Лучшие игры для Android: стратегии

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

Обычно игры для Android создаются с какой-то конкретной целью. Они относятся к разным жанрам, и пользователи просто выбирают тот, который нравится именно им. Стратегии — это то, что знакомо нам с самого детства. Многие компьютерные игры были именно стратегиями и мы могли играть в них не просто часами, а буквально сутками. Казалось бы, что те времена прошли, но это не так. Многие стратегии прошлого перекочевали на Android, а заодно породили целый пласт игр, которые продолжают начинания этого жанра. Мы отобрали для вас только самые интересные из классических и новых стратегий, на которые можно потратить как несколько минут, так и несколько часов и даже дней. Выбирайте, скачивайте и наслаждайтесь игровым процессом.

Стратегии

Стратегии для Android по праву стоят особняком среди остальных игр.

Civilization VI — та самая Цивилизация

Civilization VI — это не урезанная версия знаменитой пошаговой стратегии для ПК. Это та самая игра, но оптимизированная для Android. Вам предстоит пройти путь строительства империи от скромного начала до жестоких битв и завершить все космической гонкой.


Если вы раньше не играли в эту игру, то оцените ее глубину. Пусть она и не так сложна, как многие другие, но точно отнимет у вас несколько часов в день. Для этого вам нужно только совместимое устройство, ловкие пальцы, способные справиться со сложным интерфейсом, и умственные способности, позволяющие покорить мир. Если все это есть, то вы не найдете лучшей стратегии для мобильных устройств.

Лучшие новые игры для Android: январь 2021

Естественно, такая крутая игра не может быть полностью бесплатной. Впрочем, чтобы скачать ее, платить не за что не придется.

Скачать Civilization VI

Maze Machina — необычная стратегия

Maze Machina — это игра для Android, в которой сложная пошаговая стратегия втиснута в маленькое игровое поле, полное сюрпризов. Суть игры состоит в том, что вам предстоит противостоять созданным крошечным роботам.


Цель каждого раунда — взять ключ и добраться до выхода, но каждая плитка на доске наделяет все, что на ней стоит, особой силой. Это может быть бомба, которую нужно бросить, оружие, с помощью которого можно нанести удар, или то, что позволит заключить врага в глыбу льда.

Лучшие игры для Android: Аркады

Еще больше усложняет ситуацию то, что каждый объект на доске перемещается тогда, когда вы проводите пальцем по экрану. Это превращает Maze Machina в игру, похожую на шахматы, где каждое решение необходимо тщательно взвешивать перед тем, как сделать ход. Вам придется приложить немало усилий, чтобы пройти ее.

Скачать Maze Machina

Bad North: Jotunn Edition — игра для ПК на смартфоне

Bad North: Jotunn Edition — это стратегия в реальном времени в очень ограниченном пространстве. Все локальные сражения ограничены крошечными островами, которые ваши отряды защищают от вторжений викингов.


По мере того, как вы побеждаете в битвах, вы постепенно приобретаете новые навыки. Отряды могут стать лучниками или копейщиками. Первые полезны для дальних атак, а вторые — для сдерживания врагов в течение некоторого времени, необходимого для прибытия пехоты.

Лучшие игры для Android 2021: платформеры

Изначально Bad North создавалась для ПК, но сейчас отлично себя чувствует на сенсорном экране. Небольшие битвы отлично подходят для того, чтобы убить немного времени, когда вы находитесь в пути. Зато завершение полной кампании потребует много упорства и опыта.

Скачать Bad North: Jotunn Edition

Tropico — игра из начала ”нулевых”

Tropico переносит тот самый классический симулятор диктатора, который был доступен только для ПК, в ваш смартфон. Если вам нравится управлять Карибским островом железной рукой, включая взяточничество и некоторые другие вещи, это та игра, на которую вам однозначно стоит обратить внимание.


Вы будете постепенно осваивать управление обществом и научитесь извлекать максимальную пользу из народа, который вас обожает. Скудные ресурсы необходимо использовать осторожно — вам нужно зарабатывать деньги, но при этом поддерживать здоровье и благополучие населения. Если они будут недовольны, вам придется с этим как-то бороться.

Футбольный менеджер 2021 для Android и другие новые игры

Обратите внимание, что системные требования довольно высоки, поэтому для игры вам понадобится мощное устройство. Однако если у вас есть возможность играть в нее, то она будет отличным мобильным вариантом классической компьютерной игры.

Скачать Tropico

Kingdom Rush: Vengeance — атака на башню

Kingdom Rush: Vengeance — это игра в жанре Tower Defense, но со своей изюминкой. Вместо того, чтобы отбиваться от тех, кто на вас нападает, вам, наоборот, придется побыть в роли нападающего. Вы будете волшебником, жаждущим отомстить тем, кто ранее мешал его хитрым планам.


Вы будете рушить башни, использовать специальные атаки и сражаться с большими армиями врагов. Иногда в игре будет отсутствовать логика, но сильно придираться к этому не стоит.

Лучшие игры для Android с хорошей графикой

Зато анимация в игре превосходная, а множество персонажей отлично ее дополняют. Вы можете менять тактику, чтобы сделать все лучше и правильнее, но к сожалению (или к счастью), игра не покажется вам простой. В некоторых местах надо будет изрядно постараться.

Скачать Kingdom Rush: Vengeance

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
Исчезающие сообщения
Почему не нужно пользоваться исчезающими сообщениями в WhatsApp

Функция исчезающих сообщений, которую разработчики WhatsApp тестируют уже несколько месяцев, совсем скоро доберётся до релизной версии мессенджера. Её суть состоит в том, чтобы послания, которые пользователи направляют друг другу, автоматически удалялись по истечении определённого времени. Таким образом планируется добиться более высокого уровня защиты личной переписки, например, исключив дальнейшее распространение сообщений, которые распространять среди широкой аудитории не стоит. Разбираемся, что не так с исчезающими сообщениями и почему не стоит ими пользоваться. По крайней мере, пока.

Читать далее
VPN
Пять причин пользоваться и три причины не пользоваться VPN на Android

Пользователи Интернет разделились на два лагеря, которые не соглашаются с аргументами друг друга и постоянно доказывают свою правоту. Я говорю о тех, кто пользуется VPN, и кто его избегает. При этом люди, которые пользуются VPN от случая к случаю, не относятся к той или другой категории и, как правило, сохраняют нейтралитет, беря лучшее из каждого лагеря. На самом деле у этого явления действительно есть масса преимуществ, но многие излишне идеализируют возможности приватности, которые им дают. Как говорится, все хорошо в меру. Сейчас попробую объяснить, почему надо и почему не надо пользоваться таким достижением IT-технологий. Проще говоря, почему надо ко всему подходить с умом и не делить мир на черное и белое.

Читать далее
Обновление Android
Новые функции, которые появятся на Android этой зимой

Не знаю, заметили вы или нет, но в последнее время Google часто предъявляют претензии, что она как-то дистанцирует себя от обновления функциональных возможностей Android. Нет, конечно, компания выпускает обновления для своей платформы, но с точки зрения наполнения они едва ли отличаются от ежемесячных патчей безопасности. На самом деле это ошибочное мнение, которое не соответствует действительности, потому что по факту Google с монотонной регулярностью маятника обновляет Android, хоть и не самым очевидным образом.

Читать далее
Новый комментарий