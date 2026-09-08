Стриминг победил, спорить не буду, но пластинки, стопку кассет с записями с радио и десяток дисков я так и не выбросил — они лежат на полке, на которую жена смотрит с подозрением. Проблема в том, что слушать всё это оказалось не на чем: старая техника либо давно сломалась, либо стоит на барахолках как новый смартфон, да ещё и приезжает с рассыпающимися пассиками. На AliExpress же вертушки, кассетники и CD-плееры до сих пор делают, причём с Bluetooth и USB-C, так что выбирать между ретро и удобством не придётся. Ниже десять штук, из которых складывается вполне приличный винтажный уголок, а если к нему понадобятся наушники с характером, у меня есть отдельная подборка наушников, непохожих на AirPods.

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Ретро-центр с винилом, кассетой и CD в одном корпусе

У меня дома до сих пор хранятся и пластинки, и кассеты, и стопка дисков. Вот только слушать всё это добро негде. Ведь под каждый носитель нужен свой аппарат, а занимать ретро-техникой пол-угла не позволял ни здравый смысл, ни мои домашние.

Ретро-центр 9-в-1 закрыл этот вопрос разом. Сверху под дымчатой крышкой у него вертушка для винила, снизу — лоток для CD. Слева кассетная дека, а где-то внутри — ещё и встроенное AM/FM-радио. Бренд в карточке товара продавец не указывает, но на корпусе написано MUSITREND. Но это и понятно: такие аппараты штампуют похожие центры под десятком имён, так что название тут вообще не главное.

Главное — фишки помимо воспроизведения с физических носителей. Тут вам и запись на USB-флешку, и SD-карту, и функция оцифровки кассет, и просто возможность подключить к центру телефон. Причем подключай как твоей душеньке угодно: хоть по Bluetooth, хоть через мини-джек. Хотя чуда от встроенных колонок ждать не стоит — это всё-таки больше история про вайб, чем про Hi-Fi.

Цена: 12048 рублей

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Кассетный плеер с Bluetooth вместо поисков живого Walkman

Живой Sony Walkman на барахолке стоит как смартфон, и никто не скажет, сколько он ещё протянет. С кассетным плеером T7 в эту лотерею играть не придётся. Идея тут простая: плёнка крутится как в детстве, а слушать её можно как удобно. Хотите атмосферы — включайте встроенный динамик. Хотите нормального звука — щёлкаете переключатель TAPE/BT на корпусе, и кассета уходит в AirPods или Galaxy Buds. Никаких переходников, никаких проводов от плеера к телефону.

Кнопка REC меня удивила больше всего. Плеер умеет записывать на кассету, а не только её играть. Можно собрать микстейп с телефона, как в школе, только источником будет стриминг. Питается он от батареек, разъём для проводных наушников тоже на месте. Бренда у него нет, и ждать от механики японского уровня не надо. Плёнка чуть плавает по скорости, но кассетный звук без этого и не кассетный.

Цена: 3499 рублей

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Ретро-радио с RGB-подсветкой и коротковолновым диапазоном

В подборке это уже не единственное радио, но оно здесь не из-за выхода в эфир, а за — вы уже наверняка поняли, как мне нравится это слово — вайб. У винтажного радио с RGB-подсветкой по периметру корпуса идёт светящийся контур. Он меняет цвета и пульсирует в такт музыке с телефона. Корпус устройства сделан под дерево, а рядом с круглой шкалой торчит телескопическая антенна и ручка для переноски. Диапазонов, кстати, не два, а три: FM, AM и SW, так что при желании можно покрутить ручку и наткнуться на какой-нибудь дальний зарубежный вещатель.

Есть, правда, один нюанс: подсветка работает только при подключении по Bluetooth, а с эфиром она молчит. Это странно. Я бы хотел, чтобы было и так, и так. Дисплея здесь, кстати, тоже нет, так что станции ищутся по старинке, ручкой. Но оно, может быть, и не хуже. Так, пожалуй, даже прикольнее. Зато есть слоты под USB-флешку и TF-карту, вход AUX и аккумулятор на 2000 мА*ч. Как вечерняя лампа с музыкой куда-нибудь на дачу — самое оно. Плюс радио бонусом. Да, штука вроде не для всех, но и подборка наша тоже специфическая.

Цена: 1611 рублей

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Светящаяся колонка-вертушка вместо настоящего проигрывателя

Сразу скажу: пластинки на эту штуку не поставить, хотя продавец гордо называет эту приблуду «проигрыватель». По факту это просто колонка в виде вертушки, которая только изображает винил. То есть крутилка сверху, конечно, есть, но крутится там подсвеченный диск, а на стену проецируется рябь как от воды. Но красиво: подсветку можно переключать между тремя режимами, а спереди ещё и часы показывают время на цифровом дисплее.

Звук здесь честный моно. То есть играет один канал, и никаких претензий на Hi-Fi у неё нет. Зато, как и многое в сегодняшней подборке, подключается по Bluetooth к любому смартфону, хоть к Xiaomi, хоть к Samsung. Я бы взял её как самый дешёвый билет во весь этот ретро-вайб. Настоящую вертушку под пластинки покупать всё равно придётся отдельно. Но за такие деньги рассчитывать на нечто большее и не приходится.

Цена: 1419 рублей

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Крошечный USB-ЦАП HIBY D1 для проводных наушников на Android

Если ничего из железа вы покупать не готовы, звук можно вытащить из смартфона. Донгл HIBY D1 втыкается Type-C в телефон, а в него — обычные наушники на 3,5 мм. Корпус из алюминиевого сплава весит 10 грамм, на нём две кнопки громкости. Работает с Android, iOS, Mac и Windows 10 без драйверов. На Pixel и Samsung он определяется как внешняя звуковая карта сразу после подключения.

Выходная мощность здесь 65 мВт при 32 Ом, и это заметно громче и плотнее, чем встроенный выход телефона. Особенно если наушники у вас потуже старых затычек из коробки. Bluetooth в нём нет никакого, только провод. Так что беспроводные AirPods к нему не подключить, да и незачем. Металл есть металл, в кармане с ключами корпус не царапается.

Цена: 1089 рублей

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CD-плеер в деревянном корпусе для полки в гостиной

Вот эту штука мне понравилась ещё на картинке. CD-плеер THINKYA JA-310R сделан плоским, с чёрной верхней панелью и боковинами под дерево оранжевого оттенка. Крышка откидывается на петлях, и диск видно, пока он крутится. Внутри стоит Bluetooth 5.1 на передачу, так что музыку с CD можно вывести на беспроводную колонку или наушники. А для остального есть выход на наушники, USB и оптический цифровой выход.

В коробке лежат пульт, оптический кабель и даже тестовый диск — не густо, но нормально. Питается плеер по USB Type-C от 5 В, и здесь есть подвох. Комплектная вилка американского типа, в нашу розетку она не влезет. Благо подойдёт любая зарядка от смартфона, у меня он висит на старой от Xiaomi. Тьфу-тьфу-тьфу, ни одного заикания даже на поцарапанных дисках из нулевых у меня не было.

Цена: 6612 рублей

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Настольный CD-плеер с тонармом как у вертушки

Тонарм у этого плеера ничего не делает, и это не баг, а фича. Ретро-плеер для CD кладёт диск горизонтально под дымчатую откидную крышку, а сверху висит изогнутый рычаг под вертушку. Смысла в нём ноль, зато ритуал опускания крышки на месте. Диск крутится на виду, и это, по-моему, половина удовольствия от физических носителей.

Встроенный динамик спрятан за решёткой на боку, так что внешняя акустика не обязательна. Есть Bluetooth для телефона и USB-разъём под флешку. Корпус деревянного вида задуман для тумбы или стола, носить его никто не предлагает. Звучит он как приличная настольная колонка, чуда ждать не стоит. Но рядом с большим центром он смотрится как младший брат, и это ему идёт.

Цена: 4661 рублей

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Настольное радио под дерево для вечернего фона без интернета

Дешевле всего обустроить мой уголок ретро-вайбера удалось с помощью этой штуки. Настольное ретро-радио стоит меньше двух тысяч, но выглядит как приёмник из дедовской квартиры. Корпус отделан под дерево, спереди стоит круглая шкала, а сзади выдвигается телескопическая антенна. Причём шкала эта не только про привычный FM: крутите дальше — и попадаете на коротковолновый SW, где эфир живёт по своим законам, как до интернета. Wi-Fi и интернет-радио здесь нет, и по-чесноку, ради этого я его и брал.

Хотя одним эфиром дело не ограничивается. Когда на волнах пусто, я просто цепляю к нему телефон по Bluetooth, хоть Samsung, хоть Xiaomi — и он превращается в обычную колонку с винтажной мордой. Если где-то в ящике лежит флешка с музыкой девяностых, приёмник её тоже проглотит, а совсем по-старому можно и шнурком через AUX. Стерео на 3 Вт для кухни или спальни ровно достаточно, большего от коробки такого размера ждать было бы наивно. Встроенный аккумулятор позволяет утащить его на балкон вместе с чаем. Логично же, что вечерний фон не должен зависеть от роутера.

Цена: 1679 рублей

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FiiO SnowSky ECHO: карманный плеер с кассетой на экране

Я, как вы уже поняли, — человек-ритуал. Но выходить-то из дома тоже иногда приходится. FiiO SnowSky ECHO сделан в форме кассеты, и на его экране крутятся нарисованные катушки. Первые дни я включал его просто ради этой картинки, а прыгающие индикаторы уровня только добавляют ощущения старой деки. Дьявол, как водится, в начинке. Рядом с привычным гнездом на 3,5 мм, куда спокойно втыкаются любые проводные наушники, FiiO поставила ещё и балансный выход 4,4 мм. Один этот разъём намекает, что на комплектных затычках вам останавливаться не предлагают — плеер явно рассчитан и на наушники посерьёзнее.

Своей памяти он не получил, так что всю музыку придётся писать на micro-SD объёмом до 256 ГБ. Зато батарейки хватает на 14 часов, и за день я его ни разу не сажал в ноль. А если карточку доставать лень, плеер работает как USB-звуковая карта: подключаете к смартфону на Android или ПК и получаете внешний ЦАП. FiiO всё-таки давно заработал репутацию, и звучит эта кассета серьёзнее, чем всё ретро-железо выше. Именно поэтому он у меня живёт не в углу, а в кармане куртки.

Цена: 7209 рублей

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CD-плеер с фоторамкой в крышке вместо очередной Bluetooth-колонки

Разработчики этого устройства придумали то, до чего я бы сам не додумался. У WhatPlus C300 внутренняя сторона крышки обшита фетром, а под ним спрятана металлическая пластина. На маленьких магнитах в неё крепятся фотокарточки, а внизу под ними крутится диск. Получается что-то между CD-плеером и рамкой на комоде. При этом сувениром из лавки подарков его не назовёшь: телефон к нему цепляется по Bluetooth, и он спокойно работает как обычная стереоколонка.

Диски — это всё-таки история про настроение, а не про каждый вечер. Именно поэтому мне нравится, что музыку сюда можно закинуть и на TF-карту, и на обычную флешку. А если родных динамиков покажется мало, через AUX плеер отдаст звук в наушники или во внешнюю акустику. Питается он от аккумулятора и заряжается по USB, так что унести его на кухню — не проблема. На официальном сайте производитель просит за него 369 долларов. На AliExpress он выходит примерно втрое дешевле, и я, честно, не нашёл, за что там переплачивать.

Цена: 11547 рублей

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