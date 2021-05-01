Лучшие новые игры для Android: май 2021

Если вам кажется, что Google Play уже не может удивить новыми играми и выдумаете, что все выходящее в нем не более, чем переиздание и копирование, то вы ошибаетесь. Это многогранный мир, который во многом недооценен. Если в нем и встречаются подобные игры, это не значит, что они плохие или скопированные. Вы же не удивляетесь, когда в кино выходит новый боевик или комедия, хотя в этих жанрах фильмы были и до этого. Так и с играми — жанр может быть схожим, но сами игры разные. У нас есть для вас подборка свежака, которая никого не должна оставить равнодушной. Ниже вы найдете игры разных жанров, но объединяет их одно — желание разработчиков в очередной раз вас удивить.

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 — стратегия для Android

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 — новая стратегическая игра. В ней вы встретите знакомый 2D-стиль с боковой прокруткой. Это отличает ее от игр с видом сверху вниз, который и встречается в большинстве стратегий.

Игроки создают армию и сражаются с врагом. Игра включает в себя сюжетный режим, привязанный к сценарию, или бесконечный режим, если вы хотите проверить свои навыки ”на долгую”. В игре продумано более огромное количество вариантов поворота сюжета, скрытые вещи, которые нужно собирать на каждом уровне, и некоторые другие полезные вещи. Как и в большинстве новинок, в нее явно недостает лоска, который есть в играх, где уже давно исправлены все ошибки. Но на то она и новинка, чтобы дорабатывать ее, постепенно улучшая.

Скачать Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2

Biphase — платформер-головоломка

Biphase — это не просто платформер, в который можно играть чисто механически. В нем есть много мест, где надо действительно подумать.

Игроки прыгают от препятствия к препятствию, чтобы пройти уровни. Также есть механика инвертирования цветов уровней, чтобы открывать новые препятствия и пути для прохождения. Это отличная идея, хотя можно было бы реализовать ее немного получше.

Лучшие игры для Андроид про гангстеров.

На более поздних этапах играть действительно сложно. Пусть Biphase и короткая, но в нее можно играть совершенно бесплатно, без рекламы и внутриигровых покупок. Может быть это изменится, но на момент выхода все было именно так. А еще, ее недостаточная продолжительность компенсируется тем, что в нее интересно играть. Так что плюсы у нее тоже есть.

Скачать Biphase

Darkfire Heroes — ролевая игра для Android

Darkfire Heroes — мобильная ролевая игра в стиле гача. Он может похвастаться коллекцией из 75 героев. Если вам нравится этот жанр, стоит как минимум попробовать, что из этого получилось.

Вам предстоит собрать команду, улучшать ее снаряжение, побеждать плохих парней и продвигаться в игре. Боевая система немного интереснее, если сравнивать с другими играми этого жанра, и она добавляет немного уникальности в это издание. В Darkfire Heroes есть режим арены PvP, кланы и многое другое. Играть в нее можно бесплатно, а значит, вполне можно попробовать.

Скачать Darkfire Heroes

Disgaea RPG — портированная версия

Disgaea RPG — это бесплатный мобильный порт из серии Disgaea. Для непосвященных Disgaea — это что-то в стиле стратегической ролевой игры, а ее мобильная версия переносит некоторые из этих механик на смартфоны и планшеты.

Игроки собирают персонажей которых посчитают нужными, создают команду, следуют сюжету и делают многие другие вещи. Она должна понравится фанатам Disgaea из-за своей ностальгической нотки, но и сама по себе это добротная бесплатная стратегическая ролевая игра.

Скачать Disgaea RPG

Elona Mobile — игра с отрытым миром

Elona Mobile — это ролевая игра в жанре ”roguelike”. В нем есть открытый мир, множество вещей, которые нужно сделать и, конечно же, кажущиеся бесконечными подземелья.

Лучшие детские игры на Android

Многие оценят большое количество вещей, который можно сделать в игре. У вас будет возможность торговать, исследовать подземелья, заниматься добычей или фермерством, готовить и делать другие вещи. Открытость мира всегда привлекает в играх, а тут ее дополнили еще и интересными заданиями, что тоже неплохо. Даже про небольшой комедийный элемент не забыли. Это всегда располагает к себе и дает понимание, что это всего лишь игра. Простая, с юмором, но интересная.

Скачать Elona Mobile

League of Legends: Wild Rift — новая лига легенд

League of Legends: Wild Rift очевидно станет едва ли не самым громким релизом апреля. Игра доступны не во всех странах, но не рассказать о ней нельзя было по двум причинам. Наши читатели живут в разных странах и многие из них пользуются VPN.

Это игра в жанре MOBA, в которой команды из пяти человек сражаются с другими командами из пяти человек. В нем представлены персонажи и механика из версии игры для ПК, но в более удобной для мобильных устройств обработке. Есть также социальные элементы, а разблокировка дополнительных героев возможна без денег. Если вы фанат серии, то вам должно будет понравится.

Скачать League of Legends: Wild Rift

Pigeon: A Love Story — игра за голубя

Pigeon: A Love Story — одна из самых уникальных игр, которые мы видели за последнее время. Игроки летают по Лондону в виде голубя. Вокруг летают и другие голуби, а наша цель — найти то, что нам нужно.

Это на удивление требовательная игра, поэтому для ее запуска вам понадобится современное устройство с высокопроизводительным чипсетом. Кроме того, карта загружается в режиме реального времени, поэтому для полноценной работы вам потребуется мобильное соединение. Правда, есть и автономный режим, но лучше все же иметь хоть сколько-то быстрое соединение, желательно с безлимитным трафиком.

Лучшие простые игры для Android

Приятно то, что это не та игра, которую мы видим каждый день. С ходу в голову приходит только симулятор козла, но это совсем другая игра.

Скачать Pigeon: A Love Story

Slashy Camp — новая игра Blue Digital

Slashy Camp — последняя игра от Blue Digital, разработчика Slayaway Camp. Это бесконечный раннер, похожий на такие игры, как Crossy Road.

Игроки путешествуют по местности, убивая противников, избегая препятствий и уворачиваясь от ловушек. Есть множество видов оружия, система XP для открытия большего количества дополнений и многое другое. Механика движений может быть немного утомительной, и есть некоторые ошибки первых версий. В остальном это хорошо и попробовать можно. Если ошибки исправят, будет вообще отлично.

Скачать Slashy Camp

The Walking Dead: Survivors — игра про ходячих мертвецов

Приятно видеть новые игры из серии «Ходячие мертвецы”. Пусть они и имеют опосредованное отношение к основам, но в них часто встречаются персонажи, с которыми нам пришлось попрощаться и по которым мы скучаем.

В игре вам предстоит строить поселение, защищать его от зомби, сражаться с другими игроками, собирать припасы и заниматься остальными привычными атрибутами стратегических игр. The Walking Dead: Survivors очень похожа на мобильную игру State of Survival. Тем, кому она нравилась, понравится и эта. Микротранзакции в игре есть, но они не мешают получать удовольствие от игрового процесса. Однако иногда придется проявить терпение, но оно будет вознаграждено.

Скачать The Walking Dead: Survivors