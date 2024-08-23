Бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые прокачают твой телевизор

Андроид ТВ, в отличие от других платформ, предлагает вам полную свободу действий. По сути, перед вами еще один ПК, которым можно пользоваться, подключив мышь и клавиатуру. Одна лишь проблема — приложения, коих для платформы оптимизировано в разы меньше по сравнению с обычным Андроидом. Однако мы знаем, какой софт скачать на телевизор, поэтому приготовили его для вас в нашей свежей подборке! В ней вы найдете приложения для управления своим Смарт ТВ, кое-какие развлекательные утилиты и даже игры. Скорее заглядывайте и добавляйте их себе!

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Где скачать заставки для Андроид ТВ

Если вы заглянете в настройки экрана, то можете включить набор случайных фото от Гугл. Но есть вариант покруче — приложение Aerial Views. В нем собраны видеозаставки в хорошем разрешении, основа которых — красивые виды городов и просто пейзажи из приставки Apple TV. Фотографии собраны со всего света и меняются автоматически, а вам лишь остается ими наблюдать.

Внизу справа отображается текущее время, а также название фотографии и местоположение, где она была сделана. Помимо этих снимков можно использовать свои видео, подгрузив их с USB или внутренней памяти. В принципе, может об этом даже не вспоминать, ведь заставки из Aerial Views подгружаются автоматически и до бесконечности.

Заставка для Андроид ТВ

Радио для Андроид ТВ

Если вы не можете жить без музыки и включаете радио везде, даже на телевизоре, то вам точно придется по душе утилита PCRadio. Это программа с большим количеством радиостанций разных жанров и без рекламы, которую можно и нужно скачать даже на телефон. В плеере найдете что угодно — от рока до поп-музыки и разговорных радиостанций.

Позаботились разработчики и об интерфейсе, сделав удобную страницу воспроизведения. Названия треков отображаются целиком, есть даже обложка радиостанции или трека. А еще вы можете настроить качество звука, выбрав нужный битрейт, включить таймер сна или добавить понравившиеся станции в Избранное. Не вижу причин не скачать PCRadio себе на ТВ.

Радио для Андроид ТВ

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Цифровое ТВ — смотреть каналы бесплатно

Если хотите смотреть ТВ-каналы на телевизоре, но не платить за кабельное ТВ, то есть и такой способ. Скачайте приложение Цифровое ТВ на свое устройство и забудьте о ежемесячной абонентской плате! В список входят 32 отечественных телеканала, поэтому вы всегда будете в курсе всех событий.

Смотреть ТВ можно по Wi-Fi или мобильному интернету, а также быстро переключаться между ними благодаря удобному интерфейсу. Для экономии данных можно переключить качество видео или установить автоматическое определение. Здесь есть телепрограмма, зато нет встроенной рекламы. При этом приложение работает даже со старыми ТВ-приставками, начиная с Андроид 4.4. Скачивайте прямо сейчас!

Цифровое ТВ для телевизора

Как посмотреть характеристики телевизора

Если собрались покупать телевизор или приставку на Андроиде, первое, что нужно сделать — проверить характеристики самостоятельно, не слушая консультанта. Сделать это можно при помощи удобной утилиты CPU-Z: она выдаст исчерпывающую информацию об устройстве и сэкономит ваше время. Сможете посмотреть все данные о процессоре, системе, модуле Wi-Fi, Bluetooth и других.

Кроме того, утилита отображает напряжение и температуру, поэтому вы легко сможете решить проблему, если устройство начнет подвисать из-за большой нагрузки. В общем, CPU-Z — полезная находка для любого устройства, будь то ТВ-приставка, телек, планшет или смартфон. Пользоваться ей — намного проще, чем искать отдельные сведения по всей системе.

Скачать CPU-Z

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Чем заменить Play Market на Android TV

Одна из лучших альтернатив Google Play на Android TV — это Uptodown. Очень удобный магазин приложений, в котором есть вообще все программы, даже те, которые по каким-то причинам отсутствуют в Play Market. Здесь хороший полноэкранный интерфейс, нехарактерный для Андроид ТВ, а также полная оптимизация под управление пультом. Весь контент разбит на категории, включая игры, браузеры, мессенджеры, среди которых есть даже Ватсап.

Единственный минус — неточный перевод описания у некоторых приложений. Зато здесь сложнее подцепить вирус, так как Uptodown ориентируется на безопасность пользователей. Но самое удобное — встроенный файловый менеджер: можете открывать и устанавливать собственные APK-файлы. Он автоматически обновляет приложения и подходит для Андроид ТВ и Яндекс ТВ.

Магазин приложений для Андроид ТВ