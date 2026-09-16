Разработчик Никита Аксенов, известный как Carter54, выпустил первый браузерный эмулятор Nokia N-Gage — телефона-консоли 2003 года. То есть, в отличие от других эмуляторов для Android, игры запускаются на сайте без установки программ, в том числе на Android-смартфоне. В библиотеке несколько десятков игр, в которые уже сейчас можно погонять.

Nokia N-Gage: телефон-консоль, который не взлетел

N-Gage вышла 7 октября 2003 года (за год до PSP, у которой тоже есть эмулятор) и стала первым серьёзным гибридом мобильника и карманной игровой приставки. Nokia метила в конкуренты Nintendo Game Boy Advance, но продажи разочаровали, и через несколько лет компания закрыла платформу.

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За короткую жизнь устройство успело обзавестись собственной библиотекой, и часть игр была полностью трёхмерной. Для карманного гаджета начала 2000-х это был серьёзный уровень: тогда большинство мобильных игр выглядели как раскрашенные пиксели, а N-Gage тянула порты с больших консолей. Именно поэтому к ней до сих пор возвращаются коллекционеры и любители ретро.

18 игр работают без сбоев, ещё 24 — с глюками

Состояние библиотеки разработчик описывает честно, по трём группам. Без нареканий идут 18 игр, в их числе Tony Hawk’s Pro Skater, Red Faction и The Elder Scrolls — то есть заработали даже требовательные 3D-проекты. Ещё 24 игры запускаются, но с мелкими сбоями, а оставшиеся 22 пока не стартуют вовсе.

Чтобы не гадать, у каждой игры есть карточка с пометкой о совместимости. Это удобнее, чем в классических эмуляторах, где приходится искать таблицы совместимости на форумах: здесь сразу видно, стоит ли тратить время на конкретный тайтл. Если игра из «жёлтой» группы, ждите глюков, а в «красную» пока лучше не заглядывать.

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Интерфейс стилизован под оригинал: экран обрамляет нарисованный корпус N-Gage с её фирменными кнопками. По словам Аксенова, эмулятор одинаково работает на компьютере и на смартфоне, нужен только обычный браузер. По тому же принципу устроены и браузерные игры Google: открыл вкладку — играешь, закрыл — ничего не осталось в памяти телефона.

Как поиграть на Android-смартфоне

Главное преимущество перед привычными эмуляторами в виде приложений — здесь ничего не нужно скачивать, искать образы игр и разбираться с настройками. Порядок действий сводится к нескольким шагам.

Откройте на телефоне любой браузер (Chrome, Яндекс Браузер или другой). Перейдите по адресу rgc.zone/games/ngage. В списке выберите игру и посмотрите на карточке пометку о совместимости: начинайте с тех, что отмечены как полностью рабочие. Запустите игру и дождитесь загрузки — она идёт прямо во вкладке, файлы на устройство не сохраняются. Управляйте через кнопки нарисованного корпуса N-Gage на экране, как на оригинальном устройстве.

Если игра зависла или не стартовала, сначала сверьтесь с карточкой: возможно, она из числа 22 пока неработающих, и проблема не в вашем телефоне. Для игр с мелкими сбоями помогает обычная перезагрузка вкладки.

Ограничения браузерной версии

Подвох здесь тот же, что у любого браузерного эмулятора: всё зависит от сайта. Прогресс и сохранения живут внутри вкладки, а не в вашем приложении, поэтому рассчитывать на долгие прохождения с гарантией стоит осторожно. Как проект хранит сохранения и хранит ли вообще, разработчик в описании не уточняет.

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Второй момент — управление. У N-Gage было много физических кнопок, включая цифровую клавиатуру, и на маленьком экране телефона нажимать нарисованные клавиши в динамичной игре вроде Tony Hawk’s Pro Skater будет непросто. На планшете или компьютере с этим заметно комфортнее.

Наконец, проект держится на одном энтузиасте. Это не упрёк, а условие: сегодня рабочих игр 18, завтра может стать больше, а может измениться и сам адрес. Следующим этапом автор называет добавление игр N-Gage 2.0 — второго поколения платформы, которое существовало уже как приложение для смартфонов Nokia.