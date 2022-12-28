Что такое Роблокс, как скачать на Андроид и можно ли в нее играть детям

Одной из самых популярных игр на Андроиде прямо сейчас является Roblox. Причем ничего особенного в этом приложении нет: ни сногсшибательной графики, ни какого-то захватывающего сюжета. В Роблокс все завязано на общении, и, видимо, это послужило главной причиной ее популярности. В какой-то мере можно даже назвать ее социальной сетью с элементами игры. На текущий момент у Roblox уже больше 500 миллионов загрузок только из Google Play и 26 миллионов отзывов. Не каждая игра может похвастаться такими показателями.

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Поэтому подобное явление однозначно стоит испытать на себе. Выясняем, что из себя представляет Roblox, как установить ее на Андроид-смартфоны и устройства Huawei, где нет Google Play, и разбираемся, как создать аккаунт внутри игры, если вы собираетесь играть в России.

Что такое Роблокс

Roblox — онлайн-игра, которая представляет из себя большое количество так называемых плейсов, отличающиеся друг от друга тем, что в них происходит. Например, в плейсе “Воровство пиратов” игроки делятся на четыре команды по цвету корабля, и побеждает та команда, которая полностью разрушит корабль конкурирующей команды. И таких активностей в игре огромное количество. А в плейсе Adopt Me можно взять питомца и ухаживать за ним все время. В Tower Of Hell есть полоса препятствий, которую необходимо преодолеть.

Если же хочется просто бродить и убивать время, то для вас есть, например, плейс Happy Land. Суть в нем очень простая: исследуете город, красиво одеваетесь и просто тусуетесь и общаетесь с другими игроками. Вам просто необходимо создать свой персонаж и найти занятие себе по интересам. Причем для персонажа существует целый магазин различного реквизита. Здесь вы сможете найти костюмы, прически, внешний вид персонажей, анимации и даже эмоции. Все это можно как скачать бесплатно так и купить за внутриигровую валюту, которая приобретается за реальные деньги.

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Плейсы в игре могут создавать даже рядовые пользователи. Необходимо только освоить язык программирования Lua и начинайте творить то, что хочется именно вам. Не рассчитывайте на какую-то обалденную графику. Здесь все завязано на том, чтобы как можно больше игроков могло установить Roblox на свое устройство. А так как возможности у всех отличаются, то и сама игра не особо требовательна. Подойдет на любое устройство. Даже самое недорогое. Главное, чтобы был хороший интернет, ведь игра сетевая.

У многих возникает вопрос, можно ли играть в Роблокс детям? В целом можно, но как и у любой другой игры есть плейсы, в которые заходить не стоит. Поэтому перед установкой приложения объясните своему ребенку какие плейсы подойдут для него. Правда, в большинстве случаев понять, какой плейс действительно подходит детям, а какой нет, довольно трудно. Поэтому лучше попробуйте игру сами. Тогда донести эту информацию будет намного легче.

Как играть в Роблокс

Давайте посмотрим? как играть в Роблокс? на примере одного из самых популярных плейса Adopt Me:

Находите в поиске Adopt Me и нажимаете кнопку «play».

Проходите небольшое обучение по настройке внешнего вида персонажа и жилья.

Переходите в питомник и получаете там питомца и начинаете за ним ухаживать и совершать прочие необходимые действия.

При этом вам не просто придется тыкать на экран, а еще и перемещаться и выполнять задания, которые появляются у вас на дисплее. В каждом плейсе происходят свои активности и выполняются свои задания.

Скачать Роблокс бесплатно

Теперь давайте разберемся, как установить Roblox на Андроид. Самый простой способ — это, конечно же, воспользоваться магазином приложений Google Play. Игра доступна даже для России и загрузить ее вы можете по этой ссылке без каких-либо проблем. Но некоторые пользователи по известным только им причинам не хотят скачивать программы из Гуглового магазина. Тогда вы можете воспользоваться обычной установкой APK. На примере смартфона Xiaomi покажу, как это делается:

Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”.

Выберите пункт “Все приложения” и найдите браузер, через который вы планируете скачать установочный файл. В моем случае это Google Chrome.

Пролистайте вниз и выберите “Установка из неизвестных источников”.

Активируйте переключатель, чтобы система могла устанавливать загруженные через браузер приложения.

Откройте Google Chrome или тот браузер, которым вы пользуетесь и которому давали разрешение на установку, и перейдите по этой ссылке на APKPure.

Скачайте установочный apk-файл.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и разверните “Скачанные файлы”.

Коснитесь загруженного файла и дождитесь, пока система установит игру.

Скачать Roblox из Google Play

Скачать Roblox из APKPure

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После этого в меню приложений у вас появится соответствующий ярлык, и можете спокойно начинать играть.

Роблокс на Хуавей

Если же у вас смартфон Huawei без сервисов Google и с магазином приложений AppGallery, то для вас все еще проще:

Откройте AppGallery и введите в поиске Roblox.

Можете открыть самый первый результат в виде PWA и не устанавливать на свой смартфон клиент игры в принципе.

А можете пролистать до результатов поиска Petal Search и загрузить установочный APK оттуда.

AppGallery самостоятельно установит скачанный файл, и вам не придется раздавать никакие дополнительные разрешения.

Huawei как следует позаботилась о своих пользователях, поэтому установить Roblox на их смартфоны тоже не составляет никакого труда.

Роблокс без установки

Но можно использовать Роблокс и без установки отдельного клиента на любой смартфон:

Перейдите на сайт Roblox.com.

Нажмите в самом низу страницы Continue in browser.

Войдите под своим аккаунтом или создайте новый и начинайте играть прямо в браузере.

Для удобства можно даже добавить ярлык на главный экран, просто нажав на три точки в правом верхнем углу. И тогда не придется каждый раз переходить на сайт. Достаточно будет просто нажать на иконку на рабочем столе.

Роблокс — создать аккаунт

Но сразу после установки просто так начать играть не получится. Необходимо создать аккаунт. Даже с учетом того, что игра доступна в российском Google Play, у меня не получилось без VPN создать аккаунт. В какой-то момент даже показалось, что Роблокс не работает в России. Если у вас еще на смартфоне нет ни одного VPN клиента, скачайте из Google Play AdGuard VPN, и включите его. Для регистрации в Роблокс необходимо сделать следующее:

Включите VPN на вашем смартфоне.

Запустите игру и нажмите кнопку “Регистрация”.

Заполните все необходимые поля и создайте аккаунт. На этапе создания аккаунта вам и понадобится VPN. Без него подключение к серверам не проходит.

Решите задание с картами каждый раз выбирая одинаковые.

Как только все успешно загрузится, вы можете переходить к выбору игровых комнат и настройке персонажа.

Выключите VPN и играйте без него. В дальнейшем он вам не понадобится. Игра будет запускаться без всяких проблем.

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Эти простые настройки позволят вам с головой погрузиться в одну из самых популярных игр для Андроид-смартфонов в мире. К большому сожалению, здесь тоже не обошлось без VPN, но возможно, что это просто глюк на моем устройстве, и вам повезет больше. Если же Роблокс не заходит в аккаунт, то советую повторить вход в приложении со включенным VPN. Почти всегда это решает проблему.