Когда я говорю, что у меня дома половина техники от Xiaomi, все сразу думают про смартфон и робот-пылесос. А на самом деле под её крылом столько суббрендов — Mijia, Aqara, 70mai, NexTool — что можно укомплектовать квартиру, машину и походный рюкзак, не выходя за пределы одной экосистемы. Я обожаю AliExpress именно за это: там всплывают вещи, которых в официальном магазине Xiaomi в России никогда не будет. Собрал десять таких — от чайника размером с кружку до мультитула с огнивом. Если такие подборки вам заходят, у меня есть и десять товаров, без которых теперь не могу.

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Калькулятор Xiaomi LEMO: белый минимализм вместо бухгалтерского пластика

Считать коммуналку на смартфоне — занятие для терпеливых: разблокируй, открой калькулятор, промахнись пальцем, смахни уведомление, начни заново. Именно поэтому у меня на столе лежит калькулятор Xiaomi Mijia LEMO — тонкая белая пластина, которая выглядит так, будто Apple внезапно решила выпустить канцтовары. Сразу по-чесноку: это не «настоящая» Xiaomi, а бренд из её экосистемы Youpin. Но качество пластика от этого не страдает, а дизайн вообще один из лучших в этой ценовой категории.

Дьявол, как водится, в мелочах. Экран на 12 разрядов с крупными цифрами читается даже без очков, клавиши большие и разделены между собой, так что пальцем в две сразу не попадёшь. Набор кнопок бухгалтерский: M+, M−, MRC, GT, процент, корень и отдельная «00», без которой набивать суммы с нулями — сплошное мучение. Единственное, что меня по-настоящему смутило: тёмная полоска под экраном только притворяется солнечной панелью, а питается калькулятор от таблетки в отсеке на дне. В комплекте коробка и бумажная инструкция, а вот батарейка в списке не значится — так что проверьте отсек сразу после распаковки, чтобы не бегать за таблеткой в магазин.

Цена: 949 рублей

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Термокружка-чайник Mijia для кипятка в поезде и отеле

Чайник в гостиничном номере — вещь, к которой я отношусь с подозрением: неизвестно, кто и что в нём кипятил до меня. Именно поэтому в поездку я стал брать термокружку-чайник Mijia. С виду это обычная термокружка на 350 мл с завинчивающейся крышкой, но внутри у неё нагреватель, а на корпусе — цифровой дисплей с текущей температурой воды. Колба из нержавейки 316L, той самой, что идёт на нормальную посуду, так что привкуса пластика в чае нет.

Температуру можно выставить не только «до кипятка»: есть 6 ступеней нагрева, и под зелёный чай или растворимый кофе вода греется ровно до нужной отметки, а не до ста градусов. Потом кружка работает как обычный термос и держит тепло. Честный минус — объём: это порция на одного, на двоих придётся греть второй заход и ждать. Зато в чемодан она влезает вместо обычной термокружки, а не вместо половины вещей.

Цена: 4202 рублей

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70mai M800 со встроенной памятью вместо карт microSD

Главная беда регистраторов — не картинка, а microSD, которая тихо умирает от жары и постоянной перезаписи, и вы узнаёте об этом ровно в тот день, когда запись понадобилась. У 70mai M800 карты нет вовсе: внутри распаян eMMC на 128 ГБ, он быстрее, живёт заметно дольше, и докупать ничего не нужно. Спереди пишет в 4K, задняя цилиндрическая камера — в 1080p, номера соседей по потоку читаются даже в сумерках.

Второй козырь — круглосуточный мониторинг парковки. Если подключить 4G-модуль, регистратор пускает вас в машину удалённо: можно с телефона посмотреть, что происходит во дворе, и получить уведомление, если кто-то стукнул дверью по вашему крылу. Приложение 70mai на Android работает без плясок, ролики скачиваются по Wi-Fi прямо в галерею. Дороже других дашкамов в подборке, но это тот случай, когда я готов доплатить за отсутствие одной конкретной головной боли.

Цена: 16629 рублей

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Портативный блендер Mijia, который дробит лёд

Большой блендер у меня стоит в шкафу и достаётся раза три в год: мыть чашу ради одного стакана смузи лень. Стакан-блендер Mijia Accompanying 2 решает это в лоб — вы кидаете фрукты и лёд в стакан на 300 мл, жмёте кнопку и через 40 секунд пьёте из него же. Никаких проводов: работает от аккумулятора, одного заряда хватает примерно на 12 порций, то есть на пару недель завтраков.

Нож здесь с объёмными лопастями, и лёд с замороженными ягодами он реально дробит, а не гоняет по кругу — именно на этом спотыкаются дешёвые аналоги без имени. Дочь освоила его быстрее, чем я прочитал инструкцию. Из минусов: 300 мл — это ровно один стакан, семье придётся крутить по очереди. Мыть — налил воды, нажал кнопку, слил. Логично же.

Цена: 2783 рублей

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NexTool Camper CP10: мультитул с огнивом для похода

NexTool — тот суббренд Xiaomi, о котором знают в основном туристы, и зря. Мультитул NexTool Camper CP10 собирает в одном корпусе 12 инструментов: плоскогубцы с кусачками, нож, пилу, ножницы, консервный нож, открывалку, отвёртку, съёмник колышков для палатки и — внезапно — огниво. В сложенном виде это 106 мм и 194 г, лежит в кармане куртки и не тянет его вниз.

Инструменты раскрываются с внешней стороны рукоятей, то есть до ножа или пилы вы добираетесь, не расцепляя плоскогубцы, — мелочь, но именно она отличает продуманный мультитул от сувенира. У клинка и пилы есть боковая блокировка, чтобы не сложились на пальцы. Ножницы с серрейтором грызут паракорд и упаковку без усилий. Огниво в мультитуле звучит как безумие, согласен, но на сыром берегу, когда зажигалка промокла, вы его вспомните добрым словом.

Цена: 3651 рублей

Купить NexTool CP10

Поляризационные авиаторы Mijia для тех, кто много за рулём

Солнцезащитные очки в экосистеме Xiaomi делает суббренд Turok Steinhardt, и это, пожалуй, самая неожиданная строчка в её каталоге. Авиаторы Mijia TS выглядят как классика: тонкая чёрная металлическая оправа с двойной перемычкой, каплевидные тёмно-серые линзы. Дьявол — в начинке: линзы поляризационные, шестислойная плёнка убирает блики от мокрого асфальта, воды и снега, плюс заявлена защита UV400.

Для водителя поляризация — не маркетинг, а ощутимая разница: встречное солнце после дождя перестаёт слепить отражением от дороги. Отдельно порадовало усилие сжатия оправы — всего 0,25 Н, к вечеру виски не болят, что для авиаторов редкость. Честный минус общий для всей поляризации: на некоторых экранах в машине и на дисплеях заправок появляются радужные пятна, к этому надо привыкнуть. За брендовые очки с теми же характеристиками просят раз в пять больше.

Цена: 1868 рублей

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Xiaomi Mijia Lint Remover 2 вместо похода за новым свитером

Катышки — это то, что превращает нормальный свитер в домашний за один сезон. Бритва, которой их срезают по советам из интернета, оставляет дырки, а машинка Mijia Lint Remover 2 — нет: у неё сетчатая головка и 6 лезвий, которые срезают ворс ровно на уровне сетки, не касаясь самой ткани. Провели по пледу — он снова гладкий, и цвет не страдает, хоть чёрное, хоть белое.

Самое разумное здесь — три сменных ножевых диска в комплекте. У дешёвых машинок лезвия тупятся за пару свитеров, и прибор уходит в мусорку целиком; тут вы просто ставите новый диск. Жена прошлась ею по всем шерстяным вещам в шкафу и заодно по пледу с дивана, а потом спросила, почему я не купил это раньше. Бытовуха, конечно, но из всей подборки это, пожалуй, самая используемая вещь.

Цена: 1899 рублей

Купить Lint Remover 2

Карманный фотопринтер вместо полароида

В телефоне у меня тысячи фотографий, а на холодильнике — ни одной, и это, по-чесноку, странно. Xiaomi Pocket Photo Printer 1S эту несправедливость исправляет: помещается в ладонь, подключается к смартфону по Bluetooth, и из щели выезжает готовый снимок с белой рамкой, прямо как из полароида. Чернил и картриджей тут нет вообще — печатает он на термобумаге ZINK, у которой заодно клеевая основа. То есть отпечаток можно сразу приклеить на ноутбук, дверь холодильника или в ежедневник. Моя дочь такую штуку оценила бы мгновенно: обклеить всё подряд собственными фото — это ровно то, чем она бы занималась ближайшую неделю.

Управляется всё через приложение MIJIA, оно же Mi Home: работает на любом Android-смартфоне, внутри 8 фильтров, рамки и водяные знаки, а глобальная версия привязывается к аккаунту без танцев с бубном. Единственное, что стоит держать в голове, — регион в приложении: если принтер не находится, попробуйте переключить сервер, иногда это решает вопрос. Ну и размер отпечатка честно маленький — максимум 2×3 дюйма, примерно с банковскую карту, так что семейный портрет на стену не напечатаете. Зато для стикеров, заметок и фотки в кошелёк — самое оно. Не баги, а фичи, как водится.

Цена: 10997 рублей

Купить Xiaomi Pocket Photo Printer

Набор чёрных ножей Huohou с подставкой вместо кухонного хаоса

На кухне у меня долго жил классический комплект: один нормальный нож и ещё четыре, которыми режут только по недоразумению. Жена периодически намекала, что пора это как-то решить, и набор ножей Huohou с подставкой — как раз попытка закрыть вопрос разом. Внутри пять чёрных матовых ножей разной длины — овощной, универсальный, сантоку, тесак-накири и ещё один на все случаи — плюс деревянный блок. Huohou — бренд из экосистемы Xiaomi, так что дизайн узнаваемо минималистичный, без золотых заклёпок и прочего «премиума». Клинки из нержавейки 50Cr15MoV с твёрдостью HRC 55±2, а это тот самый рабочий баланс: нож достаточно острый, но не крошится при первом контакте с косточкой. Покрытие водоотталкивающее — капли собираются шариками и скатываются, а не засыхают пятнами по лезвию.

Теперь по-чесноку про минусы. В карточке путаница: в названии написано «углеродистая сталь», а на самих клинках выгравирована нержавеющая, да ещё и поля с длинами лезвий и ручек перепутаны. Верьте гравировке, а не заголовку. Подставка тут деревянная, без магнитов, со сквозными прорезями, поэтому ножи в ней немного болтаются, а разобрать её для мытья нельзя. Металл не самый толстый: если щёлкнуть по клинку, он отзывается звонко, почти по-жестяному. Зато острота из коробки претензий не вызывает, и едет комплект быстро. Другое дело, что коробка порой приезжает помятой и пожелтевшей от солнца, так что как подарок прямо в упаковке это не сработает, а для собственной кухни — вполне.

Цена: 8779 рублей

Купить ножи Huohou

Кемпинговый фонарь в виде ретро-радиоприёмника

В палатке вечером всегда одна и та же беда: налобник светит туда, куда повернул голову, а телефон с фонариком к утру разряжен в ноль. Поэтому я предпочитаю брать с собой такой вот ретро-фонарь NexTool с COB-панелью. Выглядит он как маленький радиоприёмник, а вся хитрость в складной металлической дуге: подняли её вверх — получилась ручка, за которую фонарь вешается на крючок под куполом палатки, откинули назад — получился упор, и он спокойно стоит на столе. Внизу ещё есть резьба под штатив, так что его можно накрутить на любую треногу и подсветить, скажем, сборку лагеря в темноте.

Дьявол, как водится, в начинке. Аккумулятор на 13500 мА*ч, а яркость крутится от 25 до 1800 люмен, то есть одна и та же штука работает и ночником, чтобы не разбудить остальных, и прожектором, когда нужно найти в темноте отошедшую дочь. Поворотной ручкой меняется цветовая температура от тёплых 2700K до холодных 6500K, плюс есть отдельный красный режим, который не слепит и не сбивает привыкшие к темноте глаза. Из честных минусов только защита IPX5: дождь и брызги от речки переживёт, а вот топить его нельзя. В городских магазинах за него просят около 7 тысяч, так что переплачивать вдвое за то же самое я смысла не вижу.

Цена: 4195 рублей

Купить фонарь NexTool

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