Google Сообщения в сентябре 2026 года получают заметную порцию новых функций вслед за самой операционной системой, которая обзавелась пятью главными новшествами. Непосредственно в Сообщения добавят интеграцию с Google Keep, полноценные темы оформления чатов и новые статусы прочтения. Часть из этого уже приходит в стабильную версию, часть пока живёт только у бета-тестеров.
Заметки Google Keep можно создавать прямо в чате
Самое свежее нововведение стабильной версии — интеграция с Google Keep. Не выходя из переписки, можно создать заметку или список и сразу отправить его собеседнику. Сценарий очевидный: договариваетесь о покупках или планируете поездку, и вместо десятка сообщений собираете всё в один список.
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Работает это так: в некоторых чатах приложение само предложит подсказку «Создать список». Если её нет, нужно открыть меню «плюс» рядом с полем ввода и найти там новую плитку «Keep Notes». Снизу выедет панель со списком существующих заметок и кнопкой «Создать заметку». После выбора или создания заметки в правом нижнем углу появится кнопка отправки, а в самой переписке заметка отобразится в виде живого превью.
По состоянию на начало сентября раскатка ещё не завершена. Если плитки Keep у вас нет даже после обновления приложения, остаётся только ждать — включить функцию вручную нельзя. Зато у вас уже наверняка появились фишки августовского обновления — узнайте о них в нашем отдельном тексте.
Темы чатов заменили старую настройку цветов
Вторая крупная функция — «Тема чата». Она пришла на смену пункту «Изменить цвета», который появился в 2024 году, и умеет заметно больше. Найти её можно в меню с тремя точками внутри переписки; когда функция доберётся до вашего телефона, на этом меню появится красный значок-бейдж.
Настройка делится на две части:
- Цвета: карусель из девяти вариантов оформления пузырей сообщений. Первым идёт динамический цвет, который подстраивается под фон чата.
- Обои: фон переписки. Можно загрузить свою картинку или выбрать из готовых коллекций Google — животные, архитектура, чёрно-белое, городские пейзажи, природа, макро, космос, закаты и текстуры.
Есть нюанс, о котором стоит знать до того, как вы потратите вечер на подбор обоев: тема отображается только на вашем устройстве. Собеседник продолжит видеть переписку в своём оформлении, так что это украшение для себя, а не совместная настройка чата, как в некоторых мессенджерах.
Samsung Messages уступает место приложению Google
В США Samsung переводит пользователей со своего фирменного приложения Samsung Messages на Google Сообщения. На устройствах с Android 14 и новее после перехода приложение Google само встанет в док на главном экране на место старого. Источник говорит только о американском рынке, и распространять это на другие страны пока нет оснований.
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Для владельцев Galaxy, которые уже пользуются Google Сообщениями, ничего не меняется. Тем, кто держался за Samsung Messages, стоит заранее привыкнуть к интерфейсу Google: тенденция к единому RCS-клиенту на Android очевидна, пускай на первых порах работает он лишь в США. Часть таких изменений Google доставляет не через магазин приложений, а через системные обновления сервисов — мы уже разбирали, что нового появилось в августе 2026 года.
В бете: ответы с цитатами для iPhone и новые статусы прочтения
Самое интересное для тех, кто переписывается с владельцами iPhone, придёт вместе с iOS 27, которую уже протестировал автор AppleInsider.ru Кирилл Пироженко. В RCS-переписке между Android и iPhone появятся ответы на конкретное сообщение с цитатой и реакции на фото настоящими эмодзи, а не текстовыми описаниями вроде «понравилось изображение». Сейчас функция в бете, и результат зависит не только от Google, но и от выхода обновления Apple.
Со статусами прочтения Google продолжает экспериментировать. Первый редизайн вынес отметки в кружок в правом нижнем углу пузыря сообщения или картинки: многоточие означает отправку, одна галочка в кольце — отправлено, две галочки в кольце — доставлено, две галочки в закрашенном кружке — прочитано. Этот вариант уже широко доступен в бете и частично в стабильной версии.
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Но в последние недели Google в основном откатилась к двум кружкам под сообщением и тестирует ещё один вариант: старые иконки остаются, а время отправки и значок шифрования переезжают. Чтобы их увидеть, нужно свайпнуть сообщение влево; свайп вправо запускает быстрый ответ. Если у вас статусы внезапно поменяли вид — это не баг, а очередной тест. Ещё несколько мелочей из беты:
- новая сетка вложений — Google тестирует два варианта, один из них занимает больше экрана;
- долгое нажатие на сообщение или картинку открывает плавающее меню с размытым фоном вместо панели сверху, а повторное нажатие позволяет скопировать только часть текста, а не всё сообщение целиком;
- увеличенная кнопка Gemini и обновлённая иконка камеры и галереи.
Как обновить Google Сообщения на Android
Новые функции приходят вместе с обновлением приложения из Google Play, но включаются на стороне Google — поэтому свежая версия не гарантирует, что вы увидите всё сразу. Тем не менее без обновления шансов нет вовсе:
- Откройте Google Play и нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.
- Выберите «Управление приложениями и устройством».
- На вкладке «Обзор» нажмите «Доступны обновления» и найдите в списке Google Сообщения, либо введите название приложения в поиске магазина.
- Нажмите «Обновить» и дождитесь установки.
- Откройте Сообщения и проверьте меню «плюс» и меню с тремя точками в любом чате — там появляются Keep Notes и «Тема чата».
Если хочется пробовать функции раньше остальных, можно записаться в программу бета-тестирования на странице приложения в Google Play — именно там сейчас живут новые статусы прочтения и меню вложений. Обратная сторона беты — периодические сбои и постоянные перестановки интерфейса, так что на основном телефоне это оправдано только для тех, кто готов мириться с экспериментами.