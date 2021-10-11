Месяц без ВКонтакте. Что я понял

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Иван Герасимов 0

Мы уже не раз рассказывали о том, какое место социальные сети занимают в нашей жизни, что с ними будет и как избежать зависимости от них. Тема стара, как мир, но по-своему уникальна и интересна. Особенно вопрос зависимости от подобных сервисов постоянно подталкивает на некоторые эксперименты. Почти два года назад я отказался от Instagram, теперь пришел черед отдохнуть (именно отдохнуть) от VK. Почему так? Наверное, по той причине, что мне там нечего делать, а все друзья перебрались в мессенджеры. Ровно месяц назад некоторые личные события подтолкнули меня к удалению страницы. Делюсь с вами промежуточными итогами.

Месяц без соцсетей. Что я понял?

Зачем удалять страницу ВК

Так вышло, что общение VK практически прекратилось: с друзьями пользуемся чатами в WhatsApp и Telegram. Кроме того, всегда можно созвониться по видеосвязи и нормально поболтать. Удивительный регресс, который я заметил за последние два года. Были попытки избавиться от страницы еще пару лет назад, но удерживала огромная база аудиозаписей — почти пять тысяч треков было жалко терять. Тем не менее, в последнее время VK был исключительно по привычке: сервис разросся и давно перестал быть местом для общения, хотя до новых возможностей не было никакого дела.

Отдых от соцсетей — отличный способ избавиться от стресса

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Посещение VK отнимало много времени, а пользы не приносило совершенно никакой. На фоне изменений в жизни я все-таки решился на эксперимент, удалив страницу: аудиозаписей осталось очень много, но если прикинуть, что именно я там слушаю, то все это способна заменить Яндекс.Музыка на умной колонке. Еще остались фотографии в переписках с друзьями, многие из которых уже считаются утраченными. И загруженные документы: среди них есть и книга, которую я однажды пытался написать. В общем, осталось много всего интересного, но при необходимости можно восстановить страничку и достать это оттуда.

Что делать, если удалил страницу в ВК

У вас есть час в день на соцсети, но нет времени на спорт? Не обманывайте себя

Ответ до невозможности прост: что угодно! Если посмотреть в смартфоне на время, проведенное в определенных приложениях, осознаешь неутешительный вывод. Например, в социальной сети проводишь 2-3 часа (в лучшем случае). Можно их потратить на более полезные вещи: привести себя в порядок или заняться спортом. О том, как это сделать, используя смартфон, читайте в нашей статье.

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С одной стороны может показаться, что это ничтожно мало, но в неделю выходит минимум 12 часов свободного времени. Этого хватит, чтобы осилить пару книг средней толщины или узнать много нового о технологиях из нашего канала в Яндекс.Дзен. Даже то, что вы начнете потихоньку избавляться от зависимости, является огромным достижением.

Жизнь без соцсетей

Если вы удалили страницу по личной причине, например, не хотите с кем-то общаться или просто собираетесь передохнуть, главное — не поддаваться соблазну, чтобы восстановить страницу обратно. Перед этим задайте себе вопрос: нужно ли это мне? Что я собираюсь там делать? Такой подход останавливал меня в первые дни, когда появлялось желание вернуться. Спустя месяц меня абсолютно не тянет туда вернуться, чтобы полистать ленту или рекомендации, с кем из пользователей я могу быть знаком.

Футболист Фил Джонс в свое время отказался от соцсетей из-за проблем в игровой карьере. Помогло

Отказ от соцсетей прошел даже лучше, чем я ожидал. Учитывая то, что меня абсолютно не тянет обратно, есть повод гордиться собой и собственной силой воли. Несколько лет назад игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс ушел из всех соцсетей и только недавно рассказал, почему сделал это.

Близкие не хотят, чтобы их муж, их отец был во всех газетах или во всех средствах массовой информации, так что это сложно, потому что мысленно я переживал тяжелые времена. Но я научился с этим справляться, особенно за то время, что я был в «Юнайтед», и чем больше у тебя опыта, чем старше ты становишься, тем лучше ты учишься справляться с этими вещами

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Чем заняться без соцсетей

В течение месяца я переживал, что, возможно, начнется «ломка» из-за недостатка информации или же я просто стану тратить больше времени на чтение каналов в Telegram: ни того, ни другого не произошло. К моему удивлению руки совсем не тянутся нажать на экране телефона туда, где раньше располагался значок VK. Более того, я даже стал меньше пользоваться смартфоном: повлиял на это, в том числе, и отказ от социальной сети. Как оказалось, треков достаточно в Яндекс.Музыке, а если хочется сменить обстановку, я включаю интернет-радио.

Прослушивание музыки без чата в соцсетях становится совершенно другим

Освободившееся время я перевел в нужное русло: больше изучаю новой информации, связанной с техникой, и рациональнее использую рабочее время, меньше отвлекаюсь на сторонние сервисы. Возможно, меньше узнаю новостей из соцсетей. Но вы не поверите, насколько приятно выпасть из бесконечного информационного потока, который засоряет голову и отнимает время. В общем, скучать не придется — вы тоже найдете себе занятие очень быстро.

Отказывались от соцсетей? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате!

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