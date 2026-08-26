Google выложил августовский набор системных обновлений для Android — они приходят не через прошивку, а тихо, отдельными компонентами. Это обновления сервисов Google Play, магазина приложений и связанных системных модулей. Такие обновления интересны тем, что доходят до устройств независимо от производителя и версии Android. Не нужно ждать, пока Samsung, Xiaomi или другой бренд выкатит большую прошивку — многое приезжает через сервисы Google, и Android 17 с его новыми возможностями здесь не нужен.

Обмен контактами и файлами касанием телефонов

Самое заметное для обычного пользователя нововведение — функция Tap to Share, дополняющая встроенную технологию быстрой отправки на Android. Теперь достаточно поднести два телефона друг к другу, чтобы передать контакт, фото, видео, ссылку или геолокацию.

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По данным 9to5Google, в описании обновления сказано, что при касании телефонами можно поделиться контактной информацией, фотографиями, видео, ссылками, местоположением и другими данными с находящимися рядом устройствами. Отдельно упоминается, что делиться файлами и контактами можно как касанием, так и другими жестами.

Важная оговорка: появление функции в списке изменений не значит, что она уже доступна всем. По информации издания, Google начал раскатывать Tap to Share на Pixel 6 и более новые модели. То есть в первую очередь это касается владельцев современных Pixel, а на остальные устройства функция может приходить постепенно.

Новые функции магазина Google Play

Заметная часть изменений пришлась на сам магазин приложений. Большинство из них делают поиск и подбор приложений удобнее, особенно на планшетах и устройствах с большим экраном:

прямо в результатах поиска Google Play теперь можно находить популярные фильмы и сериалы по общим, «исследовательским» запросам.

появились наборы приложений (App Bundles): после установки одного приложения магазин предлагает подобранный комплект дополняющих его программ.

внутри функции Ask Play можно смотреть видеоролики приложений и игр, не выходя из магазина.

для крупных спортивных событий вроде женского ЧМ по крикету T20 добавлены отдельные подборки с расписанием матчей и ссылками на стриминговые сервисы.

на больших экранах и планшетах удобнее открывать страницы приложений — например, прямо из топ-чартов.

Отдельно стоит отметить безопасность. Google Play Защита, про которую мы рассказывали в отдельном материале, в этом обновлении лучше распознаёт потенциально опасные приложения. Улучшение работает на телефонах и на ПК.

Кошелёк, часы и связь между устройствами

Несколько улучшений пришли в Google Кошелек и сервисы для носимых устройств. В кошельке обновили оформление карт и пропусков, а также добавили поддержку возрастных удостоверений через push-провижининг — способ, при котором цифровой документ добавляется в кошелёк удалённо, без ручного ввода.

Для владельцев часов на Wear OS вроде новых Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 есть два полезных пункта:

появилась поддержка Google Location Sharing прямо на часах — можно настроить, каким приложениям Google доступна ваша геолокация, из одного центрального раздела;

маршруты тренировок стали точнее за счёт обработки данных о местоположении на стороне серверов Google.

Также в обновлении расширили связку телефона с компьютером: доступ к приложениям смартфона и функция Quick Start для быстрой настройки нового устройства с помощью старого. Часть этих возможностей помечена как экспериментальная и доступна не всем.

Как установить обновление вручную

Обычно системные компоненты Google обновляются в фоне сами. Но проверить и подтолкнуть обновление можно вручную. На Pixel порядок такой:

Откройте приложение «Настройки». Нажмите на своё имя в самом верху, чтобы попасть в раздел сервисов Google. Перейдите на вкладку всех сервисов и откройте пункт, отвечающий за конфиденциальность и безопасность. Найдите системные сервисы и проверьте наличие обновлений.

Отдельно посмотреть версию сервисов Google Play можно через список всех приложений в настройках, а версию Google Play system update — в разделе «О телефоне», рядом с версией Android. Сам по себе августовский пакет не переворачивает пользовательский опыт, но одно ощутимое новшество в нём есть — обмен данными касанием телефонов. Остальное — точечные улучшения магазина, кошелька и часов, которые приезжают тихо и не требуют от вас никаких действий.