В минувшие выходные после масштабного обновления сервисов, о котором мы подробно рассказывали на нашем сайте, в Google Play неожиданно появилось новое приложение, и оно многих озадачило. Пустая иконка, пустые экраны внутри и непонятное техническое описание — этого хватило, чтобы люди начали задаваться вопросом, что это вообще такое. Разбираемся, что известно на самом деле, а что пока остаётся без ответа.

Что это за приложение и как оно называется

Речь о приложении под названием Android Pulse. По данным Android Police, оно появилось в Google Play в выходные, а первыми на него обратили внимание в издании 9to5Google.

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Приложение выглядело странно: оно пришло как доступное обновление, у него была полностью пустая иконка и четыре пустых экрана внутри. Никакого привычного интерфейса, кнопок или понятного назначения на первый взгляд — только сухое техническое описание. С остальными приложениями Google всё по-другому.

Что говорит описание в Play Store

Единственное, что объясняет назначение приложения, — это его описание в магазине. Если перевести формулировку Google, приложение отвечает за раздачу правил для обнаружения аномалий в потреблении критически важных системных ресурсов — как самой системой Android, так и установленными приложениями.

Проще говоря, речь идёт о служебном механизме, который помогает системе замечать, когда что-то ведёт себя ненормально: например, приложение внезапно начинает слишком активно расходовать ресурсы устройства. Для обычного пользователя это не приложение, которое нужно открывать и чем-то в нём пользоваться, — у него нет привычного интерфейса.

Стоит ли беспокоиться и что с этим делать

Само по себе появление такого приложения от Google — не повод для паники. Судя по описанию, это фоновый служебный компонент, а не что-то, что требует вашего внимания или действий. Никаких настроек, кнопок или функций, которыми пользуются вручную, в нём по факту нет.

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Важно понимать границу того, что известно: Google официально не пояснял, зачем именно приложение появилось в Play Store как отдельное обновление и как оно будет работать в дальнейшем. Пока это всё, что можно утверждать по фактам, — остальное было бы догадками.

Если вы в принципе следите за тем, что приходит через магазин приложений, есть смысл держать сам Google Play в актуальном состоянии — так обновления приходят быстрее и стабильнее. Мы подробно писали, как обновить Google Play на Android.

Кому это важно, а кому можно не обращать внимания

Для большинства пользователей никакой практической разницы нет: приложение работает в фоне и не требует настройки. Обращать внимание на такие вещи имеет смысл разве что тем, кто внимательно следит за списком установленных системных компонентов Google.

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Если же вы вообще стараетесь меньше зависеть от сервисов Google, это отдельная тема — у нас есть подборка магазинов приложений вместо Google Play. Но в случае с Android Pulse речь о служебном механизме системы, а не о том, что можно установить или удалить по своему выбору.