Лучшие аксессуары для телефонов. Есть даже игровые

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Артем Сутягин 0

Заметили, что на AliExpress одной из самых часто советуемых категорий товара являются аксессуары для телефона? И так происходит не только со мной — человеком, который постоянно там что-то покупает для себя или по работе. С этим действительно сталкиваются почти все. Все из-за того, что каждый из нас хоть раз искал проводок, адаптер или внешний аккумулятор. В этой подборке хотелось бы вернуться к традиционным аксессуарам для смартфонов и посоветовать вам несколько интересных лотов, которые я нашел на этой неделе на просторах этого необъятного маркетплейса.

Поиграем?

Джойстик для телефона

Мы часто на нашем сайте публикуем игры. Разбираясь в них, мы понимаем, что огромное количество мобильных игр поддерживают внешний контроллер. Это действительно намного удобнее, чем просто играть на смартфоне.

Обычно к телефону можно подключить контроллер от PlayStation или Xbox. Но что остается тем, у кого нет такого контроллера? Для них на AliExpress есть очень неплохой и относительно недорогой контроллер.

Так удобнее. Не правда ли?

Кроме возможности подключения к телефону, контроллер предлагает работу с некоторыми консолями и даже телевизорами. Гарантировать работу с ними сложно, но для соединения с телефоном есть Bluetooth и держатель в верхней части. Так вы будете совершенно по-другому играть в PUBG, Asphalt и другие совместимые игры.

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Штатив для телефона

Каждый фотограф знает, что для хорошего фото нужен штатив. У замороченных гиков, вроде меня, их не меньше трех, но для простого человека хватит и одного — главное, чтобы он выдержал телефон.

Экшн-камеру тоже можно, но зеркалку нет.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями.

Этот штатив не справится ни с чем сверх этого. По крайней мере я бы не стал на это рассчитывать. Зато телефон он держит хорошо. Каждая ножка регулируется по отдельности, после использования его можно ”скомкать” и кинуть в рюкзак, а фото (особенно в темноте) станут более качественными. А заодно вы сможете проявить свои художественные навыки. Или просто вести блог, не держа телефон на вытянутой руке.

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Перчатки для игры на телефоне

Многим знакомо, как палец немного прилипает к экрану во время долгой игры. Если в играх типа ”три в ряд” это не так важно, то в гонках или шутерах может иметь решающее значение или просто раздражать.

Так выиграть будет немного проще

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Назвать этот аксессуар перчатками было некоторым преувеличением. Это скорее напальчники. Они надеваются на большие пальцы рук и обеспечивают стабильное скольжение по экрану, чтобы управление было более точным. Небольшой читерский прием, который позволит играть с бОльшим комфортом и получить небольшое преимущество в игре.

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Почему рвется зарядный кабель

Все просто — зарядный кабель рвется потому, что его рвут. Мы часто перегибаем его, не желая дождаться, когда кончится зарядка, и поэтому он выходит из строя.

Нагрузка на кабель будет ниже, а прослужит он дольше.

Особенно актуально это бывает во время игр, когда мы не контролируем свои действия в пылу игрового сражения. Сам аксессуар представляет собой копеечную пружинку, наматываемую на основание кабеля. С ней он не защищен на сто процентов, но нагрузка на самое уязвимое место все равно будет ниже, а кабель проживет дольше. Это что-то вроде чехла для телефона, только в мире кабелей.

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Чехол-книжка для телефона

Вопрос использования чехла или отказа от него до сих пор является предметом жарких споров между многими пользователями. Сейчас не об этом, а о хорошем чехле для тех, кто все же готов и хочет им пользоваться.

Этот чехол можно подобрать почти для любого популярного телефона в одном из четырех цветов. Это классическая ”книжка” с отделением для пластиковых карт внутри. Есть три отсека, один их которых можно использовать как кармашек для фотографии.

А еще его можно поставить вот так.

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Основа под телефон мягкая, силиконовая, а материал внешней части, по заверениям производителя, кожа. Я бы не стал слепо в это верить, но для своей цены он все равно более чем качественный. А еще есть возможность поставить телефон, чтобы посмотреть видео. Так что чехол не только удобный, но и практичный.

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Магнитный зарядный кабель для телефона

А в конце, когда вы поиграли на телефоне и защитили его чехлом, приходит время зарядить его. Для этого есть удобные магнитные кабели, которые не надо вставлять в разъем.

Надо только поднести кабель, и зарядка начнется.

Они выпускаются в нескольких цветах, с разной длиной и типами разъемов. Суть такого кабеля в том, что сам штекер всегда вставлен в телефон, а провод присоединяется к нему магнитом. То есть, если вы случайно дернете провод, он не повредит разъем. Кроме этого, в него не будет забиваться грязь, так как он всегда будет заткнут. А еще это просто удобно.

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