Несмотря на то, что на Android есть много полезных приложений, долгое время я пользовался исключительно софтом от Google: браузер, заметки, задачи, пароли и погода — всё от одной компании. Но со временем я начал заменять их на сторонние программы. Причины у меня всего две: где-то важнее приватность, где-то — просто более удобный опыт. Ниже разбираю каждое приложение отдельно: что меня не устроило в оригинале и чем я его заменил.

Я нашёл каждому приложению Google достойную альтернативу. Фото.

Я нашёл каждому приложению Google достойную альтернативу

Chrome я поменял на Brave ради приватности

Первым делом я отказался от Chrome в пользу Brave. Главная причина — приватность: Brave по умолчанию блокирует слежку в интернете и меньше грузит систему. В нём встроены блокировщик рекламы и прочие полезности, а сам браузер экономно расходует ресурсы, что удобно во время игр и многозадачности.

Пожалуй, самый приватный браузер на Android. Фото.

Пожалуй, самый приватный браузер на Android

Скачать Brave

Заодно я попробовал собственный поисковик Brave и в итоге отказался от Google Поиска. Меня утомили навязанные ИИ-функции и рекламные результаты в выдаче. После перехода веб-сёрфинг стал заметно приятнее: пропали всплывающие окна, перекрывающие содержимое сайтов, и ощущение постоянной слежки. Впрочем, многое из этого можно найти и в других браузерах на Android из нашей подборки.

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Google Keep уступил место Notesnook с шифрованием

Заметки я долго вёл в Google Keep, но потом перешёл на Notesnook. Это приватная программа с открытым кодом, у которой есть бесплатная синхронизация между устройствами и сквозное шифрование — то, чего нет даже в мессенджере MAX. А единственное, чего нет в Notesnook, — режима стикеров, как у Keep.

В этих Заметках есть сквозное шифрование. Фото.

В этих Заметках есть сквозное шифрование

Скачать Notesnook

Зато редактор здесь богаче. Кроме обычных записей, я стал хранить черновики статей, сравнительные таблицы и прикреплять к заметкам документы и картинки. Так что для меня замена не только про приватность, но и про расширение возможностей.

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Google Tasks заменил на TickTick, чтобы дела не забывались

Google Tasks удобно связан с Google Calendar и Gemini, поэтому на него легко подсесть. Но для меня он оказался слишком простым: я добавлял задачу, потом машинально её закрывал, и она просто терялась, пока я о ней окончательно не забывал.

Приложение для задач с возможностью отложить напоминание. Фото.

Приложение для задач с возможностью отложить напоминание

Скачать TickTick

С TickTick такого не происходит. Главное отличие — можно откладывать напоминания, а не просто закрывать их, поэтому приложение достаточно настойчиво, чтобы я всё-таки дошёл до дела. При этом оно не заваливает уведомлениями: раз в день присылает сводку с тем, что ещё не сделано. Часть задач у меня всё равно висит из-за прокрастинации, но это уже вопрос не к приложению.

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Google Password Manager я сменил на Proton Pass

Менеджером паролей от Google я пользовался годами: он встроен в Chrome и в саму систему, поэтому сохранять логины и пароли было проще некуда. Но год назад я решил перейти на отдельный менеджер с шифрованием по принципу «нулевого знания» — когда даже сервис не имеет доступа к вашим паролям.

Самое надёжное приложение для хранения паролей. Фото.

Самое надёжное приложение для хранения паролей

Скачать Proton Pass

Выбор пал на Proton Pass от команды, которая делает Proton Mail. Мне важны его открытый код и то, что на бесплатном тарифе уже много функций, включая скрытые почтовые адреса-псевдонимы. Платная подписка стоит $4.99 в месяц. Приложение работает на Windows, Linux, macOS, iOS, Android и как расширение для Chrome, Safari и Firefox.

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Погоду от Google я смотрю в Breezy Weather

Отдельного приложения «Погода» у Google нет — это часть приложения Google, где можно искать местный прогноз и получать уведомления о тенденциях на ближайшие дни. Но Google урезал этот раздел: раньше по тапу на прогноз открывалась подробная страница, а теперь просто запускается поиск. Как временное решение можно вынести ярлык погоды на рабочий стол, чтобы быстрее попадать в этот сервис.

Очень красивое приложение для погоды. Фото.

Очень красивое приложение для погоды

Скачать Breezy Weather

Ещё до этих изменений я начал искать альтернативу. Google-погода предсказывала не так точно, как некоторые другие сервисы (например, Samsung Weather), и не показывала важные для меня данные вроде качества воздуха. В итоге я остановился на Breezy Weather. В нём можно выбрать источник прогноза и настроить, какие показатели выводятся на главный экран, чтобы под рукой были именно нужные данные.