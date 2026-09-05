Когда я говорю, что у меня дома половина техники от Xiaomi, все сразу думают про смартфон и робот-пылесос. А на самом деле под её крылом столько суббрендов — Mijia, Aqara, 70mai, NexTool — что можно укомплектовать квартиру, машину и походный рюкзак, не выходя за пределы одной экосистемы. Я обожаю AliExpress именно за это: там всплывают вещи, которых в официальном магазине Xiaomi в России никогда не будет. Собрал десять таких — от чайника размером с кружку до мультитула с огнивом. Если такие подборки вам заходят, у меня есть и десять товаров, без которых теперь не могу.

Гаджеты Xiaomi и коробка AliExpress на столе. Фото.

Гаджеты Xiaomi и коробка AliExpress на столе

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Калькулятор Xiaomi LEMO: белый минимализм вместо бухгалтерского пластика

Белый корпус и клавиши на деревянном столе. Фото.

Белый корпус и клавиши на деревянном столе

Считать коммуналку на смартфоне — занятие для терпеливых: разблокируй, открой калькулятор, промахнись пальцем, смахни уведомление, начни заново. Именно поэтому у меня на столе лежит калькулятор Xiaomi Mijia LEMO — тонкая белая пластина, которая выглядит так, будто Apple внезапно решила выпустить канцтовары. Сразу по-чесноку: это не «настоящая» Xiaomi, а бренд из её экосистемы Youpin. Но качество пластика от этого не страдает, а дизайн вообще один из лучших в этой ценовой категории.

Дьявол, как водится, в мелочах. Экран на 12 разрядов с крупными цифрами читается даже без очков, клавиши большие и разделены между собой, так что пальцем в две сразу не попадёшь. Набор кнопок бухгалтерский: M+, M−, MRC, GT, процент, корень и отдельная «00», без которой набивать суммы с нулями — сплошное мучение. Единственное, что меня по-настоящему смутило: тёмная полоска под экраном только притворяется солнечной панелью, а питается калькулятор от таблетки в отсеке на дне. В комплекте коробка и бумажная инструкция, а вот батарейка в списке не значится — так что проверьте отсек сразу после распаковки, чтобы не бегать за таблеткой в магазин.

Цена: 949 рублей

Купить калькулятор

Термокружка-чайник Mijia для кипятка в поезде и отеле

Портативный чайник Xiaomi на подставке показывает 99 °C. Фото.

Портативный чайник Xiaomi на подставке показывает 99 °C

Чайник в гостиничном номере — вещь, к которой я отношусь с подозрением: неизвестно, кто и что в нём кипятил до меня. Именно поэтому в поездку я стал брать термокружку-чайник Mijia. С виду это обычная термокружка на 350 мл с завинчивающейся крышкой, но внутри у неё нагреватель, а на корпусе — цифровой дисплей с текущей температурой воды. Колба из нержавейки 316L, той самой, что идёт на нормальную посуду, так что привкуса пластика в чае нет.

Температуру можно выставить не только «до кипятка»: есть 6 ступеней нагрева, и под зелёный чай или растворимый кофе вода греется ровно до нужной отметки, а не до ста градусов. Потом кружка работает как обычный термос и держит тепло. Честный минус — объём: это порция на одного, на двоих придётся греть второй заход и ждать. Зато в чемодан она влезает вместо обычной термокружки, а не вместо половины вещей.

Цена: 4202 рублей

Купить чайник Mijia

70mai M800 со встроенной памятью вместо карт microSD

Регистратор 70mai на лобовом стекле у зеркала. Фото.

Регистратор 70mai на лобовом стекле у зеркала

Главная беда регистраторов — не картинка, а microSD, которая тихо умирает от жары и постоянной перезаписи, и вы узнаёте об этом ровно в тот день, когда запись понадобилась. У 70mai M800 карты нет вовсе: внутри распаян eMMC на 128 ГБ, он быстрее, живёт заметно дольше, и докупать ничего не нужно. Спереди пишет в 4K, задняя цилиндрическая камера — в 1080p, номера соседей по потоку читаются даже в сумерках.

Второй козырь — круглосуточный мониторинг парковки. Если подключить 4G-модуль, регистратор пускает вас в машину удалённо: можно с телефона посмотреть, что происходит во дворе, и получить уведомление, если кто-то стукнул дверью по вашему крылу. Приложение 70mai на Android работает без плясок, ролики скачиваются по Wi-Fi прямо в галерею. Дороже других дашкамов в подборке, но это тот случай, когда я готов доплатить за отсутствие одной конкретной головной боли.

Цена: 16629 рублей

Купить 70mai M800

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ СУНДУК АЛИ-БАБЫ в МАКСЕ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Портативный блендер Mijia, который дробит лёд

Блендер Mijia с мандаринами и льдом. Фото.

Блендер Mijia с мандаринами и льдом

Большой блендер у меня стоит в шкафу и достаётся раза три в год: мыть чашу ради одного стакана смузи лень. Стакан-блендер Mijia Accompanying 2 решает это в лоб — вы кидаете фрукты и лёд в стакан на 300 мл, жмёте кнопку и через 40 секунд пьёте из него же. Никаких проводов: работает от аккумулятора, одного заряда хватает примерно на 12 порций, то есть на пару недель завтраков.

Нож здесь с объёмными лопастями, и лёд с замороженными ягодами он реально дробит, а не гоняет по кругу — именно на этом спотыкаются дешёвые аналоги без имени. Дочь освоила его быстрее, чем я прочитал инструкцию. Из минусов: 300 мл — это ровно один стакан, семье придётся крутить по очереди. Мыть — налил воды, нажал кнопку, слил. Логично же.

Цена: 2783 рублей

Купить блендер Mijia

NexTool Camper CP10: мультитул с огнивом для похода

Мультитул NexTool CP10 с раскрытыми инструментами на столе. Фото.

Мультитул NexTool CP10 с раскрытыми инструментами на столе

NexTool — тот суббренд Xiaomi, о котором знают в основном туристы, и зря. Мультитул NexTool Camper CP10 собирает в одном корпусе 12 инструментов: плоскогубцы с кусачками, нож, пилу, ножницы, консервный нож, открывалку, отвёртку, съёмник колышков для палатки и — внезапно — огниво. В сложенном виде это 106 мм и 194 г, лежит в кармане куртки и не тянет его вниз.

Инструменты раскрываются с внешней стороны рукоятей, то есть до ножа или пилы вы добираетесь, не расцепляя плоскогубцы, — мелочь, но именно она отличает продуманный мультитул от сувенира. У клинка и пилы есть боковая блокировка, чтобы не сложились на пальцы. Ножницы с серрейтором грызут паракорд и упаковку без усилий. Огниво в мультитуле звучит как безумие, согласен, но на сыром берегу, когда зажигалка промокла, вы его вспомните добрым словом.

Цена: 3651 рублей

Купить NexTool CP10

Поляризационные авиаторы Mijia для тех, кто много за рулём

Чёрные очки Xiaomi Mijia на журнальном столике. Фото.

Чёрные очки Xiaomi Mijia на журнальном столике

Солнцезащитные очки в экосистеме Xiaomi делает суббренд Turok Steinhardt, и это, пожалуй, самая неожиданная строчка в её каталоге. Авиаторы Mijia TS выглядят как классика: тонкая чёрная металлическая оправа с двойной перемычкой, каплевидные тёмно-серые линзы. Дьявол — в начинке: линзы поляризационные, шестислойная плёнка убирает блики от мокрого асфальта, воды и снега, плюс заявлена защита UV400.

Для водителя поляризация — не маркетинг, а ощутимая разница: встречное солнце после дождя перестаёт слепить отражением от дороги. Отдельно порадовало усилие сжатия оправы — всего 0,25 Н, к вечеру виски не болят, что для авиаторов редкость. Честный минус общий для всей поляризации: на некоторых экранах в машине и на дисплеях заправок появляются радужные пятна, к этому надо привыкнуть. За брендовые очки с теми же характеристиками просят раз в пять больше.

Цена: 1868 рублей

Купить очки Mijia

Xiaomi Mijia Lint Remover 2 вместо похода за новым свитером

Белая машинка для удаления катышков на вязаном пледе. Фото.

Белая машинка для удаления катышков на вязаном пледе

Катышки — это то, что превращает нормальный свитер в домашний за один сезон. Бритва, которой их срезают по советам из интернета, оставляет дырки, а машинка Mijia Lint Remover 2 — нет: у неё сетчатая головка и 6 лезвий, которые срезают ворс ровно на уровне сетки, не касаясь самой ткани. Провели по пледу — он снова гладкий, и цвет не страдает, хоть чёрное, хоть белое.

Самое разумное здесь — три сменных ножевых диска в комплекте. У дешёвых машинок лезвия тупятся за пару свитеров, и прибор уходит в мусорку целиком; тут вы просто ставите новый диск. Жена прошлась ею по всем шерстяным вещам в шкафу и заодно по пледу с дивана, а потом спросила, почему я не купил это раньше. Бытовуха, конечно, но из всей подборки это, пожалуй, самая используемая вещь.

Цена: 1899 рублей

Купить Lint Remover 2

Карманный фотопринтер вместо полароида

Серебристый корпус принтера с рифлёной панелью на столе. Фото.

Серебристый корпус принтера с рифлёной панелью на столе

В телефоне у меня тысячи фотографий, а на холодильнике — ни одной, и это, по-чесноку, странно. Xiaomi Pocket Photo Printer 1S эту несправедливость исправляет: помещается в ладонь, подключается к смартфону по Bluetooth, и из щели выезжает готовый снимок с белой рамкой, прямо как из полароида. Чернил и картриджей тут нет вообще — печатает он на термобумаге ZINK, у которой заодно клеевая основа. То есть отпечаток можно сразу приклеить на ноутбук, дверь холодильника или в ежедневник. Моя дочь такую штуку оценила бы мгновенно: обклеить всё подряд собственными фото — это ровно то, чем она бы занималась ближайшую неделю.

Управляется всё через приложение MIJIA, оно же Mi Home: работает на любом Android-смартфоне, внутри 8 фильтров, рамки и водяные знаки, а глобальная версия привязывается к аккаунту без танцев с бубном. Единственное, что стоит держать в голове, — регион в приложении: если принтер не находится, попробуйте переключить сервер, иногда это решает вопрос. Ну и размер отпечатка честно маленький — максимум 2×3 дюйма, примерно с банковскую карту, так что семейный портрет на стену не напечатаете. Зато для стикеров, заметок и фотки в кошелёк — самое оно. Не баги, а фичи, как водится.

Цена: 10997 рублей

Купить Xiaomi Pocket Photo Printer

Набор чёрных ножей Huohou с подставкой вместо кухонного хаоса

Пять ножей Huohou и подставка на столешнице. Фото.

Пять ножей Huohou и подставка на столешнице

На кухне у меня долго жил классический комплект: один нормальный нож и ещё четыре, которыми режут только по недоразумению. Жена периодически намекала, что пора это как-то решить, и набор ножей Huohou с подставкой — как раз попытка закрыть вопрос разом. Внутри пять чёрных матовых ножей разной длины — овощной, универсальный, сантоку, тесак-накири и ещё один на все случаи — плюс деревянный блок. Huohou — бренд из экосистемы Xiaomi, так что дизайн узнаваемо минималистичный, без золотых заклёпок и прочего «премиума». Клинки из нержавейки 50Cr15MoV с твёрдостью HRC 55±2, а это тот самый рабочий баланс: нож достаточно острый, но не крошится при первом контакте с косточкой. Покрытие водоотталкивающее — капли собираются шариками и скатываются, а не засыхают пятнами по лезвию.

Теперь по-чесноку про минусы. В карточке путаница: в названии написано «углеродистая сталь», а на самих клинках выгравирована нержавеющая, да ещё и поля с длинами лезвий и ручек перепутаны. Верьте гравировке, а не заголовку. Подставка тут деревянная, без магнитов, со сквозными прорезями, поэтому ножи в ней немного болтаются, а разобрать её для мытья нельзя. Металл не самый толстый: если щёлкнуть по клинку, он отзывается звонко, почти по-жестяному. Зато острота из коробки претензий не вызывает, и едет комплект быстро. Другое дело, что коробка порой приезжает помятой и пожелтевшей от солнца, так что как подарок прямо в упаковке это не сработает, а для собственной кухни — вполне.

Цена: 8779 рублей

Купить ножи Huohou

Кемпинговый фонарь в виде ретро-радиоприёмника

Фонарь NexTool с ручкой и двумя регуляторами на столе. Фото.

Фонарь NexTool с ручкой и двумя регуляторами на столе

В палатке вечером всегда одна и та же беда: налобник светит туда, куда повернул голову, а телефон с фонариком к утру разряжен в ноль. Поэтому я предпочитаю брать с собой такой вот ретро-фонарь NexTool с COB-панелью. Выглядит он как маленький радиоприёмник, а вся хитрость в складной металлической дуге: подняли её вверх — получилась ручка, за которую фонарь вешается на крючок под куполом палатки, откинули назад — получился упор, и он спокойно стоит на столе. Внизу ещё есть резьба под штатив, так что его можно накрутить на любую треногу и подсветить, скажем, сборку лагеря в темноте.

Дьявол, как водится, в начинке. Аккумулятор на 13500 мА*ч, а яркость крутится от 25 до 1800 люмен, то есть одна и та же штука работает и ночником, чтобы не разбудить остальных, и прожектором, когда нужно найти в темноте отошедшую дочь. Поворотной ручкой меняется цветовая температура от тёплых 2700K до холодных 6500K, плюс есть отдельный красный режим, который не слепит и не сбивает привыкшие к темноте глаза. Из честных минусов только защита IPX5: дождь и брызги от речки переживёт, а вот топить его нельзя. В городских магазинах за него просят около 7 тысяч, так что переплачивать вдвое за то же самое я смысла не вижу.

Цена: 4195 рублей

Купить фонарь NexTool

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN