8 лучших квестов для Android

Квест — очень широкое понятие. Даже применительно к играм речь может идти о совершенно разных типах. Главное, что в них надо думать, анализировать, сопоставлять факты и искать выход. В некотором роде это головоломки, но с более развитым сюжетом и красивой графикой. Часто в них надо искать выход и их еще называют ”Escape Game”. Именно о таких играх мы и поговорим в нашей подборке. Мы каждую неделю рассказываем о самых разных жанрах игр, но иногда они повторяются. Но тему сегодняшней подборки мы затронем впервые за долгое время. Если вы давно хотели скачать игру с хорошим сюжетом, необходимостью подумать и достойной графикой — выбирайте.

Adventure Escape — серия квестов

Adventure Escape — это серия квестов от Haiku Games. Суть всех игр в том, что главному герою приходится разгадывать загадки. Сделав это, он может остаться в живых, несмотря на опасности, которые его окружают.

В игре неплохая графика, простая механика и достойные сюжетные линии. Всего существует девять игр, и каждую из них можно скачать бесплатно. Внутри приложения есть покупки, но в основном они предназначены для тех случаев, когда вы не можете найти решение и вам нужна подсказка.

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All That Remains: Part 1 — новый квест

All That Remains: Part 1 — одна из новейших игр в жанре квестов. Главный герой и его сестра заперты в секретном бункере их же отцом. Ваша цель — выйти оттуда и оказаться на свободе.

Если вы чего-то не понимаете, можно пользоваться подсказками. Игра так же сможет порадовать вас не одним типом головоломок, а разными, приличным саундтреком и функцией автосохранения. Часть 1 подразумевает, что в серии появятся новые части. Если это случится, можно будет только поблагодарить авторов, так как первая часть получилась очень достойной.

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Игра платная, но стоит очень недорого, зато вы сможете сразу забыть о покупках внутри нее. Я считаю это очень важным преимуществом.

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The Escapists 1 и 2 — две игры о побеге

The Escapists 1 и 2 — это две игры, в которых тоже надо искать выход и совершать побег. Однако вместо того, чтобы сбежать из комнаты или ящика с головоломкой, вместе с героем вы будете совершать побег из тюрьмы.

Обе игры имеют схожую базовую механику. Игроки оказываются в роли честного заключенного, тайно собирая и создавая предметы, которые помогут им в конечном итоге сбежать.

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Во второй игре есть тюрьмы большего размера, большее количество предметов, больше действий и многое другое. Многие соглашаются с тем, что это два лучших квеста для Android. Если вам это интересно, обе игры входят в состав Google Play Pass.

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Faraway 3: Arctic Escape — продолжение франшизы

Faraway 3: Arctic Escape — одна из новейших игр про побег. Возможно, раньше вы уже слышали это название, так как игра является продолжением известной франшизы Faraway.

Как водится, в этой игре вам придется решать головоломки, чтобы покинуть территорию и продолжить игру. У каждой игры в этой серии есть своя тема. В третьей части — это Арктика. К плюсам этого издания (да и всей серии в целом) можно отнести простую механику, множество головоломок и невысокий ценник.

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Приятно, что игры не линейные. Таким образом, вы можете играть в них в любом порядке. Бесплатная версия включает первые девять уровней. За остальное нужно платить. Таким образом у вас хватит времени понять, стоит ли оно того. Мне кажется, что это самый правильный и честный подход уверенных в себе и своем продукте разработчиков.

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Great Escapes — игра с логичным названием

Great Escapes — это игра-побег немного отличного от предыдущих примеров типа. В большинстве аркадных квестов на Android есть сотни комнат, что удлиняет ее. Здесь больше внимания уделяется качеству, а не количеству.

Я имею в виду, что вы получаете не огромную кучу комнат, а скорее пакеты комнат, которые выпускаются по мере того, как разработчики придумывают что-то новое. Фотографии в игре будут давать вам подсказки и рассказывать, куда идти и что делать. Вы также собираете предметы и используете их для решения различных загадок, но это не самая яркая игра в жанре. Зато ее исполнение намного лучше, чем у большинства конкурентов. А еще тут есть автосохранение, чтобы вы не потеряли свой прогресс.

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The House of Da Vinci — лучшая головоломка

Кто не знает The House of Da Vinci? Это старая игра, в которую многие играли или хотя бы слышали о ней. По сценарию вы попадаете в дом Леонардо да Винчи, чтобы искать найти этого человека.

Игра обеспечивает приличную графику, дает вам разгадать различные головоломки и загадки, предлагает множество тематических комнат Да Винчи и многое другое. Игра чем-то похожа на The Room.

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The House of Da Vinci несколько сложнее остальных игр из списка. Например, потому, что в ней полно мелких элементов, которые вы можете просто не заметить, а именно они будут иметь решающее значение для прохождения. Именно поэтому многие находили и продолжают находить ее в хорошем смысле выбивающейся из списка. Она платная, но внутриигровых покупкок в ней нет.

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Monument Valley — еще один хит

Серия Monument Valley — одна из самых знаковых мобильных головоломок за всю историю. Это не квест и не игра про побег в привычном понимании этого слова. Однако каждый уровень помещает вас в область, из которой вы должны выбраться.

На каждом уровне вам надо будет крутить и переворачивать объекты, не обращая внимание на причудливые оптические иллюзии. Только так можно пройти уровни. Вам почти не придется ничего собирать, но пройти уровни будет очень непросто, если у вас плохо с пространственным мышлением.

Обе игры серии — феноменальные головоломки, даже если они и отклоняются от привычного жанра. Но от этого их ценность только повышается.

Скачать Monument Valley Часть 1

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The Room — игра про комнату

А вот и сама The Room, которую я вскользь упоминал выше. Это серия головоломок от Fireproof Games. Ее тоже можно назвать культовой в жанре квестов. В каждой игре вы попадаете в красиво оформленную комнату, наполненную хорошо проработанными вещами. Ваша задача — разгадать все головоломки и выбраться из комнаты, коробки с головоломками, кукольного домика или чего-то еще, что преподнесет вам игра.

Головоломки могут быть довольно сложными и многоходовыми, а предметы хорошо спрятанными. Графика неплохая, а каждая игра имеет свой собственный набор уникальных механик, но в них есть основная загадочная история. Всего в серии четыре игры. Новые версии включают несколько концовок, облачные сохранения и другие современные функции.

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