Лучшие игры для Android, в которые можно играть вдвоем

Локальные многопользовательские игры — вымирающий жанр игровой индустрии. В настоящее время большинство многопользовательских игр могут работать только при подключении к Интернету. Конечно, выигрывать у новичков со всего мира — это весело, но иногда вам хочется сразиться с тем, кто рядом. Локальные многопользовательские игры идеально подходят для долгих поездок в поезде или перелетов на самолете. Вот только найти такие игры сложно. Но это не значит, что их нет, и мы нашли для вас несколько отличных примеров таких игры. Теперь вам точно будет, во что поиграть.

Worms для Android

Серия игр ”Worms” уже много лет является одной из самых популярных. Многие из нас пропадали часами перед компьютером, когда в гости заходил друг, и мы, не отрываясь, мочили червяков друг друга.

Теперь эта игра доступна на смартфонах, но все еще не потеряла свою актуальность. Ее можно отнести к стратегиям для Android, хотя ее жанр скорее является основателем собственного жанра. Выполняйте миссии, открывайте достижения и создавайте идеальную комбинацию червей с различными возможностями.

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Clash Royale для двоих

На самом деле про эту игру слышали многие. Многие даже успели в нее поиграть. Но если нет, то имейте в виду, что она отлично подходит по тематике нашей подборки.

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Clash Royale предлагает пошаговые средневековые сражения, в которых есть увлекательные и сложные способы победить своих противников. Вне зависимости от того, играете ли вы против своих приятелей или бросаете вызов игрокам со всего мира, Clash Royale доставит вам удовольствие. В конечном итоге вы проведете много часов, просто развлекаясь и получая удовольствие.

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Terraria — хорошая 2D игра для Android

Все вы слышали, видели или даже играли в Minecraft, который, кстати, тоже подходит по тематике нашей подборки, но про него и так было сказано очень много.

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Так вот, если Minecraft был разработан, чтобы помочь вам создать трехмерный мир на основе блоков, то Terraria предназначена для тех, кто хотел иметь более реалистичный 2D-мир. Игра поддерживает присоединение до семи человек в рамках одной сети Wi-Fi. Есть также и режим online, чтобы померится силам с игроками со всего мира. Вы сможете создать настолько большой или маленький мир, насколько позволит ваше время. Если его много, то и добиться можно многого.

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Crossy Road — игра с переходом через дорогу

Многие знают эту игру по одной из презентаций Apple. Тогда о ней было сказано много слов в контексте того, что на AppleTV тоже можно играть. Даже приводились примеры, а выступающие нещадно затягивали время, рассказывая о том, как надо прыгать.

Суть заключается в том, что вашему персонажу надо перебраться через дорогу, а для этого он должен прыжками перемещаться по полосам. Главное, чтобы его не сбила машина или поезд, а так же он не упал в воду, когда переходить надо будет по проплывающим бревнам. По сути это просто убивалка времен, но в нее можно играть вдвоем, и иногда это бывает очень забавно. Главное — прыгать в нужное время и в нужном направлении.

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Glow Hockey — аэрохоккей для Android

Нет ничего проще и понятнее аэрохоккея. Это те самые большие столы, которые стоят в торговых центрах и игровых зонах. В этой игре противникам надо отбивать битком шайбу так, чтобы она не попала в их ворота, но попала в ворота противника.

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Glow Hockey — одна из оригинальных игр для двоих на мобильных устройствах. Концепция в точности такая же, как и в аэрохоккее. Вы и другой игрок используете разные стороны устройства. Проведите пальцем, чтобы переместить биток и забросить шайбу в ворота соперника. Все просто и все так же, как и в жизни, но азартом эта игра вас точно обеспечит.

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Ticket to Ride — настольная игра про поезд для Android

В Google Play хватает случаев, когда в него переезжают настольные или компьютерные игры. Иногда таке переезды оказываются очень удачными. Ticket to Ride — один из таких примеров.

Эта игра представляет собой адаптацию самой продаваемой настольной игры про поезд Days of Wonder. Она поддерживает до четырех игроков в режиме работы на одном устройстве. Цель игры — собирать карточки с разными типами вагонов и использовать их, чтобы заявить о железнодорожных маршрутах, соединяющих города в разных странах мира. Вот так незамысловато, но интересно вы сможете провести время с друзьями.

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2 Player Reactor — игра на реакцию

2 Player Reactor — классическая игра. Все начинается с того, что вы и ваш друг занимаете противоположные стороны устройства. Игра состоит из 18 случайных мини-игр, которые быстро меняются. В одну секунду вас просят найти грустное лицо в толпе улыбок, а затем вам предлагается решить простое математическое уравнение.

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Каждая мини-игра требует быстрой реакции, чтобы заработать очки. Но нельзя просто нажать на кнопку, ведь неправильные ответы приводят к отрицательным результатам. Это быстрая и увлекательная игра, в которую можно играть с друзьями, к тому же она бесплатная.

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