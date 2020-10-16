Неубиваемые смарт-часы Honor Watch GS Pro — обзор новинки

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Артем Сутягин 0

В последнее время вышло столько умных часов, что в них легко запутаться. Практически все бренды выпустили свои модели и некоторые из них даже получились очень удачными. Отметился своей новинкой и бренд Honor. Часы получились в целом интересными, но лично мне такой тип устройств не очень нравится для ежедневного использования. Во многом именно поэтому мне было интересно попользоваться ими несколько дней и составить свое мнение. Не скажу, что оно сильно изменилось, но мне есть, что рассказать. Поэтому, если вы выбирали новые часы и в качестве варианта рассматривали Honor Watch GS Pro, у меня есть, что подкинуть вам для размышлений. Как обычно, у гаджета есть плюсы и минусы. Вопрос в том, чего в них все же больше?

Honor Watch GS

Такие часы подойдут тем, кто занимается спортом, но вот с ношением на каждый день могут быть вопросы.

Обзор Honor Watch GS Pro

В первую очередь, надо отметить, что эти часы очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли у Honor. На смену компактным Magic Watch и миниатюрным трекерам пришел брутальный хронометр. Конечно, если слово ”хронометр” применительно к миру электронных часов.

Размер корпуса очень большой. Я бы даже сказал огромный, и именно это мне не нравится в умных часах. У меня есть несколько механических часов, среди которых есть и большие, но там размер мне кажется чем-то более логичным.

Honor Watch GS

Корпус часов большой и спорить тут не с чем.

Зато большой размер Honor Watch GS Pro имеет некоторе преимущества с точки зрения направленности этого устройства. В первую очередь, это защита не только от воды, но и от сложных условий эксплуатации. Они имеют сертификацию MIL-STD-810G. Это значит, что они соответствуют даже требованиям, предъявляемым американской армией к подобным устройствам. Для того, чтобы получить этот сертификат, гаджеты тестируются при температурах от минус 40 до плюс 70 градусов, падают, помещаются в солевые растворы и многое другое. В общем, переживать за эти часы, если ваш активный образ жизни выходит за пределы понятия ”фитоняшка”, не стоит.

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Плавать в них, естественно, тоже можно, но после выхода на берег лучше просушить отверстие микрофона. Для этого есть специальный режим, который можно активировать в самих часах.

Защищенный смарт-часы

Корпус сделан из поликарбоната и стали, а стекло, чтобы его не поцарапать и не разбить, немного утоплено в корпус. Это добавляет толщины, но при таких значениях лишний миллиметр уже ничего не решит.

Часы Honor

Корпус и дисплей большие. Зато информации помещается много.

Чтобы вы понимали, насколько большие эти часы, достаточно сказать, что диагональ их экрана составляет 48 мм. То есть на женской руке они едва ли будут смотреться хорошо. Да и мужчине они не всегда подойдут, если он ходит в обычное время в брюках и рубашке.

Из-за толстого корпуса даже под обычным рукавом часы будут чувствоваться, но их обычно никто и не заправляет под рукав. Зато для себя я отметил, что кнопки немного утоплены в корпус, что позволяет часам быть более монолитными и не цепляться за одежду.

Кнопки

Кнопки не так сильно выпирают, как у многих других часов. Это плюс.

Можно подумать, что я только критикую большой размер корпуса. Вовсе нет, ведь многим это нравится. Тем более, что он позволяет разместить внутри большой аккумулятор, который должен даже со спортивными режимами работать до 25 дней. Я не пользовался часами так долго, но по моим прикидкам, мне их хватит примерно дней на 20.

зарядка

Для зарядки нужная магнитная площадка. Ее лучше не терять.

Все это время можно будет пользоваться спортивными функциями, различными видами мониторинга всего, чего только угодно, и делать это на большом экране. Он сенсорный и управлять часами можно жестами. Но есть еще две кнопки. Одна открывает и закрывает главное меню, а вторая запускает тренировки. Свайпами по экрану влево-вправо можно переключаться между основными экранами, а сделав лонгтап по циферблату часов, сменить его — тут выбрать будет из чего.

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Ремешок часов подчеркивает их направленность. Он очень прочный и толстый. Я бы даже сказал грубый. Именно поэтому Honor Watch GS Pro нельзя просто плоско положить на стол. В любом случае они будут лежать на боку. Зато часть около корпуса подогнана так, что она сама по себе обволакивает руку. Из-за этого они сидят на руке даже удобнее некоторых моделей с тонким ремешком.

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Хотя, несмотря на наличие функций отслеживания сна, спать в них я бы не стал. Слишком уж они большие. Зато сон отслеживается. Хотя кто его знает, как он так отслеживается? Человек же спит, а утром просто смотрит картину, которую ему показали.

Часы на руке

С таким большими часами на руке спать не очень удобно.

Что касается активности, то в часах предусмотрено огромное количество тренировок — от простых пробежек до сложных вариантов, вроде катания на горных лыжах. Правда не очень понятно, что они отслеживают во втором случае. Только пульс и положение в пространстве?

Есть еще и отслеживание кислорода в крови, но для работы этой функции надо, чтобы рука была неподвижна. Только так можно не просто получить показания, а вообще запустить измерение. Зато в наше непростое время с помощью этой функции можно отслеживать состояние своих легких. Ведь поражения этого органа, в том числе коронавирусом, приводит к резкому падения уровня кислорода в крови.

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Функции Honor Watch GS Pro

Из интересных функций можно также отметить режим возвращения домой. То есть, если вы куда-то ушли, например, в лес за грибами или в горы и не знаете, как вернуться обратно, часы в этом помогут. В них есть функция, которая позволит построить обратный маршрут по ключевым точкам, которые вы проходили. То есть это будет именно обратная дорога, а не маршрут до какой-то точки. Не стоит объяснять, что в условиях, когда заблудился в дикой природе, этот вариант будет предпочтительнее. Да и в городе такая функция иногда может пригодиться.

Датчики

Все датчики снизу, а ремешок можно менять.

Естественно в таком большом корпусе нашлось место микрофону и динамику. То есть при помощи часов можно разговаривать по телефону, используя их в качестве гарнитуры. Объяснять преимущества такой функции смысла нет. Я, например, часто ей пользуюсь в своих часах, когда телефон не под рукой, а разговор не должен продлиться долго.

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Все это делает часы Honor Watch GS Pro действительно крутыми, если вас не смущает их размер. Все современные часы ограничены размером корпуса. Не всегда получается разместить внутри все компоненты, но когда корпус большой, эта проблема снимается. Если вам нужно что-то компактное, однозначно выбирайте другие модели. Если защита ваше все или вы просто хотите сменить свои G-Shock на что-то существенно более функциональное, Honor Watch GS Pro отлично вам подойдут.

Часы

Так в целом смотрится очень лаконично.

Тем более, что они стоят дешевле многих часов других брендов, например, Samsung. Я уже не говорю про Apple Watch. При цене 19 990 рублей эти часы еще не так жалко, как более дорогие модели, но при этом они уже намного функциональнее и практичнее трекеров и недорогих смарт-часов. Решать вам, но Honor Watch GS Pro хороши хотя бы тем, что они вносят большее разнообразие на рынок.

Можно купить эти часы в России, а можно заказать с доставкой из Китая существенно дешевле. Если интересно, вот ссылка на покупку. Просто сравните цену.

Купить Honor Watch GS Pro

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