Лучшие игры для Android: стратегии

Обычно игры для Android создаются с какой-то конкретной целью. Они относятся к разным жанрам, и пользователи просто выбирают тот, который нравится именно им. Стратегии — это то, что знакомо нам с самого детства. Многие компьютерные игры были именно стратегиями и мы могли играть в них не просто часами, а буквально сутками. Казалось бы, что те времена прошли, но это не так. Многие стратегии прошлого перекочевали на Android, а заодно породили целый пласт игр, которые продолжают начинания этого жанра. Мы отобрали для вас только самые интересные из классических и новых стратегий, на которые можно потратить как несколько минут, так и несколько часов и даже дней. Выбирайте, скачивайте и наслаждайтесь игровым процессом.

Civilization VI — та самая Цивилизация

Civilization VI — это не урезанная версия знаменитой пошаговой стратегии для ПК. Это та самая игра, но оптимизированная для Android. Вам предстоит пройти путь строительства империи от скромного начала до жестоких битв и завершить все космической гонкой.

Если вы раньше не играли в эту игру, то оцените ее глубину. Пусть она и не так сложна, как многие другие, но точно отнимет у вас несколько часов в день. Для этого вам нужно только совместимое устройство, ловкие пальцы, способные справиться со сложным интерфейсом, и умственные способности, позволяющие покорить мир. Если все это есть, то вы не найдете лучшей стратегии для мобильных устройств.

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Естественно, такая крутая игра не может быть полностью бесплатной. Впрочем, чтобы скачать ее, платить не за что не придется.

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Maze Machina — необычная стратегия

Maze Machina — это игра для Android, в которой сложная пошаговая стратегия втиснута в маленькое игровое поле, полное сюрпризов. Суть игры состоит в том, что вам предстоит противостоять созданным крошечным роботам.

Цель каждого раунда — взять ключ и добраться до выхода, но каждая плитка на доске наделяет все, что на ней стоит, особой силой. Это может быть бомба, которую нужно бросить, оружие, с помощью которого можно нанести удар, или то, что позволит заключить врага в глыбу льда.

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Еще больше усложняет ситуацию то, что каждый объект на доске перемещается тогда, когда вы проводите пальцем по экрану. Это превращает Maze Machina в игру, похожую на шахматы, где каждое решение необходимо тщательно взвешивать перед тем, как сделать ход. Вам придется приложить немало усилий, чтобы пройти ее.

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Bad North: Jotunn Edition — игра для ПК на смартфоне

Bad North: Jotunn Edition — это стратегия в реальном времени в очень ограниченном пространстве. Все локальные сражения ограничены крошечными островами, которые ваши отряды защищают от вторжений викингов.

По мере того, как вы побеждаете в битвах, вы постепенно приобретаете новые навыки. Отряды могут стать лучниками или копейщиками. Первые полезны для дальних атак, а вторые — для сдерживания врагов в течение некоторого времени, необходимого для прибытия пехоты.

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Изначально Bad North создавалась для ПК, но сейчас отлично себя чувствует на сенсорном экране. Небольшие битвы отлично подходят для того, чтобы убить немного времени, когда вы находитесь в пути. Зато завершение полной кампании потребует много упорства и опыта.

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Tropico — игра из начала ”нулевых”

Tropico переносит тот самый классический симулятор диктатора, который был доступен только для ПК, в ваш смартфон. Если вам нравится управлять Карибским островом железной рукой, включая взяточничество и некоторые другие вещи, это та игра, на которую вам однозначно стоит обратить внимание.

Вы будете постепенно осваивать управление обществом и научитесь извлекать максимальную пользу из народа, который вас обожает. Скудные ресурсы необходимо использовать осторожно — вам нужно зарабатывать деньги, но при этом поддерживать здоровье и благополучие населения. Если они будут недовольны, вам придется с этим как-то бороться.

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Обратите внимание, что системные требования довольно высоки, поэтому для игры вам понадобится мощное устройство. Однако если у вас есть возможность играть в нее, то она будет отличным мобильным вариантом классической компьютерной игры.

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Kingdom Rush: Vengeance — атака на башню

Kingdom Rush: Vengeance — это игра в жанре Tower Defense, но со своей изюминкой. Вместо того, чтобы отбиваться от тех, кто на вас нападает, вам, наоборот, придется побыть в роли нападающего. Вы будете волшебником, жаждущим отомстить тем, кто ранее мешал его хитрым планам.

Вы будете рушить башни, использовать специальные атаки и сражаться с большими армиями врагов. Иногда в игре будет отсутствовать логика, но сильно придираться к этому не стоит.

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Зато анимация в игре превосходная, а множество персонажей отлично ее дополняют. Вы можете менять тактику, чтобы сделать все лучше и правильнее, но к сожалению (или к счастью), игра не покажется вам простой. В некоторых местах надо будет изрядно постараться.

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