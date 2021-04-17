Лучшие игры для Андроид про гангстеров

Криминальные игры уже давно стали по-настоящему любимы пользователями. Такие игровые франшизы, как Grand Theft Auto и Mafia Wars, помогли расширить интерес людей к этому жанру. В наши дни вы все еще можете играть в эти игры или найти другие, но похожие на них. Жанр гангстерских игр не сильно изменился в последнее время, как и игры про мафию. Их суть сводится к тому, чтобы бродить по городу, выполнять задания и совершать различные преступления. Параллельно вы растете, обзаводитесь собственной империей и становитесь настоящей звездой. Несмотря на разные подходы, все работает именно так, как я описал. На Android тоже есть много игр этого жанра, и сегодня мы обсудим лучшие их примеры.

Crime Coast: Gang Wars — городской симулятор

Crime Coast: Gang Wars — это симулятор городского строительства, но под соусом криминального клана. Вы строите город, зарабатываете деньги, а затем наблюдаете, как все рушится, когда приходит время сражаться с другими бандами.

Игроки захватывают свою территорию, совершают набеги на соперников, принимают участие в некоторых многопользовательских социальных взаимодействиях. Это своего рода игра в стиле Clash of Clans, но с элементами криминала вместо фэнтези. Проще говоря, игра интересная и стоит потраченного на нее времени. Если вы пробовали ее, то, скорее всего, согласитесь с этим. Вы также можете попробовать Mafia Empire, аналогичную игру в том же жанре.

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Downtown Gangstaz — Hood Wars — бандитская стратегия

Downtown Gangstaz — Hood Wars — это стратегическая PvP-игра с бандитской составляющей. Чем-то она похожа на ту игру, о которой идет речь выше. Вы строите небольшой город, тренируете головорезов и уничтожаете своих противников.

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В игре есть режим живого взаимодействия, где вы можете наблюдать за разрушением, и есть некоторые элементы стратегии как для атаки, так и для защиты. Чем больше сражений пройдет, те больше игроки получают очков опыта, и тем проще будет сражаться дальше. В некоторых режимах игра кажется чуть более затянутой, чем надо, но в целом надо отдать ей должное и заслуженное место в этой статье.

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Gangster — франшиза из трех игр

У знаменитой Gameloft есть три игры из серии Gangster. Первой (и самой популярной) является Gangster Vegas, за ней следуют Gangster New Orleans и Gangster Rio. Все игры примерно одинаковые и похожи на Grand Theft Auto.

Вы бродите по открытому миру, попадая во всевозможные неприятности, совершаете кражи, выполняете миссии и разжигаете бандитские войны. Это была лучшая альтернатива Grand Theft Auto, пока франшиза не вышла на Android. На сегодняшний день она остается одной из лучших гангстерских игр для мобильных устройств. Во все три игры можно играть бесплатно, за что стоит сказать большое спасибо Gameloft.

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Mob Wars — игра с историей

Mob Wars имеет интересную историю. Это была первая игра для Facebook, выручка которой превысила 1 миллион долларов. LCN (La Cosa Nostra) — мобильная версия этой игры, и она была самым большим конкурентом Mafia Wars до того, как несколько лет назад Mafia Wars прекратила свое существование.

Игра очень похоже на своего конкурента. Вы играете за головореза, который совершает преступления, собирает деньги и повышает уровень до настоящего криминального авторитета. Это насыщенная текстом игра, в которой вы принимаете решения и наблюдаете за результатами в режиме реального времени.

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Она может похвастаться многими достижениями, элементами общения и многими другими фишками. Если сказать про игру в двух словах, то она убила Mafia Wars, а это чего-то, да стоит.

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Auto Gangster — клон GTA

Auto Gangster — еще один клон Grand Theft Auto с довольно неплохим игровым процессом. Хотя, это все равно яркий представитель жанра, похожий на другие гангстерские игры.

Игроки совершают преступления, выполняют миссии и пытаются дойти до конца игры. Эта игра в большей степени опирается на процесс угона автомобилей. Несмотря на то, что многие свои элементы она позаимствовала у других игр, она все равно хороша и в чем-то даже самобытна. Но в любом случае основной упор игры сделан на то, чтобы убить немного свободного времени. Больше всего интересно в ней то, что подобных игр, тем более в гангстерском стиле, уже не так много.

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The Godfather: Family Dynasty — игра про крестного отца

The Godfather: Family Dynasty — это еще один симулятор городского строительства в мафиозной тематике. Вы строите небольшой город и зарабатываете кучу денег. Деньги идут на то, чтобы нанять головорезов, которые будут защищать вашу территорию.

А еще, как и водится в подобных играх, можно не только защищаться, но и атаковать, нападая на другие банды и отнимая их территории. Да, это довольно стандартная игра о бандитских войнах. Есть некоторые второстепенные социальные элементы, а также различные способы ухода от основной игровой линии.

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Новичкам в режиме онлайн будет играть довольно сложно, так как они всегда будут проигрывать, попадая на существенно более опытных игроков. Это будет раздражать и может даже отбить интерес к игре. Но в остальном игра получилась довольно неплохой.

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