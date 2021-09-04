Лучшие игры для Android на начало осени

В течение всего лета каждую субботу в 11:00 мы выпускали для вас подборки игр. Иногда они были тематическими, а иногда просто включали в себя все лучшее, во что можно поиграть на смартфоне. Лето прошло, а желание играть осталось. Поэтому мы решили продолжить традицию и подготовить для вас очередную порцию отличных игр. На этот раз вспомним все то, во что мы играли в последнее время. Все игры будут новыми, но не во все можно играть бесплатно. Если можно так сказать, это подборка лучших игр по итогам ушедшего лета. Именно в них стоит поиграть в первые выходные осени. Поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте играть. Все равно за окном, скорее всего, идет дождь.

Northgard — необычная стратегия для Android

Northgard — относительно популярная инди-стратегия в реальном времени, которая только пару недель назад вышла на Android. Игра работает хорошо и хотя она требует больших ресурсов, вы можете уменьшить частоту кадров до 30 кадров в секунду для устройств среднего уровня, и все будет нормально.

На адаптацию к сенсорному интерфейсу может потребоваться некоторое время. Вы можете масштабировать пользовательский интерфейс до желаемого размера, но это может мешать другим элементам управления при использовании на маленьком экране. Это означает, что Northgard лучше подходит для планшетов. Поэтому, если у вас есть мощный планшет, пройти мимо будет большой ошибкой.

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Titan Glory — новый шутер для Android

Titan Glory — это новейший механический шутер, выпущенный на Android. Да, он похож на все остальные игры жанра, за исключением одного очень важного момента — это премиум-релиз.

Titan Glory создан Atypical Games, хорошим разработчиком, который, скорее всего, не станет забивать эту игру нелепой монетизацией. Это означает, что можно довериться игре и не сильно переживать, что она высосет из вас все деньги.

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Вам предстоит разблокировать арены, режимы и многое другое по мере прохождения, а также вы получите сетевые матчи на 12 игроков. Пока игра получилась довольно хорошей, если сделать скидку на ее новизну. Если разработчик продолжит ее улучшать, будет вообще отлично. В ней есть, за что зацепиться.

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Squarefall — стрельба по блокам

Squarefall — это ловкая дробилка из падающих блоков, в которой вы будете использовать механику рогатки, чтобы бросить шар по множеству блоков в игре. Это бесконечная игра, поэтому цель в том, чтобы набрать как можно больше баллов, а не в том, чтобы пройти ее.

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Как и в классических аркадных играх, Squarefall дает возможность играть короткими сериями и отлично подходит для игры на смартфоне, когда появились лишние пара минут или вы куда-то едете в транспорте. В Squarefall можно играть бесплатно, если вы готовы смириться с рекламой. Но ее можно удалить, заплатив за это. В целом игра получилась довольно хорошей, и небольшое вознаграждение разработчику точно не испортит впечатления от нее.

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Behind the Frame — лучшие пейзажи

Behind the Frame предлагает фантастическую анимацию, похожую на аниме. В целом ее можно назвать пошаговой приключенческой игрой, в которой вы будете дополнять или ретушировать картины, чтобы раскрыть скрытые воспоминания. Собственно, так и развивается история, которая мало кого оставит равнодушным.

Это игра для релаксации и расслабления, которая стоит своих денег. Но перед покупкой имейте в виду, что она довольно короткая и может закончиться быстрее, чем вы рассчитывали. Особенно, если вы хотите играть в нее запоем. Она основана на простых головоломках. Поэтому, если вы привыкли к чему-то более сложному, поищите что-то другое.

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Timberman: The Big Adventure — платформер для Android

Возможно, вы этого не знаете, но Timberman — это серия игр, а Timberman: The Big Adventure — последняя игра этой серии. На этот раз вас ждет увлекательный 2D-платформер, в котором вы будете перепрыгивать с платформы на платформу, стремясь воссоединить медведя с его семьей.

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Это беззаботная игра с уровнями, разбросанными по трем разным мирам. Периодически вам будут попадаться боссы, как это и положено играм жанра. Игра в целом забавная, особенно, если вам нравятся платформеры. Вот только было бы отлично, если бы была возможность убрать рекламу, когда игра выйдет из стадии бета-тестирования.

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Timberman Kingdom — еще одна игра серии Timberman

Ясно, что одного релиза Timberman в последнее время было недостаточно, поэтому у нас их два. Timberman Kingdom предлагает множество мини-игр, и все они вращаются вокруг строительства деревни лесорубов.

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Нельзя сказать, что это самая увлекательная игра из тех, в которые вы играли, но в ней есть, на что обратить внимание и потратить пару часов в день. Хотя приведенный выше платформер точно будет интереснее. А еще в игре есть реклама, которую пока нельзя удалить. Так что придется терпеть.

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Minicar io: Messy Racing — гонки для Android

Minicar io: Messy Racing — это игра в жанре ”io”, но это также и гоночная игра, поэтому в ней собрано лучшее из двух миров, но первоочередной задачей остается победа в гонке.

Для участия в гонках есть 18 трасс и 19 различных автомобилей. Как игровые тактики, так и транспортные средства предлагают уникальные особенности, что делает игру достаточно содержательной. Несмотря на то, что больших проблем с игрой нет, а цена относительно невелика, со временем вы поймете, что игра вызывает интерес только в первое время. Потом ее интерес постепенно сходит на нет. Но по началу вы точно отлично проведете с ней время.

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