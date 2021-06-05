Лучшие игры для Android, вышедшие в мае 2021

Игры для Android с каждым месяцем становятся все более красивыми и в целом хорошими. Именно благодаря этому в Google Play всегда есть, во что поиграть. Вне зависимости от того, какие жанры вы предпочитаете, вы всегда найдете что-то для себя. Некоторые месяцы бывают более результативными с точки зрения новых игр, а некоторые — менее. Но давайте посмотрим, что нам предложила индустрия в мае этого года. Подводя итоги, выберем те игры, которые понравятся многим не только из-за того, как качественно они сделаны, но и из-за их оригинального сюжета. Хотя, конечно, не все из них окажутся такими уникальными, ведь чтобы найти один грамм золота, надо перебрать тонны породы.

Leap Trigger — игра с дополненной реальностью

Leap Trigger — игра в дополненной реальности с элементами шутера. Игроки используют свои камеры, чтобы осматривать реальный мир и видеть на экране различных появляющихся существ.

В результате мы получаем очень необычный шутер, который заставит вас утонуть в сюжете на некоторое время. Также есть поддержка многопользовательской игры с участием до восьми игроков, если вы захотите поиграть с друзьями. Элементы управления достаточно просты, а сама игра не слишком сложная.

Стрельба из лука на Android — лучшие игры жанра.

Единственное, что действительно расстраивает в игре — это быстрая разрядка батареи. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку игра использует камеру и сильно нагружает процессор. В игре есть, что улучшить или оптимизировать, но для начала получилось очень даже неплохо.

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Lilulu — головоломка для Android

Lilulu — это приключенческая игра-головоломка, в которой игроки проходят через воспоминания Лилулу, преследуя загадочную девушку.

Цель игры — исследовать психическое состояние Лилулу, а также поймать девушку, которая уклоняется от вас на каждом шагу. Графика довольно приличная, и у нее есть то атмосферное ощущение, которое просто необходимо для хороших инди-головоломок. Игра стоит денег, но не очень больших. Зато заплатив, вы избавите себя от необходимости смотреть рекламу или совершать внутренние покупки.

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Ludo Party — настольная игра для Android

Ludo Party — мобильная версия популярной настольной игры Ludo. Это игра в кости, в которой надо перемещаться по доске. Есть много аналогов этой игры, но жанр настолько популярный, что от этого она не становится хуже.

Игра поддерживает многопользовательский режим до четырех игроков. Так же есть автономный режим практики, несколько досок для игры и механика, позволяющая открывать разные предметы, чтобы разнообразить игровой процесс.

Лучшие мистические игры для Android.

В многопользовательской онлайн-игре есть некоторые проблемы с подбором игроков и пока игре приходится использовать ботов, чтобы заполнить этот пробел. Но постепенно игроков будет становится больше и проблема решится сама собой. В остальном игра уже работает хорошо, даже несмотря на то, что она еще совсем новая.

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Mystery Match Village — игра ”три в ряд”

Mystery Match Village — это игра в стиле ”три в ряд” с элементами легкой таинственности. Каждый уровень представляет собой ту самую ”три в ряд”, и в этом нет ничего нового. Все мы знаем такие игры и играли в них уже много раз.

Механика примерно такая же, как и в других представителях жанра. Но игра все же отличается от остальных представителей жанра наличием возможности получения предметов за разгадывание загадок. Это хороший гибрид аркады и ”три в ряд”, который позволит убить несколько лишних минут. Играть можно бесплатно, но микротранзакции все равно есть.

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Princess Tale — ролевая игра для Android

Princess Tale — это новая мобильная ролевая игра в стиле гача. Интересно в ней то, что вы можете ошибиться и даже не узнать об этом.

Вы начинаете игру, собирая различных персонажей. Постепенно они повышают уровень, находят предметы и действуют в основном самостоятельно. Игрокам есть, чем заняться, например, их ждут ежедневные миссии и сезонные события. Но в целом игра опять же из разряда ”убить несколько минут”. Игра просто хороша для своего жанра, но надо понимать, что жанр этот специфический.

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The Spike — волейбол для Android

The Spike — это аркадная волейбольная игра. Она был cоздана группой старшеклассников, увлекающихся этим видом спорта. Но не стоит думать, что это просто игра в волейбол и больше ничего.

В Spike есть еще и сюжетный элемент, хотя назвать его глубоким язык не поворачивается. Но именно он вызывает интерес и заставляет играть дальше, постепенно проходя игру.

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С точки зрения механики игра на самом деле довольно сложная. Игроку предлагаются обычные вещи, такие, как блокировка и подача. Уровни также развиваются довольно равномерно, а более поздние этапы действительно трудны. Тем не менее это забавная аркада и одна из немногих достойных игр в волейбол на мобильных устройствах.

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Summoners War: Lost Centuria — ролевая стратегия

Summoners War: Lost Centuria — последняя игра от Com2uS, разработчика Summoners War. Это не мобильная гача, а стратегическая ролевая игра, похожая на такие игры, как Fire Emblem или Final Fantasy Tactics.

Игроки собирают, дополняют и улучшают карты, чтобы использовать их в бою. Большую часть времени вы будете проводить в сражениях с другими игроками, поэтому игра всегда будет разной. В ней так же есть гильдии, в которые можно вступить с друзьями. А еще, так как это новинка, в ней есть некоторые недоработки, но со временем они должны быть исправлены.

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