Зачем Android-смартфонам нужны сервисы Google Play: скрытые фишки, о которых вы не думали

На прошлой неделе я написал большой материал, в котором я объясняю, почему смартфоны Huawei — это лучшее из того, что есть на рынке мобильных устройств прямо сейчас. Разуверить меня в этом не смог ни автор AndroidInsider.ru Герман Вологжанин, раскритиковавший аппараты китайского бренда, ни кто-либо еще. Тем не менее, сервисы Google Play, которые по умолчанию отсутствуют на смартфонах Huawei, — это действительно полезнейший инструмент, упрощающий использование. Не сказать, что без него нельзя было прожить совсем, но он предлагает ряд неоспоримых преимуществ, о которых многие из вас даже не подозревают.

Какие обновления есть на Android

Поддержка сервисов Google Play — это в первую очередь обновления. Нет, я не хочу сказать, что смартфоны без таковых апдейтов не получают. Просто аппараты, сертифицированные Google, могут рассчитывать на более полную поддержку.

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Во-первых, это новые версии Android , которые стабильно выходят каждый год. Да, сами производители могут задерживать релиз обновлений, поскольку вынуждены адаптировать их индивидуально под каждый аппарат, но, так или иначе, это все равно происходит.

, которые стабильно выходят каждый год. Да, сами производители могут задерживать релиз обновлений, поскольку вынуждены адаптировать их индивидуально под каждый аппарат, но, так или иначе, это все равно происходит. Во-вторых, это так называемые обновления безопасности Андроид . По общему правилу они выходят каждый месяц, а иногда и чуть чаще. Google непрерывно изучает отчеты экспертов в области кибербезопасности и применяет их опыт для защиты устройств с Google Play.

. По общему правилу они выходят каждый месяц, а иногда и чуть чаще. Google непрерывно изучает отчеты экспертов в области кибербезопасности и применяет их опыт для защиты устройств с Google Play. Ну, и, в-третьих, это системные обновления Google Play. Они, как и патчи безопасности, исправляют критические уязвимости, но делают это на уровне системы. Поэтому Google распространяет их сама, не доверяя производителям. У них нет четкого графика выхода. Они выходят тогда, когда это становится необходимым.

Как работает семейный доступ на Android

Семейный доступ на Андроид — это очень удобная штука, которая позволяет членам одной семьи делиться друг с другом платным контентом вместо того, чтобы покупать его каждый раз заново. Это касается вообще всего ассортимента, который доступен в Google Play:

Приложения

Игры

Книги

Фильмы

Сериалы

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В семенную группу может входить до 5 человек, включая организатора, который решает, какой контент сделать общедоступным, а какой — нет. Кроме того, благодаря семейному доступу члены семьи могут использовать одно облачное хранилище, независимо от доступного по тарифу пространства.

Допустим, у вас оплачено 100 ГБ в Google One. Вы можете поделить его между всеми членами своей семьи. То есть каждый получит равный объем в облачном хранилище, а ваши данные не будут смешиваться друг с другом, что позволит сохранить конфиденциальность и тайну личной жизни, если для вас это важно.

Почему не переносятся чаты WhatsApp

Кто бы что ни говорил, но наличие сервисов Гугл Плей обеспечивает синхронизацию любых типов данных. Это касается буквально всего — от файлов, которые вы храните у себя в облаке и к которым обращаетесь с нескольких устройств сразу, до восстановления данных при переходе на новый смартфон. Хотите подробнее? Без проблем.

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Несмотря на то что Google Фото уже перестал быть бесплатным и безлимитным, он все еще остается очень удобным сервисом хранения и синхронизации фотографий. Благодаря клиентам под разные операционные системы и удобную веб-версию получить доступ к собственной библиотеке снимков можно с любого устройства и из любой точки мира.

уже перестал быть бесплатным и безлимитным, он все еще остается очень удобным сервисом хранения и синхронизации фотографий. Благодаря клиентам под разные операционные системы и удобную веб-версию получить доступ к собственной библиотеке снимков можно с любого устройства и из любой точки мира. Облачная синхронизация — это не только про файлы, но и про учетные записи. Благодаря сервисам Google Play сертифицированные устройства могут обмениваться логинами и паролями от разных сайтов и сервисов. Достаточно просто войти в аккаунт Google. На смартфонах Huawei этого очень не хватает.

— это не только про файлы, но и про учетные записи. Благодаря сертифицированные устройства могут обмениваться логинами и паролями от разных сайтов и сервисов. Достаточно просто войти в аккаунт Google. На смартфонах Huawei этого очень не хватает. Не забывайте и про перенос чатов Ватсап. По умолчанию мессенджер выгружает переписки только в Google Drive, доступ к которому открывается только на смартфонах с Google Play. Поэтому без костылей перенести Ватсап на смартфоны Huawei можно только путем сканирования QR-кода на другом устройстве.

Можно ли перенести приложения с iPhone на Huawei

А теперь самое главное. То, от чего я, да и многие другие — я уверен — тоже, пострадал сильнее всего. Я говорю о переносе приложений. Немногие в курсе, но даже при переходе с iOS на Android сервисы Google считывают весь список установленных на Айфоне программ и затем скачивают их из Google Play. Таким образом вы переходите с одной платформы на другую практически без потерь. В худшем случае вы потеряете только какие-то проприетарные приложения, которых не существует в версии для Андроид. Но 99,9% программ будет перенесено без каких-либо проблем.

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На Huawei и других смартфонах без поддержки сервисов Google Play ничего такого не происходит. Во-первых, мешает отсутствие сертификации, что попросту не позволяет выполнить взаимный обмен приложениями. iPhone не воспринимает AppGallery и не передает ему данные о тех программах, которые были на него установлены. Во-вторых, в фирменном магазине приложений Huawei просто нет многих позиций, которые есть в App Store: WhatsApp, Facebook, Instagram* и много чего еще.

* — сервисы принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией