Google Сообщения в сентябре 2026 года получают заметную порцию новых функций вслед за самой операционной системой, которая обзавелась пятью главными новшествами. Непосредственно в Сообщения добавят интеграцию с Google Keep, полноценные темы оформления чатов и новые статусы прочтения. Часть из этого уже приходит в стабильную версию, часть пока живёт только у бета-тестеров.

Заметки Google Keep можно создавать прямо в чате

Самое свежее нововведение стабильной версии — интеграция с Google Keep. Не выходя из переписки, можно создать заметку или список и сразу отправить его собеседнику. Сценарий очевидный: договариваетесь о покупках или планируете поездку, и вместо десятка сообщений собираете всё в один список.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Работает это так: в некоторых чатах приложение само предложит подсказку «Создать список». Если её нет, нужно открыть меню «плюс» рядом с полем ввода и найти там новую плитку «Keep Notes». Снизу выедет панель со списком существующих заметок и кнопкой «Создать заметку». После выбора или создания заметки в правом нижнем углу появится кнопка отправки, а в самой переписке заметка отобразится в виде живого превью.

По состоянию на начало сентября раскатка ещё не завершена. Если плитки Keep у вас нет даже после обновления приложения, остаётся только ждать — включить функцию вручную нельзя. Зато у вас уже наверняка появились фишки августовского обновления — узнайте о них в нашем отдельном тексте.

Темы чатов заменили старую настройку цветов

Вторая крупная функция — «Тема чата». Она пришла на смену пункту «Изменить цвета», который появился в 2024 году, и умеет заметно больше. Найти её можно в меню с тремя точками внутри переписки; когда функция доберётся до вашего телефона, на этом меню появится красный значок-бейдж.

Настройка делится на две части:

Цвета: карусель из девяти вариантов оформления пузырей сообщений. Первым идёт динамический цвет, который подстраивается под фон чата.

карусель из девяти вариантов оформления пузырей сообщений. Первым идёт динамический цвет, который подстраивается под фон чата. Обои: фон переписки. Можно загрузить свою картинку или выбрать из готовых коллекций Google — животные, архитектура, чёрно-белое, городские пейзажи, природа, макро, космос, закаты и текстуры.

Есть нюанс, о котором стоит знать до того, как вы потратите вечер на подбор обоев: тема отображается только на вашем устройстве. Собеседник продолжит видеть переписку в своём оформлении, так что это украшение для себя, а не совместная настройка чата, как в некоторых мессенджерах.

Samsung Messages уступает место приложению Google

В США Samsung переводит пользователей со своего фирменного приложения Samsung Messages на Google Сообщения. На устройствах с Android 14 и новее после перехода приложение Google само встанет в док на главном экране на место старого. Источник говорит только о американском рынке, и распространять это на другие страны пока нет оснований.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Для владельцев Galaxy, которые уже пользуются Google Сообщениями, ничего не меняется. Тем, кто держался за Samsung Messages, стоит заранее привыкнуть к интерфейсу Google: тенденция к единому RCS-клиенту на Android очевидна, пускай на первых порах работает он лишь в США. Часть таких изменений Google доставляет не через магазин приложений, а через системные обновления сервисов — мы уже разбирали, что нового появилось в августе 2026 года.

В бете: ответы с цитатами для iPhone и новые статусы прочтения

Самое интересное для тех, кто переписывается с владельцами iPhone, придёт вместе с iOS 27, которую уже протестировал автор AppleInsider.ru Кирилл Пироженко. В RCS-переписке между Android и iPhone появятся ответы на конкретное сообщение с цитатой и реакции на фото настоящими эмодзи, а не текстовыми описаниями вроде «понравилось изображение». Сейчас функция в бете, и результат зависит не только от Google, но и от выхода обновления Apple.

Со статусами прочтения Google продолжает экспериментировать. Первый редизайн вынес отметки в кружок в правом нижнем углу пузыря сообщения или картинки: многоточие означает отправку, одна галочка в кольце — отправлено, две галочки в кольце — доставлено, две галочки в закрашенном кружке — прочитано. Этот вариант уже широко доступен в бете и частично в стабильной версии.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но в последние недели Google в основном откатилась к двум кружкам под сообщением и тестирует ещё один вариант: старые иконки остаются, а время отправки и значок шифрования переезжают. Чтобы их увидеть, нужно свайпнуть сообщение влево; свайп вправо запускает быстрый ответ. Если у вас статусы внезапно поменяли вид — это не баг, а очередной тест. Ещё несколько мелочей из беты:

новая сетка вложений — Google тестирует два варианта, один из них занимает больше экрана;

долгое нажатие на сообщение или картинку открывает плавающее меню с размытым фоном вместо панели сверху, а повторное нажатие позволяет скопировать только часть текста, а не всё сообщение целиком;

увеличенная кнопка Gemini и обновлённая иконка камеры и галереи.

Как обновить Google Сообщения на Android

Новые функции приходят вместе с обновлением приложения из Google Play, но включаются на стороне Google — поэтому свежая версия не гарантирует, что вы увидите всё сразу. Тем не менее без обновления шансов нет вовсе:

Откройте Google Play и нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу. Выберите «Управление приложениями и устройством». На вкладке «Обзор» нажмите «Доступны обновления» и найдите в списке Google Сообщения, либо введите название приложения в поиске магазина. Нажмите «Обновить» и дождитесь установки. Откройте Сообщения и проверьте меню «плюс» и меню с тремя точками в любом чате — там появляются Keep Notes и «Тема чата».

Если хочется пробовать функции раньше остальных, можно записаться в программу бета-тестирования на странице приложения в Google Play — именно там сейчас живут новые статусы прочтения и меню вложений. Обратная сторона беты — периодические сбои и постоянные перестановки интерфейса, так что на основном телефоне это оправдано только для тех, кто готов мириться с экспериментами.