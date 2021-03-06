5 лучших бесплатных игр для Android

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Артем Сутягин 0

Для Android написано очень много крутых игр. Они представляют собой разные жанры, они по-разному затягивают в игровой процесс и предлагают разный уровень проработанности. Проблема в том, что некоторые из них стоят довольно дорого. С одной стороны, понятно, что крупные студии тратят миллионы на создание и/или поддержание игр, и такие затраты должны окупаться. Вот только нам-то все равно хочется, чтобы играть в них можно было бесплатно. Таких игр тоже хватает и пусть некоторые из них пестрят встроенной рекламой, есть и полностью бесплатные игры. В нашей сегодняшней подборке будут и те, и другие игры, но всех их роднит одно — играя в них, можно не заплатить ни рубля.

игры

Даже бесплатно можно найти несколько отличных игр.

Alto’s Odyssey — простая, но интересная игра

Alto’s Odyssey — естественный выбор для тех, кто хочет поиграть в хорошую бесплатную игру на Android. Он отличается простой механикой, великолепной графикой и расслабляющим стилем.


Вам предстоит спускаться на лыжах с холма, избегая препятствий и совершая большие прыжки. Естественно, вам придется собирать предметы, которые можно обменять на различные варианты прокачки персонажа. Кроме этого, игра предлагает интересную графику, в которой иногда встречаются градиентные цвета, привлекающие немало внимания.

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В игре есть покупки, но все они совершенно необязательны и влияют в основном на ”косметику”. То есть для того, чтобы просто играть, вам хватит и бесплатной версии — покупки делаются исключительно по желанию

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Asphalt 9: Legends — тот самый ”асфальт”

Франшизу Asphalt можно назвать самой популярной и массовой гоночной игрой для смартфонов. До недавнего времени Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были главными в серии, но теперь главной игрой является Asphalt 9: Legends. Пусть она и вышла в июле 2018 года, но она до сих пор не растеряла своего запала.


Она включает в себя 50 машин, множество испытаний и уйму игрового контента — многопользовательскую онлайн-игру, одиночную игру и многое другое. Многим не нравится то, что нельзя контролировать свое ускорение, но иногда от этого становится даже интереснее.

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Игра имеет систему монетизации, но если вы играете в одиночные гонки, то проблемой это не будет. Даже если вам будут предлагать купить что-то за настоящие деньги, вы можете отказаться и почти ничего при этом не потеряете.

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Brawl Stars — сетевой файтинг

Brawl Stars — последняя игра-хит Supercell. Это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры, а также некоторыми элементами MOBA. В ней есть несколько игровых режимов, в которых вам надо будет просто драться, собирать кристаллы или побеждать только определенных противников.


Supercell также подарила миру Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. Они разные, но своих поклонников они нашли. Не является исключением и Brawl Stars.

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Call of Duty: Mobile — самый интересный шутер

Call of Duty: Mobile знают почти все. В последнее время она очень сильно нашумела и за пару лет своего существования стала настоящим хитом. Игра включает в себя классический онлайн-шутер от первого лица (хотя, возможны варианты), как и любой Call of Duty. Тем не менее, она также включает режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite.


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Это позволило игре вобрать в себя все лучшее от таких игр, как Critical Ops и PUBG Mobile. В игре есть покупки, но они ничего не решают, кроме того, что ваш автомат станет розового цвета или вместо камуфляжа вы получите костюм кролика. Я играю в нее почти с самого начала и ничего не купил. Тем более, многие предметы даются бесплатно за победы в боях, достижение нового уровня или просто регулярный запуск игры.

Скачать Call of Duty: Mobile

Genshin Impact — ролевая игра

Genshin Impact оказалась неожиданным релизом, который на самом деле довольно хорош. Это смесь ролевой игры с элементами gacha. В ней есть большинство обычных элементов жанра, в том числе история, которую нужно пройти, и множество товарищей по команде, которых можно и нужно призвать.


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Особенностью игры является то, что она имеет полностью открытый мир и некоторые интересные боевые механики. Графика и игровой процесс на удивление хороши. Кроме того, вы можете играть с другими пользователями, которые выбрали PS4, iOS и ПК. Это хорошая игра, несмотря на то, что она ничего не стоит.

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