Несмотря на то, что на Android есть много полезных приложений, долгое время я пользовался исключительно софтом от Google: браузер, заметки, задачи, пароли и погода — всё от одной компании. Но со временем я начал заменять их на сторонние программы. Причины у меня всего две: где-то важнее приватность, где-то — просто более удобный опыт. Ниже разбираю каждое приложение отдельно: что меня не устроило в оригинале и чем я его заменил.

Chrome я поменял на Brave ради приватности

Первым делом я отказался от Chrome в пользу Brave. Главная причина — приватность: Brave по умолчанию блокирует слежку в интернете и меньше грузит систему. В нём встроены блокировщик рекламы и прочие полезности, а сам браузер экономно расходует ресурсы, что удобно во время игр и многозадачности.

Скачать Brave

Заодно я попробовал собственный поисковик Brave и в итоге отказался от Google Поиска. Меня утомили навязанные ИИ-функции и рекламные результаты в выдаче. После перехода веб-сёрфинг стал заметно приятнее: пропали всплывающие окна, перекрывающие содержимое сайтов, и ощущение постоянной слежки. Впрочем, многое из этого можно найти и в других браузерах на Android из нашей подборки.

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Google Keep уступил место Notesnook с шифрованием

Заметки я долго вёл в Google Keep, но потом перешёл на Notesnook. Это приватная программа с открытым кодом, у которой есть бесплатная синхронизация между устройствами и сквозное шифрование — то, чего нет даже в мессенджере MAX. А единственное, чего нет в Notesnook, — режима стикеров, как у Keep.

Скачать Notesnook

Зато редактор здесь богаче. Кроме обычных записей, я стал хранить черновики статей, сравнительные таблицы и прикреплять к заметкам документы и картинки. Так что для меня замена не только про приватность, но и про расширение возможностей.

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Google Tasks заменил на TickTick, чтобы дела не забывались

Google Tasks удобно связан с Google Calendar и Gemini, поэтому на него легко подсесть. Но для меня он оказался слишком простым: я добавлял задачу, потом машинально её закрывал, и она просто терялась, пока я о ней окончательно не забывал.

Скачать TickTick

С TickTick такого не происходит. Главное отличие — можно откладывать напоминания, а не просто закрывать их, поэтому приложение достаточно настойчиво, чтобы я всё-таки дошёл до дела. При этом оно не заваливает уведомлениями: раз в день присылает сводку с тем, что ещё не сделано. Часть задач у меня всё равно висит из-за прокрастинации, но это уже вопрос не к приложению.

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Google Password Manager я сменил на Proton Pass

Менеджером паролей от Google я пользовался годами: он встроен в Chrome и в саму систему, поэтому сохранять логины и пароли было проще некуда. Но год назад я решил перейти на отдельный менеджер с шифрованием по принципу «нулевого знания» — когда даже сервис не имеет доступа к вашим паролям.

Скачать Proton Pass

Выбор пал на Proton Pass от команды, которая делает Proton Mail. Мне важны его открытый код и то, что на бесплатном тарифе уже много функций, включая скрытые почтовые адреса-псевдонимы. Платная подписка стоит $4.99 в месяц. Приложение работает на Windows, Linux, macOS, iOS, Android и как расширение для Chrome, Safari и Firefox.

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Погоду от Google я смотрю в Breezy Weather

Отдельного приложения «Погода» у Google нет — это часть приложения Google, где можно искать местный прогноз и получать уведомления о тенденциях на ближайшие дни. Но Google урезал этот раздел: раньше по тапу на прогноз открывалась подробная страница, а теперь просто запускается поиск. Как временное решение можно вынести ярлык погоды на рабочий стол, чтобы быстрее попадать в этот сервис.

Скачать Breezy Weather

Ещё до этих изменений я начал искать альтернативу. Google-погода предсказывала не так точно, как некоторые другие сервисы (например, Samsung Weather), и не показывала важные для меня данные вроде качества воздуха. В итоге я остановился на Breezy Weather. В нём можно выбрать источник прогноза и настроить, какие показатели выводятся на главный экран, чтобы под рукой были именно нужные данные.