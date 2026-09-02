Вслед за сентябрьским обновлением Google Play, о котором мы рассказали вчера, Google выпустила очередную порцию функций для Android — September 2026 Android Drop. Это набор небольших, но полезных нововведений для приложений Google, часть из которых уже начала приходить пользователям ещё в августе. Разберём все пять по порядку и объясним, кому и как это станет доступно.

Что такое Android Drop и как его получить

Android Drop — это не одно большое обновление системы, требующее установки по нашей отдельной инструкции, а пакет функций, которые Google раскатывает через свои приложения и сервисы.

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То есть отдельно скачивать и устанавливать прошивку не нужно: большинство новшеств приходит с обновлениями Google-приложений из Google Play (Gemini, Google Сообщения, Find Hub) или через системные компоненты. Поэтому просто держите приложения Google обновлёнными в Google Play, и функции подтянутся сами по мере раскатки. Если возникнут сложности, прочитайте нашу инструкцию о том, как правильно обновлять приложения на Android.

Gemini запоминает, где лежат ваши вещи, через Find Hub

Gemini теперь умеет запоминать, куда вы положили важные предметы, и сохранять их местоположение в Find Hub — приложении Google для поиска устройств и вещей. Смысл в том, что функция полезна для предметов, на которые вы не вешаете трекер-метку. Например, можно сказать что-то вроде «Окей, Google, запомни в Find Hub, что я положил паспорт в ящик тумбочки в спальне», и Gemini сохранит это место, причём можно добавить и фото. Потом вы либо смотрите список запомненных вещей во вкладке Find Hub, либо просто спрашиваете у Gemini, где лежит нужный предмет.

Кому доступно: функция появится на устройствах с Android 16 и выше в тех странах, где поддерживаются и Gemini, и Find Hub. Кстати, в России тоже можно настроить Gemini, если действовать строго по нашей инструкции.

Заметки и списки Google Keep прямо в Google Сообщениях

Google встроила заметки и списки из Google Keep прямо в приложение Сообщения, используя возможности RCS (это современный формат чатов на замену обычным SMS). Теперь список покупок или заметки к поездке можно делить и редактировать не выходя из переписки.

После этого список продуктов или заметки можно обновлять прямо в чате, и собеседник видит изменения — удобно для совместных дел вроде закупок или планирования отпуска. Функция начала работать с момента анонса. Кроме того, ещё в августе 2026 года приложение Google Сообщения получило масштабное обновление.

Guided Vision в Gemini Live озвучивает, что перед вами

Ещё раньше, вместе Pixel 10, Google запустила визуальные подсказки в Gemini Live, о которых мы рассказывали отдельно. При трансляции камеры ассистент подсвечивал объекты точкой или рамкой, затемняя всё остальное. Теперь появился режим Guided Vision, ориентированный в первую очередь на доступность.

С Guided Vision вы делитесь камерой с Gemini Live и слышите описание того, что находится перед вами. Это выручает в ситуациях, когда нужно прочитать мелкий шрифт на этикетке продукта, разобрать меню в плохо освещённом кафе или найти предмет дома. Если камера направлена не туда, голосовые подсказки помогут перенаправить её, провести по пространству или навести на нужный объект.

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Запустить режим можно двумя способами:

Кому доступно: Guided Vision через Gemini Live придёт на телефоны с Android 9 и выше в странах, где доступен Gemini. Google обозначила сроки как «скоро».

Темы чатов в Google Сообщениях

Самая заметная и, пожалуй, самая ожидаемая функция в списке — официальная поддержка тем оформления (Chat Themes) в Google Сообщениях. Раньше персонализации здесь заметно не хватало.

Работает это так: вы выбираете обои или фото для чата, а пузырьки с текстом автоматически подстраиваются под них по цвету. Можно задать и свои цвета, чтобы у каждой переписки был свой вид.

Motion Assist против укачивания в транспорте

Motion Assist — функция, которая должна снижать укачивание в движущемся транспорте. На экране появляется полупрозрачный «пузырёк»-оверлей, который движется в направлении движения машины и помогает мозгу согласовать то, что видят глаза, с реальным движением.

Google включила её в сентябрьский Android Drop, но фактически раскатка началась ещё в прошлом месяце на устройствах с Android 17. Важный момент: Google не ограничивает функцию только Pixel, поэтому со временем она должна дойти до более широкого круга смартфонов — при условии, что у вас Android 17.

Кому что реально пригодится

Коротко о том, стоит ли ждать этих функций именно вам:

владельцам Android 16 и выше — напоминания о вещах через Gemini в Find Hub;

всем, кто пользуется Google Сообщениями, — списки Keep в чатах и темы оформления, они не привязаны к версии Android;

людям со слабым зрением или тем, кто часто читает мелкий шрифт, — Guided Vision, начиная с Android 9;

тем, кого укачивает в транспорте, — Motion Assist, но только на Android 17.

Отдельно устанавливать ничего не нужно: обновляйте приложения Google в Google Play и следите за версией Android на устройстве — от неё зависит, какие из пяти функций вообще смогут до вас добраться.