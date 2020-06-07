Крутое обновление Telegram для Android и усложнения от Google: итоги недели

Подходящая к концу неделя не была так богата на события, как прошлая, но поговорить все равно есть о чем. Например, на этой неделе наконец-то дал заговорить о себе Telegram, который выкатил крутое обновление с новыми функциями, доступные только на Android. А еще на этой неделе появилась новая бета Android 11 и стало ясно, что устанавливать приложения через APK станет сложнее, чем раньше. Давайте обсудим, что несут нам новинки, и почему Google решила так усложнить жизнь некоторым пользователям. Заодно поговорим и о некоторых других новостях недели. В этом нам поможет традиционный воскресный новостной выпуск. Погнали!

Google выпустила бету Android 11. Что нового?

Google – одна из тех компаний, на которых коронавирус повлиял сильнее всего. Ведь именно из-за него поисковому гиганту пришлось отменить конференцию Google I/O, которая традиционно проходит в мае, перенести запуск Google Pixel 4a и сдвинуть сроки релиза Android 11, поскольку разработчики банально не успевали закончить обновление. Однако, когда, казалось бы, всё утряслось и Google назначила дату старта программы бета-тестирования Android 11, в США начались массовые беспорядки, и компания опять перенесла апдейт – на этот раз неопределённый срок. Поэтому весьма странно, что запуск состоялся почти на два дня раньше первоначально запланированного.

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

На этой неделе Google выпустила первую бета-версию Android 11. Важно понимать, что речь идёт именно о бета-версии, а не предварительной сборке для разработчиков, которая называлась Developer Preview и, во-первых, была не такой стабильной, а, во-вторых, содержала далеко не все запланированные нововведения. Установить тестовый билд пока могут только владельцы смартфонов Google Pixel. Это связано с тем, что сторонние производители, которых допустят до участия в программе, ещё не успели адаптировать обновление для своих аппаратов и пока неизвестно, когда сделают это.

Android 11 могут установить владельцы следующих моделей Google Pixel:

Pixel 2/2 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a/3a XL

Pixel 4/4 XL

Если вы являетесь владельцем одной из совместимых моделей, для того чтобы принять участие в программе бета-тестирования Android 11, вам потребуется проделать следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт Google, посвящённый бета-тестированию;

Пройдите авторизацию с помощью своей учётной записи Google (пока регистрация доступна не во всех странах);

В открывшемся окне найдите устройство, которому доступна регистрация в программе;

Подтвердите намерение зарегистрироваться в программе бета-тестирования;

Запустите «Настройки» на смартфоне и перейдите в раздел с обновлением ПО;

Выполните поиск обновлений и установите актуальную бета-сборку.

Как и ожидалось, в первой бете Android 11 появился быстрый доступ к Google Pay с возможностью горячей смены банковских карт. Однако при желании пользователи сами смогут настроить действие, которое будет выполняться по двойному нажатию на кнопку питания смартфона. Google разработала целое меню, где можно будет выбрать либо интерфейс Google Pay, либо экстренное меню, откуда можно поделиться медицинской картой, отключить биометрию и вызвать экстренные службы, если ситуация действительно не терпит отлагательств.

Для удобства пользователей в интерфейсе Android 11 появился раздел с часто используемыми приложениями. Нейронные сети автоматически проанализируют ваши предпочтения и составят список самых популярных программ, отметив их на рабочем столе. Судя по описанию нововведения, система будет проводить непрерывный анализ поведения пользователя, предлагая ему наиболее релевантный софт в зависимости от сценариев использования. Например, если вы сразу после фотосъёмки отправляете снимки в мессенджер, то Android 11 предложит запустить именно мессенджер.

Управление воспроизведением в Android 11 будет осуществляться проще и быстрее, чем раньше, благодаря отдельному виджету, который можно добавить в шторку уведомлений. Виджет – само собой, после его включения – будет появляться независимо от воспроизводимого контента и приложения, в котором он воспроизводится. Это может быть видеоролик на YouTube, музыкальная композиция в Spotify или подкаст в Google Podcasts. Таким образом будет удобно управлять фоновым воспроизведением без необходимости запускать приложение и выполнять необходимые манипуляции в его интерфейсе.

Механизм Scoped Storage , который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга;

, который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга; Встроенная функция создания пролистываемых скриншотов для фиксации всей веб-страницы целиком;

для фиксации всей веб-страницы целиком; Продвинутая ночная тема , которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту;

, которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту; Модульная архитектура Project Mainline для распространения ежемесячных обновлений безопасности через Google Play ;

для распространения ежемесячных ; История входящих уведомлений

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

На данный момент не до конца понятно, является ли запуск первой бета-версии Android 11 пробным или случайным. Дело в том, что пока количество пользователей, которые получили доступ к обновлению, довольно мало, а в России страница регистрации в программе бета-тестирования и вовсе недоступна, чтобы делать окончательные выводы. Но, учитывая, что Google не остановила распространение тестовой сборки Android 11 и не попыталась её отозвать, есть вероятность, что всё так и было запланировано. Правда, зачем в таком случае было публиковать официальное заявление с извинениями и оповещением о переносе запуска обновления на неопределённый срок, непонятно.

Google усложнит установку APK в Android 11

Android всегда отличался от iOS открытостью и всеядностью. Если iPhone позволяли скачивать софт только из официального каталога, то смартфоны на базе ОС от Google принимали любые приложения откуда угодно. Это позволяло пользователям неплохо экономить, скачивая взломанные версии платных программ Android совершенно безвозмездно. Ну и что, что есть риск нарваться на какой-нибудь троян? Ведь главное, что деньги тратить не пришлось. А с троянами и антивирус справится. Так, по крайней мере, думали многие пользователи. Но Google решила, что это отбрасывает тень на её репутацию и всё нужно срочно менять.

Google планирует усложнить установку APK-файлов приложений из сторонних источников с выходом Android 11. Новые механизмы, препятствующие установке, уже появились в тестовой версии обновления, но первоначально тестировщики не придали этому особого значения. Тогда они обратились к Google с просьбой исправить «баг», однако в компании сообщили, что операционная система взаимодействует с софтом из сторонних источников именно так, как и задумывали разработчики. Поэтому никаких изменений не предвидится.

По словам тестировщиков, любая попытка установить APK приводит к тому, что Android предупреждает об опасности этого действия. Но если раньше пользователю было дозволено просто согласиться с тем, что вся ответственность с момента загрузки приложения из неизвестного источника ложится на него, теперь всё происходит несколько иначе. Система предупреждает, что установка APK может быть опасна, запрашивая разрешение на продолжение действия, а потом выгружает из памяти приложение, через которое производится установка.

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Проще говоря, если вы скачали APK в Chrome и устанавливаете его из хранилища браузера, то операционная система принудительно перезагрузит его и заставит вас повторить весь процесс заново. Только после этого вам будет позволено выполнить установку. Действительно выглядит как баг. Однако, по уверениям Google, это абсолютно штатный процесс, который проистекает из особенностей механизма Scoped Storage, создающего для каждого приложения отдельную ячейку памяти. То есть, по сути, это своего рода защитный механизм, который защищает пользовательские данные от раскрытия.

Несмотря на то что пока Android 11 ещё далеко не iOS, которая вообще не позволяет ставить софт из сторонних источников, очевидно, что всё постепенно к этому идёт. Google понимает, что практика установки приложений из-за пределов Google Play вредит ей самой. Ведь таким образом, во-первых, страдают пользователи, которые периодически натыкаются на разного рода трояны, что в свою очередь создаёт Android репутацию проблемной ОС. А, во-вторых, если пользователи скачивают софт не из Google Play, Google недополучает деньги от комиссии с продаж.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Правильный ли это путь? Я считаю, что да. Что бы там ни говорили условно продвинутые пользователи, которых хлебом не корми, дай скачать взломанный софт из ненадёжных источников, это пойдёт операционке на пользу. Всё-таки большинство для загрузки новых приложений пользуются именно Google Play. А там, как известно, риск наткнуться на вредоносное ПО в десятки, если не сотни раз ниже, чем при использовании независимых ресурсов, куда энтузиасты вольны грузить любой софт без предварительной проверки качества.

Huawei выпустила EMUI 10.1. Что нового?

Несмотря на то что Huawei не приходится в прямом смысле этого слова вести с кем-то войну, вся её деятельность сейчас очень напоминает партизанское движение. Лишённая возможности использовать полноценную версию Android, китайская компания вынуждена искать обходные пути, чтобы дать своим клиентам возможность пользоваться качественной продукцией. Не всегда у неё это получается, однако спорить с тем, что Huawei по крайней мере пытается, бессмысленно. Отличный тому пример – промежуточное обновление прошивки EMUI, распространение которого уже началось.

EMUI 10.1, которую Huawei анонсировала в конце марта, наконец, вышла. В первую волну распространения обновления войдут более 30 устройств под брендами Huawei и Honor. Большая часть из них – это смартфоны 2019-2020 годов выпуска, однако есть и более ранние аппараты, в том числе планшетные компьютеры. Сначала апдейт получат китайские пользователи, а затем, спустя некоторое время, он доберётся и до владельцев совместимых устройств из других стран, независимо от того, поддерживают они сервисы Google или работают на базе Huawei Mobile Services.

Смартфоны Huawei: Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, Huawei P30/P30 Pro, Huawei Nova 6, Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, Huawei Nova 5, Huawei Enjoy 10S, Huawei Mate X, Huawei Mate Xs.

Смартфоны Honor: Honor 9X/9X Pro, Honor 20 Youth Edition, Honor V30/V30 Pro, Honov View 20, Honor Magic 2, Honor 20/20 Pro, Honor 20S.

Планшеты Huawei: Huawei MediaPad Pro, MediaPad M6 10.8”, MediaPad M6 8.4”, MediaPad M6 Turbo Edition.

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EMUI 10.1 (Magic UI 10.1 – для некоторых смартфонов Honor) базируется на Android 10. То есть все изменения, которые появились в обновлении, — это собственная разработка Huawei. Зачем всё это было нужно, понять несложно. Прямо сейчас компания ориентируется на сокращение влияния Google на свою деятельность, вероятно, проверяя, сможет ли она развивать свою операционную систему, пусть и построенную на базе Android. В конце концов, какая разница, какой номер имеет оригинальная платформа, если фирменная прошивка Huawei продолжает обновляться, обрастать новыми функциями и становиться только лучше?

Поддержка голосового ассистента Celia (работает с английским, французским, испанским языками; вскоре появится поддержка русского)

(работает с английским, французским, испанским языками; вскоре появится поддержка русского) Сервис видеозвонков MeeTime (является аналогом Duo от Google и FaceTime от Apple, но с возможностью демонстрировать собеседнику экран и делать какие-то пометки)

(является аналогом Duo от Google и FaceTime от Apple, но с возможностью демонстрировать собеседнику экран и делать какие-то пометки) Углубленная интеграция с компьютерами Huawei (возможность совершать звонки прямо с компьютера, удалённо взаимодействовать с файлами, не загружая их на смартфон и т.д.)

Поддержка функции Drag & Drop (позволяет переносить файлы из одного приложения в другое жестом перетаскивания; работает в режиме Split View)

(позволяет переносить файлы из одного приложения в другое жестом перетаскивания; работает в режиме Split View) Интерфейсные изменения (замедление анимации при пролистывании, возможность быстро запустить режим Split View из бокового окна, плавающие окна)

Расширенная поддержка технологии Huawei Share (аналог AirDrop от Apple, совместимый не только с фирменными устройствами Huawei, но и периферией сторонних брендов, например, принтерами, сканерами и т.д.)

(аналог AirDrop от Apple, совместимый не только с фирменными устройствами Huawei, но и периферией сторонних брендов, например, принтерами, сканерами и т.д.) Универсальная галерея для смартфонов, планшетов и компьютеров Huawei, объединённая учётной записью Huawei ID и облаком, где могут храниться все медиафайлы.

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Huawei не отмечает, когда EMUI 10.1 выйдет в России, однако, учитывая, что работы над версиями прошивки для разных стран ведутся одновременно, есть вероятность, что уже ближе к середине июня мы получим долгожданное обновление. Особенно будет интересно посмотреть на голосового помощника Celia, которому предстоит заменить Google Ассистента на смартфонах Huawei без сервисов Google. Главное, чтобы китайцы не затягивали с локализацией на русский язык, ведь, в противном случае, у нас новым продуктом пользоваться не будет решительно никто.

Вышло обновление Telegram с новыми функциями для Android

Telegram является моим основным средством связи с родными, близкими и коллегами по работе. Поэтому каждый раз, когда разработчики мессенджера публикуют очередное обновление, я всегда с замиранием сердца берусь за чтение списка нововведений — вдруг добавили что-нибудь эдакое? Ведь, как правило, подопечные Павла Дурова не размениваются на мелочи, стараясь выпускать обновления только в том случае, если им действительно есть чем порадовать пользователей. Обновление не стало исключением, а ещё привнесло в Android-версию Telegram ряд эксклюзивных функций.

Фоторедактор, который появился в Telegram ещё в 2015 году и позволял улучшать качество фотографий, добавлять на них рисунки, эмодзи и текст перед отправкой, получил расширенный спектр возможностей и научился обрабатывать видео. Теперь пользователи смогут настроить яркость, контрастность роликов, добавлять надписи, приближать определённые объекты в кадре и разбавлять их анимированными стикерами.

Чтобы отредактировать видео, откройте чат с собеседником, которому хотите отправить ролик и нажмите на скрепку;

Запишите видео и перед вами откроется штатный интерфейс обработки роликов, появившийся после обновления;

Выбирайте иконки в нижней части экрана для настройки: крайняя слева позволяет изменить разрешение, средняя – добавить стикер или текст, а крайняя справа – настроить контрастность яркость или просто улучшить качество;

Здесь же можно немного подправить цветокоррекцию видеоролика, например, применив ч/б фильтр или переведя в сепию.

Как отправлять сообщения в WhatsApp и Telegram голосом

После установки обновления Telegram у пользователей появится возможность добавлять анимированные стикеры на любую фотографию. Таким образом можно разбавить скучный снимок, сделав его чуточку веселее. Например, если вы сидите дома на самоизоляции и не знаете, чем себя развлечь, можно сфотографировать себя за столом, а уже на постпродакшене подсадить рядом анимированную утку или панду. В общем, всё ограничивается только вашей фантазией. Но имейте в виду: после редактуры картинка автоматически изменит формат и превратится из JPG или PNG в GIF.

Откройте Telegram, перейдите в чат с собеседником, которому хотите отправить фото, и нажмите скрепку;

Сделайте фотографию и в интерфейсе редактирования выберите значок кисти;

В открывшемся окне нажмите на пиктограмму стикеров и выберите нужный стикер;

Разместите его в любом месте фотографии, сохраните, и подтвердите отправку собеседнику.

Как отправить сообщение в Telegram без звука

Разработчики поработали над папками. Несмотря на удобство такого разделения, добавлять новые чаты в уже существующие вкладки было не так-то и удобно. Для этого приходилось следовать в настройки и уже там вносить необходимые коррективы. Теперь можно просто зажать палец на выбранном чате и отправить его в нужную папку. Аналогичным образом можно чаты из папки удалять, если вы решили, что им там больше не место. Таким образом очень удобно отправлять чаты из одной папки в другую буквально на ходу.

Кроме того, специально для Android был разработан ряд новых механизмов и интерфейсных функций, облегчающих использование Telegram:

Теперь при просмотре видео с текстовым описанием можно будет свайпнуть по тексту вниз, чтобы он не перекрывал содержимое ролика, и скрыть его либо вновь открыть целиком по свайпу вверх;

При отправке, редактировании и удалении сообщений появились новые плавные анимации, очень похожие на таковые в iOS;

Все видеоролики, продолжительность которых составляет меньше 30 секунд, будут воспроизводиться по кругу, пока пользователь не остановит воспроизведение;

Обновлён раздел для очистки ненужных файлов (Настройки – Данные и память – Использование памяти), где можно убедиться, что приложение не занимает лишнего места;

Появилась улучшенная панель с подборками GIF, которыми вы пользовались ранее, облегчая поиск по наиболее популярным анимациям.

Скачать Telegram для Android

Как видите, нововведений действительно немало. Поэтому, если вы ещё не установили последнее обновление Telegram, но при этом являетесь активным пользователем этого мессенджера, настоятельно рекомендую обновиться. Апдейт уже доступен во всех странах мира, где мессенджер доступен официально (и неофициально, впрочем, тоже), распространяясь через Google Play, откуда его и можно скачать совершенно бесплатно.