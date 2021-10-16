Что нас бесит в мессенджерах

Мессенджеры, как и социальные сети, меняют наш образ жизни. Благодаря им мы не только стали чаще общаться, но и стали пользоваться чем-то новым, например, стикерами. А что говорить про голосовые сообщения? Они фактически заменили нам разговоры по телефону. Многие мои знакомые считают войсы идеальным способом общения с собеседником. Кроме того, никто не отменял тот факт, что мессенджеры чем-то нас не устраивают. Если об этом не вспоминать, то все хорошо. Но как только это проявляется — хочется удалить всё и больше никогда не возвращаться. Понаблюдали за собой и сделали выводы, чем же они нас раздражают.

Как выбрать стикеры в Телеграм

Мы с другом постоянно шутим. Практически 24/7 в нашем чате сплошняком идут смешные стикеры, которыми мы выражаем неистовый смех и прочую реакцию. На днях друг создал стикерпак, что называется, на случай важных переговоров. Добавив их, я понял, что у меня и без того огромная коллекция, которой я пользуюсь. Стикеров на самом деле стало очень много: раньше с этим не было никаких проблем.

Выбираешь смеющийся смайлик и всем всё понятно. Сейчас общение настолько изменилось, что эмодзи-то встретишь не часто. Стикеры в Telegram даже можно назвать зависимостью, без них уже никак. А с каждым днем появляются новые, что немного выводит из равновесия.

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Какой мессенджер выбрать

Приложений настолько много, что глаза разбегаются. Уверен, у вас тоже есть друзья, которых никоим образом не переманить из надоевшего WhatsApp или VK в Telegram. И дело тут не в безопасности, а в удобстве использования. Набор функций везде разный, есть отличия в оформлении. Или такая ситуация: вы хотите найти человека в Telegram, а он там попросту не регистрировался.

Приходится связываться с ним, чтобы узнать, где удобнее общаться. Эта разобщенность немного подбешивает. Хотя, если посмотреть объективно, те люди, которые убеждают других перейти на другое приложение, ничем не лучше пользователей, оставшихся в этакой «зоне комфорта».

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Почему сообщение не доставлено

Думаю, вы тоже сталкивались с тем, что собеседник подолгу не отвечает. Например, вы прекрасно знаете, что он ничем не занят, иногда даже появляется в сети, но ваши слова по-прежнему не прочитаны. Скорее всего, на ваш чат попросту отключены уведомления. Это бывает по-разным причинам: вы кому-то надоели, человек не хочет, чтобы злосчастный пуш выскочил в неподходящий момент (например, сальная шутка друга, когда рядом находится вторая половинка). Причин может быть много, но это и вправду очень обидно: раз уж вы общаетесь и дружите, то игнор оставляет неприятный осадочек.

Почему человек не отвечает на сообщения

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Это очень похоже на пункт выше. Порой собеседник читает сообщение и не отвечает на него. Согласитесь, обидно, когда выдаешь длинный текст о насущном, пишешь грамотно, соблюдаешь пунктуацию, а тебе попросту не отвечают. Потом выясняется, что человеку нечего ответить. Прочитал, понял и промолчал. О теме игнора в мессенджерах можно говорить бесконечно, но это еще один побочный эффект, с которым нам жить.

Мессенджеры для компьютера

Десктопные версии мессенджеров дико хороши. Не считая, конечно, WhatsApp Desktop. В принципе, тот же Telegram для ПК поддерживает все функции, что и мобильная версия. Правда, есть одна проблема: все сообщения, которые приходят, дублируются на смартфоне. Можно отключить уведомления, но это достаточно странно: каждый раз ходить в настройки, включать и выключать. Другая проблема связана именно с WhatsApp: нельзя отключать Интернет на телефоне, потому что… вот так устроен WhatsApp Desktop. Обязательно почитайте материал, где я подробно рассказываю о проблемах этой программы.

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Модные слова в переписке

Мессенджеры не только ускорили процесс внедрения новомодных словечек, но и увеличивают количество слов-паразитов, которые портят нашу речь, пусть и виртуальную. Все эти «ну», «ок», «ммм» и прочие наборы букв сильно раздаражают. Не буду скрывать, я и сам заметил, что стал чаще использовать «даже», «просто», «наверное» даже в тех фразах, где им не место.

Про неологизмы говорить нечего: это вполне естественно, что мы перекладываем иностранные словечки на наш лад. Язык менялся и будет меняться благодаря таким заимствованиям, но, кажется, иногда мы забываем о том, что можно выразиться и тем, что есть: поднадоевшее «ок» разумно заменить на «чудно». Почему бы нет?

Мессенджеры повсюду и от них не хочется избавляться. Думаю, рано или поздно мы привыкнем к этим минусам. А вы как считаете?