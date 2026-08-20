Когда Galaxy AI только появился вместе с серией Galaxy S24, многие встретили его прохладно, и я был среди них, хотя наш журналист Герман Вологжанин говорил об обратном. Прошло почти два года, прежде чем я начал пользоваться этими функциями по-настоящему, а не ради галочки. Ниже — пять инструментов Galaxy AI, которые я бы советовал включить сразу, особенно если у вас свежий флагман Samsung и хочется понять, что из этого действительно работает.

Now Brief: сводка новостей, расписания и напоминаний до разблокировки

Now Brief — это компактная сводка того, что происходит: погода, события календаря, задачи и другая информация, которую видно ещё до полной разблокировки телефона. Функция дебютировала в One UI 7 вместе с серией Galaxy S25, и поначалу выглядела сырой заготовкой: по сути, она показывала базовый прогноз погоды и обзор событий календаря, то есть то, что и так есть в виджетах.

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Со временем Now Brief подтянули. Появилась более глубокая интеграция с сервисами Samsung, включая Samsung Health. Чтобы настроить, что попадёт в сводку, нужно:

Откройте настройки Galaxy AI и найдите раздел Now Brief. Перейдите в пункт «Content to include» (содержимое для показа). Включите переключатели рядом с нужными категориями.

Если вы любите виджеты и вам удобно видеть сжатую информацию до разблокировки, Now Brief стоит включить снова.

Call Assist: как отсеивать спам-звонки

Call Assist я советую включить прежде всего ради функции экранирования звонков (Call Screening). Это удобный способ отсеять спам, который прорывается сквозь фильтры или попадает под руку, когда вы заняты.

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Работает так: ассистент задаёт входящему звонящему стандартные вопросы, а на вашем экране в реальном времени появляется текстовая расшифровка разговора. Дальше вы решаете сами. Можно перехватить звонок в середине, если он важен. А если вы заняты, можно набрать текстовый ответ, и ассистент передаст его собеседнику голосом.

Любой инструмент, который снижает количество спам-звонков, — это плюс. Ведь раньше я держал телефон на беззвучном режиме из-за пяти с лишним спам-звонков в день, которые сбивали с рабочего настроя.

Health Assist: помощник по здоровью, который поясняет ваши данные

Health Assist — это спутник по здоровью, который помогает интерпретировать данные из Samsung Health: сон, активность, давление, питание. Особенно полезен он тем, кто носит Galaxy Watch и регулярно смотрит на статистику.

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Функция даёт персональные рекомендации по паттернам в ваших данных: что можно сделать для достижения цели или что мешает вашему образу жизни. Через Health Assist можно задавать вопросы и просить, например, объяснить, что такое Energy Score или как измеряются те или иные показатели.

Отдельно отмечу, что функция учитывает контекст. Если вы работаете в офисе и не можете набрать шаги, или у вас ночные смены, вы можете сообщить об этом, и ассистент точнее объяснит, почему ваши показатели выглядят именно так.

Writing Assist: быстрая проверка текста прямо в клавиатуре

Writing Assist привязан к клавиатуре Samsung и удобен как минимум для быстрой проверки грамматики перед отправкой сообщения. Если вы, как и я, стесняетесь своих опечаток даже в переписке с близкими, это хороший повод его включить.

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Внутри функции есть перевод в чате и режим написания, который умеет переписывать текст в заданном тоне. Признаюсь, этими опциями пользуюсь редко, а вот подсказками для ответов на сообщения — постоянно, чтобы не отвлекаться на переписку во время работы.

Технически Writing Assist (или Chat Assist) можно отключить и через приложение клавиатуры. Но именно поэтому я предпочитаю держать функцию включённой в настройках Galaxy AI — так она доступна по умолчанию.

Notification highlights: краткая выжимка из самых важных уведомлений

Notification highlights — относительно новая функция Galaxy AI. Она дебютировала на серии Galaxy S26, а на Galaxy S25+ пришла только с обновлением в июне 2026 года. Смысл в том, что вместо того, чтобы прятать уведомления, ИИ выделяет самые важные и делает по ним краткую сводку. Это удобно, если вы тонете в уведомлениях и держите телефон в жёстком режиме «Не беспокоить», рискуя пропустить что-то по-настоящему важное.

Функцию можно натравить и на заваленные спамом приложения вроде Discord и WhatsApp, чтобы видеть сообщения из личных чатов и серверов. Отдельно про приватность: по данным Samsung, вся обработка выполняется прямо на устройстве. Если для вас это важно, включите в настройках Galaxy AI пункт «Обрабатывать данные только на устройстве», когда это возможно.

Включать Galaxy AI или нет

Не обязательно пользоваться всем сразу. Часть инструментов, например Photo Assist или «Переводчик», можно просто держать включёнными на всякий случай и не трогать — многие функции не навязчивы и спокойно живут в фоне.

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Есть и денежный нюанс, о котором стоит помнить заранее. Некоторые возможности Galaxy AI со временем могут стать платными. При этом функции под заголовком Advanced Intelligence, по имеющимся данным, должны остаться бесплатными в обозримом будущем. Поэтому включите то, что закрывает ваши реальные сценарии (спам-звонки, уведомления, здоровье или проверку текста), а остальное оставьте на потом. Если же вам ближе тема защиты данных, посмотрите ещё и подборку про 5 функций безопасности Android, которые нужно включить в первую очередь.