Google начала постепенно включать новый «продвинутый» способ установки приложений от непроверенных разработчиков — это подготовка к обязательной проверке разработчиков, которая стартует в конце сентября. У нас на сайте есть подробная инструкция о том, как установить APK на Android, но теперь поставить приложение из неизвестного источника будет сложнее: появится обязательное ожидание в сутки. Разбираем, кого это касается и как обойти новое ограничение.

Чем новое ограничение отличается от старых

Важно не путать новое правило с уже действующими механизмами защиты. Раньше Android при установке APK просто просил разрешить установку из неизвестных источников для конкретного приложения — например, для браузера или файлового менеджера. Эта логика никуда не делась.

Отдельно Google ранее начала блокировать некоторые приложения уже после установки через систему Play Protect. Если вы с этим сталкивались, полезно вспомнить о том, как именно Android начал блокировать приложения не из Play Маркета. Новый «продвинутый» способ — это ещё один слой поверх всего этого, и завязан он именно на проверку разработчиков.

Сроки вступления ограничения в силу

Здесь нужно разделить два процесса. Сам «продвинутый» способ установки Google уже начала раскатывать — это, по её же словам, «первая версия» механизма, и приходит она постепенно, не всем сразу.

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А проверка разработчиков, ради которой всё и затевается, стартует 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. На весь мир её планируют распространить в следующем году. То есть Россия и большинство стран пока в первую волну не попадают, но готовиться к глобальному запуску стоит заранее.

Как включить установку APK от непроверенных разработчиков

Новый способ спрятан не в обычных настройках безопасности, а в меню для разработчиков. Порядок действий такой:

Откройте настройки телефона и включите режим разработчика (обычно это несколько нажатий на номер сборки в разделе «О телефоне») Зайдите в «Для разработчиков» и найдите пункт «Разрешить приложения от непроверенных разработчиков» Включите его — система покажет предупреждения перед стартом одноразового ожидания в 24 часа Через сутки вернитесь на ту же страницу, чтобы завершить процесс и получить возможность устанавливать такие приложения

Разрешение можно выдать временно (на семь дней) либо оставить включённым бессрочно. Это удобно, если вы ставите APK редко и не хотите держать защиту отключённой постоянно.

Важные нюансы установки APK, о которых стоит знать

Есть несколько деталей, которые снимают часть вопросов:

После включения «продвинутого» способа режим разработчика можно снова выключить — на уже выданное разрешение это не влияет.

Установка через ADB (подключение к компьютеру для разработчиков) новым правилом не затрагивается.

Функциональность доставляет отдельное приложение «Android Developer Verifier», и раскатывается оно постепенно — если пункта в меню пока нет, придётся подождать.

Главный вывод: полностью устанавливать APK вам никто не запрещает, но Google добавляет заметное трение — сутки ожидания и предупреждения. Для большинства пользователей, которые ставят приложения только из Google Play, ничего не изменится. А тем, кто регулярно пользуется сторонними APK, стоит заранее разобраться с новым переключателем и учитывать паузу в 24 часа при установке нужного приложения.