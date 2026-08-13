Про POCO X8 Pro знают все, ведь это самый продаваемый смартфон в России на AliExpress во втором квартале 2026 года. Но пока все берут POCO, Lenovo тихо вернулась на рынок смартфонов с Legion Y70 — первым игровым аппаратом за три года. О нём почти никто не говорит, а зря, ведь штуковина — реально топ за свои деньги.

Где купить и сколько стоит Lenovo Legion Y70

На AliExpress Legion Y70 в конфигурации 12/256 ГБ стоит 31 199 рублей — примерно на 6 000 рублей дороже POCO X8 Pro.

Купить Lenovo Legion Y70

Дальше объясню, почему эта разница полностью оправдана. А пока напомню, что актуальные предложения мы публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Snapdragon 8 Gen 5 против Dimensity 8500-Ultra — разница в одно поколение

POCO X8 Pro работает на Dimensity 8500-Ultra — хорошем чипе среднего класса с All-Big-Core архитектурой. Legion Y70 построен на Snapdragon 8 Gen 5 — это настоящий флагманский процессор (ну почти). На нём, в частности, работает vivo X300 FE, чья цена достигает 70 тысяч рублей.

Разница не абстрактная. В тяжелых играх (Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty) Snapdragon 8 Gen 5 стабильно держит частоту кадров там, где Dimensity 8500-Ultra начинает снижать производительность из-за нагрева. Плюс установлена испарительная камера площадью 5500 мм², то есть Lenovo серьезно занялась охлаждением. Частоты не падают даже в многочасовых сессиях под зарядкой.

Экран 2K 144 Гц с яркостью 7000 нит — против 1.5K у POCO

У POCO X8 Pro экран 1.5K — хороший для своей цены. У Legion Y70 AMOLED 2K (3168×1440) с частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью 7000 нит. Это уровень топовых флагманов.

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Отдельный момент — DC Dimming без ШИМ-мерцания. Для тех, кто проводит за экраном несколько часов подряд это важно: глаза устают заметно меньше. Сенсорный опрос 360 Гц, то есть каждое касание регистрируется мгновенно, что в играх ощущается физически.

Батарея 8000 мАч и обходная зарядка — два дня без розетки

У POCO X8 Pro — 6500 мАч. У Legion Y70 — 8000 мАч. Lenovo заявляет два дня работы без подзарядки и семь лет до заметной деградации батареи при 1200 циклах.

Зарядка проводная 90 Вт: от нуля до ста примерно за час. Беспроводной зарядки нет — это честный компромисс ради батареи такого объема. Зато есть режим обходной зарядки, которому мы недавно посвятили отдельный материал: питание идет напрямую с адаптера в процессор, минуя аккумулятор. Батарея не греется, производительность в играх остается стабильной даже под зарядкой. Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Кому брать Legion Y70 вместо POCO X8 Pro

Legion Y70 однозначно интереснее POCO X8 Pro, если вы:

играете серьезно: флагманский чип и продвинутое охлаждение дают другой уровень стабильности;

флагманский чип и продвинутое охлаждение дают другой уровень стабильности; смотрите много видео: экран 2K с 7000 нит против 1.5K у POCO;

экран 2K с 7000 нит против 1.5K у POCO; хотите два дня без зарядки: 8000 мАч против 6500 мАч;

8000 мАч против 6500 мАч; цените долгосрочное владение: Lenovo обещает семь лет работы батареи.

Где POCO X8 Pro выигрывает: он на 6 000 рублей дешевле, у него IP68 против IP65 у Legion, есть беспроводная зарядка 50 Вт и более продвинутая камерная система с Sony IMX882 f/1.5. Для тех кому камера важнее игр — POCO честнее.

Купить Lenovo Legion Y70

Но если хотите максимальную игровую производительность за 30 тысяч, Legion Y70 — это смартфон, о котором никто не говорит, но который объективно мощнее. Актуальные новости о смартфонах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

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