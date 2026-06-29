Google Play по-прежнему остаётся самым удобным магазином приложений для Android, но он не единственный. Есть отечественный аналог RuStore, где присутствует различная «санкционка», однако им дело тоже не ограничивается. Ниже — пять альтернативных магазинов, которые редко заменяют Google Play и RuStore целиком, но отлично их дополняют. Сразу оговоримся: ни один из этих вариантов не закрывает все задачи в одиночку. Зато их можно комбинировать — например, держать F-Droid для открытых программ, а APK Mirror для старых версий приложений.

F-Droid — магазин открытых приложений без слежки и аккаунта

Магазин F-Droid — первое, что стоит попробовать тем, кто хочет больше приватности. Здесь не нужна регистрация и нет аккаунта, а сам магазин активно запрещает приложениям следить за пользователем. Рекламы тоже нет, поэтому всё работает заметно быстрее.

Скачать F-Droid

Но идеального ничего не бывает. Команда F-Droid проверяет код, как и Google, однако вредоносные программы всё равно иногда проскакивают, так что бдительность не помешает. Каталог небольшой — около 2 600 приложений, и обновления нередко выходят позже, чем на GitHub или в Google Play.

Отдельный минус — внешний вид. Функционально F-Droid работает нормально, но оформление выглядит устаревшим. К счастью, есть сторонние клиенты вроде Droid-ify и Neo Store: они используют те же источники приложений, но с более современным и аккуратным интерфейсом.

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Aurora Store — каталог Google Play без аккаунта Google

Магазин Aurora — полная противоположность F-Droid. По сути это анонимный клиент к каталогу Google Play: вы получаете тот же набор приложений, но можете искать, скачивать и обновлять их без своего аккаунта Google.

Скачать Aurora Store

Это удачный вариант для тех, кто не хочет привязываться к учётной записи Google и ищет магазин без рекламы и быстрее официального. Просмотр каталога действительно ощущается шустрее.

Есть и оговорки. Платных приложений здесь нет, а сама схема работает через общие аккаунты Google, которыми вы не управляете. Из-за этого загрузка иногда идёт медленнее, чем просмотр, плюс общие аккаунты несут потенциальные риски безопасности — кого-то это оттолкнёт.

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Obtainium — магазин приложений с автообновлением от разработчиков

Obtainium — это не совсем магазин, а бесплатный менеджер для установки и обновления приложений. Вы указываете источники, например страницы на GitHub, а дальше программа сама следит за новыми версиями, шлёт уведомления и скачивает обновления.

Скачать Obtainium

Полноценной заменой магазину Obtainium не станет, но это отличный способ всегда держать любимые приложения в актуальном состоянии. Бонусом — никакого входа в аккаунт, то есть и здесь приватности больше, чем в обычном магазине.

Если интересно, как именно настраивать источники и автообновления, мы уже разбирали близкую тему — 5 приложений для Android, которых нет в официальном магазине.

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APK Mirror — старые версии приложений для Android

APK Mirror — это сайт, а не приложение: вы открываете его в браузере, находите нужную программу и скачиваете файл для установки вручную. Официальный установщик существует, но в большинстве случаев он не обязателен.

Открыть APK Mirror

Главная польза APK Mirror — программы, которых нет в Google Play, и старые версии приложений. Если у вас устаревший Android, здесь можно найти совместимую сборку приложения, которое уже не поддерживает вашу систему. Это спасает владельцев старых смартфонов и планшетов.

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Galaxy Store — магазин приложений для Samsung

Последний вариант — для устройств Samsung, и многие владельцы о нём даже всерьёз не задумывались. Galaxy Store не заменяет Google Play, зато это лучший источник фирменных приложений Samsung, заточенных под возможности устройства.

Открыть Galaxy Store

Среди самого полезного — утилиты вроде Good Lock и Good Guardians для тонкой настройки оболочки. Также присутствуют известные игры и проги от TikTok до Pokémon, иногда с дополнительным контентом, а ещё Samsung устраивает розыгрыши и призы с партнёрами.

Главный минус — для Galaxy Store нужен аккаунт Samsung. Для части пользователей это уже перебор. Но если регистрация не пугает, заглянуть в магазин стоит.

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Какой магазин выбрать вместо Google Play

Простого ответа нет — всё зависит от ваших задач. Коротко по делу:

F-Droid — если важны приватность, открытый код и отсутствие рекламы.

— если важны приватность, открытый код и отсутствие рекламы. Aurora Store — почти тот же каталог Google Play, но без аккаунта Google.

— почти тот же каталог Google Play, но без аккаунта Google. Obtainium — для автообновления приложений напрямую от разработчиков.

— для автообновления приложений напрямую от разработчиков. APK Mirror — старые версии приложений и софт, которого нет в Play.

— старые версии приложений и софт, которого нет в Play. Galaxy Store — только для Samsung и фирменных утилит вроде Good Lock.

Ни один из этих магазинов не вытеснит Google Play полностью, и большинству пользователей он по-прежнему остаётся главным. Но как дополнение эти варианты реально расширяют возможности Android — особенно если хочется меньше слежки, нужны редкие приложения или старые версии программ для возрастного смартфона. Если же вам ближе локальные сервисы, посмотрите на российские магазины приложений, которые заменят вам привычный Play.