Яркий ноутбук в металлическом корпусе — обзор Infinix Inbook X2 Plus

Ноутбуки — это не совсем наша история, но когда их выпускает производитель смартфонов, то не рассказать о них как-то не получается. Именно поэтому, если выходит что-то от привычного нам ”смартфонного” бренда, мы не можем пройти мимо. Тем более, когда выпускается не просто очередной гаджет, а полноценный хороший недорогой ноутбук. Сразу скажу, что у модели, о которой сегодня будем рассказывать, есть и недостатки, но достоинств достаточно, чтобы не обойти его стороной. Поэтому давайте просто поговорим об относительно новом ноутбуке Inbook X2 Plus, который еще и выпускается в ярких цветах.

Ноутбуки Infinix в России

Бренд Infiniх давно уже перестал быть новым на российском рынке, а в последнее время и вовсе начал активно шагать по нему. Ключевой особенностью устройств, которые он предлагает, является невысокая цена и точечные флагманские функции. Примером может служить зарядка 180 Вт в модели Zero Ultra.

Но сегодня мы будем говорить о другом устройстве — ноутбуке Infinix Inbook X2 Plus. Как водится, это целая серия устройств, которые представлены моделями с отличающимися друг от друга характеристиками.

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Обзор Infinix Inbook X2 Plus

Сколько стоит ноутбук Infinix

Он относительно недорогой по современным меркам и стоит в районе 50 000 рублей в зависимости от комплектации. При этом он предлагает процессор Intel 11-го поколения, достаточную производительность, подсветку клавиатуры, неплохое качество сборки и действительно стильный внешний вид. Последние два пункта меня удивили чуть ли не больше всего, когда я достал этот ноутбук из коробки, которая, к слову, тоже сделана очень стильно.

Она большая, чтобы все внутри было защищено от повреждений, а внутри сам ноут зафиксирован при помощи вспененных вставок. Ничего не болтается и все лежит строго на своих местах. Внутри вы найдете сам ноутбук, компактный адаптер питания, провод USB Type-C на USB Type-C (примерно 170 сантиметров) и сопроводительную документацию. Никаких дополнительных бонусов, вроде стикеров, салфеток или держателей для кабеля в коробке нет.

Красивый ноутбук

Мне достался ноутбук дерзкого красного цвета. Сам по себе красный цвет является одним из моих любимых, но выбирать для себя такой ноутбук на каждый день я бы точно не стал. С другой стороны, серебристый, который тоже предлагается в линейке, выглядит слишком обычным, но он отлично подойдет консервативным любителям классики. Я бы, скорее всего, остановил свой выбор на синей модели, которая, судя по картинкам, выглядит довольно свежо, но при этом не броско.

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Корпус сделан из различных сочетаний в прямом смысле этого слова. У него металлическая крышка и нижняя часть, но пластиковый топкейс. Крышка тоже сделана так, что часть ее матовая, а часть из шлифованного металла. Это делает корпус не таким скучным, как у многих других моделей, но и не скатывается в аляповатость.

В нижней части крышка фиксируется магнитами, а открывается она довольно туго, чтобы все держалось более надежно. При открытии придется придерживать нижнюю часть корпуса второй рукой. Или сначала приоткрыть крышку, отделив ее от корпуса пальцами, а потом резко потянуть наверх, чтобы в процессе помогла гравитация.

Вес устройства довольно небольшой для металлического корпуса и большой диагонали — всего 1,65 кг. При этом его толщина составляет 15 мм. При переноске в руках он ощущается несколько угловатым. Зато держится хорошо и не выскальзывает, если его просто крепко держать.

Сразу привлекли внимание на корпусе вентиляционные отверстия в боковых частях корпуса. Это сразу дало понять, что или есть проблемы с перегревом, или, наоборот, нас ждет что-то очень производительное. Но к этому мы еще вернемся.

Так же на корпусе находятся стереодинамики с мощностью 1,5 Вт каждый. Громкость средняя, но посмотреть кино или поиграть в игры с ними можно. Можно даже послушать музыку, но тут надо понимать, насколько вы требовательны к качеству звучания. В целом звук довольно ровный, а это и плюс, и минус — нижние частоты выражены не так, как хотелось бы.

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Среди разъемов на левой грани можно найти HDMI, обычный USB и USB Type-C. Справа разместились: еще один обычный USB, разъем для наушников, второй USB Type-C и слот для карты памяти microSD. С одной стороны, этого достаточно, чтобы скинуть видео с экшен-камеры, видеорегистратора, коптера или смартфона, но я привык к полноразмерным слотам для SD-карт. Туда можно и маленькую карту вставить через переходник, и полноценную из фотокамеры.

Немного удивило меня то, что когда я нажал FN+проблел, чтобы посмотреть, что означает символ лампочки, у меня зажглись два светодиода рядом с FullHD камерой в верхней части экрана. С одной стороны, они не такие уж и яркие, а с другой, если бы они светили, как вспышка смартфона, было бы хуже. Зато в темноте вам будет хоть немного, но лучше видно при видеозвонках.

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Клавиатура с подсветкой

Клавиатура мембранного типа имеет приятный ход. Щелчок мне показался немного невнятным, но в целом тактильная отдача довольно хорошая. Я напечатал на этом ноутбуке несколько статей для этого и других наших сайтов и привык к клавиатуре, как к родной. Правда, матовое покрытие через пару месяцев затрется и некоторые клавиши начнут блестеть. Но такое было и с моим MacBook Pro 14, который стоит в разы дороже.

На клавиатуре есть клавиши расширения в сочетании с зажатой клавишей ”FN”. Так можно регулировать громкость, яркость, включать беззвучный режим и делать некоторые другие быстрые действия. Круглая клавиша включения, в которую так и просится сканер отпечатков пальцев (но его нет), вынесена в сторону от основного блока и немного утоплена в корпус. Все клавиши, кроме питания, имеют подсветку с двумя предустановленными уровнями яркости, из которых можно выбрать.

Тачпад не самый большой, но все равно крупный, но если правильно настроить скорость перемещения курсора, пользоваться можно. Касания поддерживаются по всей поверхности, а нажатия, как это обычно бывает на Windows-ноутбуках, только в нижней части.

Прежде чем подробно говорить о характеристиках, давайте посмотрим на них в сводном варианте, а потом уже более подробно пройдемся по основным из них.

Характеристики Infinix Inbook X2 Plus

Характеристика Значение Процессор Intel Core i3-1115G4 / Intel Core i5-1155G4 / Intel Core i7-1195G7 Оперативная память 8/16 ГБ LPDDR4X Встроенная память 256/512 ГБ NVMe PCIe SSD Видеокарта встроенная Intel Iris Xe Дисплей 15,6 дюйма, IPS, 1920 x 1080, 16:9, 330 нит Аккумулятор 4330 мАч Аудио два динамика по 1,5 Вт Разрешение камеры FullHD Габариты 15×360×237 мм Вес 1,65 кг Материал корпуса металл/пластик Цвет серебристый/красный/синий

Удобно ли пользоваться ноутбуком на улице

Теперь можно поговорить и о дисплее. Он больше среднего и имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением FullHD (1920 на 1080 точек). Матрица сделана по технологии IPS с максимальной частотой обновления 60Гц. В целом картинка на нем получается хорошая, а матрица сделана так, что недостатка разрешения не ощущается даже при работе с мелкими буквами.

Поработать на улице с этим ноутом не получилось, но есть подозрения, что экран, который отлично смотрится в помещении из-за матового покрытия, будет немного засвечиваться на солнце. Яркость у него для ноутбука высокая, но рассеивающая способность матового экрана в любом случае должна внести свои коррективы.

Кроме этой виртуальной претензии, других нет. В помещении с ним работать одно удовольствие. Яркость я ставил примерно на 60%, а картинка четкая и красочная, даже если включать яркие ролики. Не зря же у экрана есть полная поддержка стопроцентного охвата цветового пространства sRGB.

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Можно ли играть на ноутбуке Infinix

Мне привезли базовую версию ноутбука с процессором Intel Core i5-1155G4 и памятью 8/512ГБ. Если вам нужна просто печатная машинка для работы, просмотра видео и Интернета, то это то, что вам нужно. Процессор семейства Tiger Lake отрабатывает эти сценарии, как надо. А главное, что он потребляет не так много энергии, как более старшие процессоры в линейке.

В остальном у него все то же самое. Даже NVMe PCIe SSD. У меня памяти 512 ГБ, но в обычной жизни хватает и 256 ГБ, ведь для архивных материалов все равно надо иметь внешний жесткий диск. Хранить все на ноутбуке — плохая идея. Во-первых, надо оставлять место для его нормальной работы, а во-вторых, риск потери чего-то важного вырастает в разы. Хотя, если хотите, память можно расширить благодаря наличию второго слота. Докупите накопитель M.2, установите и будет вам счастье. Правда, решения именитых брендов стоят недешево, а от экономии на накопителях я всегда отговариваю.

Оперативная память работает в двухканальном режиме, это тоже плюсик к увеличению скорости работы, если вы сильно загружаете память. Но играть на этом ноуте я бы не советовал. Сделать это можно, но частота кадров в чем-то топовом вряд ли вас порадует. Для этого лучше взять хотя бы модель на i5. Но и там графика будет только интегрированная (Intel Iris Xe), поэтому фантастического прироста вы все равно не получите. В общем, играть можно, но точно не в ААА-тайтлы.

Для меня всегда остро стоит вопрос перегрева компьютера. Даже не из-за того, что я переживаю за компоненты — просто раздражает, когда ноутбук теплый. Тут нагрев есть, но благодаря металлическому корпусу и системе охлаждения с одним вентилятором и двумя отводящими тубками, нагрев не так силен. Некоторые модели HP и Lenovo, с аналогичным железом грелись больше. Если напрячь систему по полной программе, то вентилятор становится громким и его действительно слышно. Если просто пользоваться и не открывать фотошоп или не мучать компьютер требовательными играми, чтобы получить свои 25-30 fps, то вентилятор почти не слышно.

В копилку скорости добавлю только то, что тут полноценный двухдиапазонный Wi-Fi (2.4/5 ГГц), оба порта USB имеют стандарт 3.0, а два USB Type-C решают многие проблемы. Лично мне хватало их. Обычными USB я даже не пользовался.

Как часто надо заряжать ноутбук

Сразу скажу, что на полный рабочий день ноутбука не хватит. Его аккумулятор выдерживает примерно 5-5,5 часов работы в автономном режиме на комфортном уровне яркости экрана. Поэтому в дороге зарядку придется брать с собой. И надо помнить, что подключать ее можно только слева, там, где есть индикатор заряда. Правый разъем нужен только для внешних устройств. Быстрая зарядка есть, но сейчас это скорее данность, чем средство выделиться. Тут 65 Вт — все четко, все как у всех.

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Отзыв о ноутбуке Infinix Inbook X2 Plus

Собирая воедино все мои негативные и позитивные эмоции от этого устройства, я не опирался на огромное количество тестов, которые покажут графики. Большинству обычных пользователей это ничего не даст, а продвинутым лучше искать сложные разборы на тематических ресурсах, в которых кроме знатоков никто ничего не поймет.

Я скажу однозначно: компьютер собран добротно, что не так часто встречается в этом сегменте. У него отличная клавиатура, хотя и слегка вялый пробел. Корпус не скрипит и хорошо открывается, если его немного придержать. Использование металла тоже плюс, как с точки зрения тактильных ощущений, так и для охлаждения.

Матовый экран — вещь на любителя. Я предпочитаю глянцевые, но матовый в помещении с равномерным светом действительно смотрится мягче. На улице с этим могут быть проблемы, но если большую часть времени вы работаете в помещении, вас это не коснется.

Так же мне не очень понравилось, что нет полноценного слота для SD-карты, который производители начали методично выпиливать в своих моделях. Да, он встречается не так часто, но в корпусе занимает не так много места и даже Apple вернула его в новом поколении своих компьютеров. В конце концов, подключить microSD в SD-слот можно через мелкий переходник, а наоборот — только через большой картридер.

Это компьютер не для игр, а для работы и дома. Если нужен помощник на каждый день, то чего-то более сбалансированного по цене/качеству/внешности и другим параметрам найти будет сложно.

Меня немного удивило, что у бренда смартфонов почти сразу получилось нащупать то, что нужно. Создать ноутбук и собрать его из вороха самых разных компонентов — не одно и то же. Тут надо действовать тоньше и у Infinix получилось. Пусть это и не лучший ноутбук, но точно один из самых сбалансированных в сегменте. Или, как я сказал в начале, сделанного из сочетаний. Не путать с компромиссами.

Подробнее о ноутбуке Infinix Inbook X2 Plus