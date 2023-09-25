5 бесплатных приложений для изменения геолокации на Android

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Герман Вологжанин

Каждый смартфон определяет геолокацию. У этой функции есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, точное местоположение на Андроид позволяет пользоваться навигатором и видеть сведения о погоде, актуальные для своего региона. С другой — информацию о месте пребывания владельца устройства могут получить мошенники через вредоносное ПО, а некоторые сервисы блокируют доступ по GPS. Обойти ограничения и обезопасить пользователя от слежки помогают приложения, меняющие геолокацию.

5 бесплатных приложений для изменения геолокации на Android. Местоположение можно изменить при помощи специальных программ. Фото.

Местоположение можно изменить при помощи специальных программ

Приложение для фиктивных местоположений Fake GPS location

Одной из самых популярных программ для фейкового GPS является приложение Fake GPS location. Его загрузили более 10 миллионов раз, поставив среднюю оценку 4.5 балла. На примере этого приложения разберемся, как изменить геолокацию на телефоне:

  1. Установите программу Fake GPS.
  2. Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «О телефоне».
  3. Кликните несколько раз по пункту «Версия прошивки» или «Номер сборки» до появления надписи «Вы стали разработчиком».
  4. Перейдите в раздел настроек «Для разработчиков».
  5. Откройте вкладку «Приложение для фиктивных местоположений» и выберите установленную программу.
Приложение для фиктивных местоположений Fake GPS location. Изменение GPS возможно только после получения прав разработчика. Фото.

Изменение GPS возможно только после получения прав разработчика

Скачать Fake GPS location

Далее остается запустить приложение, меняющее местоположение, и указать нужную локацию. В случае с Fake GPS location достаточно выбрать точку на карте и нажать кнопку «Play». После этого все остальные программы будут думать, будто вы находитесь в другом месте.

Приложение для фиктивных местоположений Fake GPS location. Просто выберите точку на карте, где вас будут искать другие приложения. Фото.

Просто выберите точку на карте, где вас будут искать другие приложения

Остальные приложения для фейкового GPS работают схожим образом, поэтому далее не будем останавливаться так подробно на процессе настройки, а поговорим лишь об основных функциях ПО.

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Fake GPS — еще одно приложение, меняющее геолокацию

Это приложение для фейкового местоположения пользователи Google Play оценили на 4.3 балла, выделив среди минусов перегруженный интерфейс. Но в подобной особенности Fake GPS на Android есть и свои плюсы, ведь программа предлагает огромное количество функций. Так, вы не только можете изменить геолокацию на телефоне, но и включить симуляцию движения. Тогда остальным приложениям будет казаться, будто вы передвигаетесь, хотя в действительности находитесь в одной и той же точке.

Fake GPS — еще одно приложение, меняющее геолокацию. Многофункциональное приложение с широкими возможностями. Фото.

Многофункциональное приложение с широкими возможностями

Приложение Fake GPS

Единственной сложностью при настройке приложения Fake GPS является отсутствие русского языка. Впрочем, для изменения геолокации нужно просто выбрать место на карте, а для доступа к настройкам — перейти в раздел «Settings». Если вас не интересуют дополнительные функции, настроить фейковое местоположение на Андроид не составит труда.

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Как изменить геолокацию через Fake GPS Location Professional

Еще одна программа с широким набором функций геолокации. На главном экране нам предлагают изменить местоположение, а в дополнительном меню, которое вызывается нажатием на «три полоски» можно включить симуляцию движения или виртуальный джойстик.

Как изменить геолокацию через Fake GPS Location Professional. В этой программе можно вручную передвигать курсор вашего фейкового местоположения. Фото.

В этой программе можно вручную передвигать курсор вашего фейкового местоположения

Fake GPS Location Professional

Виртуальный джойстик GPS позволяет симулировать передвижение не в автоматическом, а в ручном режиме. Это отличная функция для тех, кто любит игры с элементами дополненной реальности наподобие Pokemon Go, но не хочет выходить на улицу для ловли карманных монстров.

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Меняем местоположение через Fake GPS Location Spoofer

Несмотря на половинчатый перевод, это приложение для фейковой геолокации кажется самым простым из всех, рассмотренных в подборке. После запуска Fake GPS Location Spoofer программа сразу предлагает выбрать рандомную точку, а указать на конкретное место можно при помощи карты и поисковой строки.

Меняем местоположение через Fake GPS Location Spoofer. Простая утилита с минимумом функций в бесплатной версии. Фото.

Простая утилита с минимумом функций в бесплатной версии

Fake GPS Location Spoofer

Fake GPS Location Spoofer меняет геолокацию на Андроид, но остальные функции (например, симуляция движения) доступны только после оформления подписки. Стоит она 429 ₽/мес, а оформляется только через Google Play. Поскольку с недавних пор россиянам закрыты транзакции в магазине приложений, для оплаты придется создать иностранный аккаунт Google.

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GPS Emulator для фейковой геолокации

Наконец, все желающие подменить геолокацию могут скачать приложение GPS Emulator. Программа полностью переведена на русский язык и характеризуется интуитивно понятным интерфейсом. Приложение само подскажет, какие разрешения ему нужно предоставить для фейкового местоположения.

GPS Emulator для фейковой геолокации. Удобное приложение Fake GPS на русском языке. Фото.

Удобное приложение Fake GPS на русском языке

Скачать приложение GPS Emulator

Помимо выбора фейковой локации программа позволяет настроить симуляцию маршрута движения и дизайн меню. Единственный недостаток приложения — обилие рекламы, которая периодически отображается в виде небольших баннеров и роликов на весь экран.

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