренцию на рынке смарт-трекеров.

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Что такое Samsung SmartTag

Метка Samsung SmartTag — это компактное устройство, которое можно прикрепить к различным предметам, таким как ключи, кошельки, рюкзаки и даже домашние животные, чтобы отслеживать их местоположение в режиме реального времени. Эта функция делает SmartTag очень удобным, особенно для тех, кто часто теряет свои вещи.

Специальное приложение позволяет определять местоположение метки в режиме реального времени и даже оповещать владельца, если устройство находится вне зоны Bluetooth-соединения.

Одна из самых удобных функций SmartTag — возможность издавать звуки, когда владелец не может, например, найти ключи в квартире перед выходом. Гаджет издает громкий звук, чтобы было легко определить, где находится утерянный предмет.

Внутри SmartTag имеет долговечную батарею, которая работает около года, и может быть заменена самостоятельно без необходимости обращения в сервисный центр или покупки новой метки.

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В целом, метка от Samsung — это очень удобное устройство с множеством функций, вот только сказать, что она стала массовой, не получается. Даже Apple не смогла создать продукт, который будет у всех владельцев iPhone, а ведь ей намного проще создавать устройства, которые могут работать не со всеми смартфонами. Посмотрим, как история таких меток будет развиваться дальше.