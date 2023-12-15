Это приложение на Android позволяет изменить голос в Telegram и разыграть друзей

Примерно год назад мы уже рассказывали о том, как изменить голос при звонке на Андроид. Тогда можно было разыграть друзей через обычную звонилку, а также WhatsApp. Но на днях появилась возможность изменить голос в Телеграмме, которая доступна через приложение VMgram. Разберемся, чем оно отличается от обычного Telegram, и что необходимо сделать для розыгрыша друзей во время звонка или при отправке войса.

Что такое VMgram на Android

Приложение VMgram — это модифицированная версия Telegram. По сути, тот же мессенджер, но с несколькими надстройками, которых вам, возможно не хватало. Программа доступна в Google Play, а также в APKPure. На момент публикации материала в AppGallery для HUAWEI ее нет.

VMgram в Google Play

VMgram в APKPure

После скачивания VMgram нужно запустить приложение и авторизоваться в своем аккаунте в Telegram. Процесс входа не отличается от такового в стандартном клиенте мессенджера:

Вводим номер телефона. Подтверждаем вход через одноразовый код. Предоставляем программа все запрашиваемые разрешения.

После входа в приложении отобразятся все чаты из Telegram, ведь это — тот же мессенджер, только с функцией изменения голоса в Телеграмме. Давайте скорее посмотрим, как воспользоваться классной фишкой для войсов и звонков.

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Как изменить голос в голосовом сообщении Телеграмм

VMgram позволяет изменить голос в Telegram как при отправке голосового сообщения, так и во время звонка. Начнем с войсов. Чтобы изменить голос в голосовом сообщении Телеграмма, необходимо:

Открыть чат с собеседником. Нажать кнопку «VM». Выбрать один из пресетов (пока доступно 10 штук). Записать голосовое сообщение, задержав палец на кнопке с микрофоном в чате.

Как только вы отпустите кнопку, аудиосообщение с измененным голосом сразу же отправится собеседнику. Но, в отличие от обычного войса, оно будет иметь пометку «Supercharged by VMgram».

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Как изменить голос в Телеграмме при звонке

Для изменения голоса при звонке в Телеграме нужно сделать почти все то де самое. Сначала необходимо нажать кнопку «VM» для выбора пресета, а затем — позвонить любому контакту через аудио.

Менять голос можно даже в процессе разговора. Для этого в VMgram предусмотрена кнопка «Sound Effects». Нажмите на нее, чтобы изменить пресет или отключить изменение голоса.

Что еще умеет приложение VMgram

VMgram отличается от Telegram стандартной сборки не только наличием функции изменения голоса. Также у модифицированного приложения другое цветовое оформление меню и чатов. Впрочем, все это можно изменить через настройки.

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Еще одна функция VMgram — голосовые мемы. Они доступны в панели эмодзи и предлагают вам отправить собеседнику одну из заготовок, содержащих забавные фразы.

Правда, почти все аудиоэмодзи в Телеграм (а их в VMgram несколько тысяч) представлены на английском языке. Так что вряд ли собеседник с ходу догадается, в чем смысл шутки, которую вы решили ему отправить.