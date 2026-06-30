Пока все мы размышляем о том, не удалят ли мессенджер MAX из Google Play вслед за App Store, стандартный магазин Android получает крупные обновления. Так, сегодня вышел апдейт до версии 52.1, и главное в нём — не новые кнопки, а работа «под капотом». Магазин обещает быстрее открываться и аккуратнее расходовать память при установке приложений, причём не только на смартфонах. Заодно появились пометки на изображениях, сделанных нейросетью, и более удобный просмотр игровых видео.

Летнее обновление Google Play

Обновление пришло как часть системного сервиса и подняло версию магазина до 52.1. Основной упор сделан на стабильность, корректную работу с ИИ-контентом и улучшения для тех, кто играет. Это не редизайн интерфейса, а набор технических доработок, которые пользователь замечает не глазами, а по ощущению скорости.

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По словам Google, изменения в инфраструктуре затрагивают сразу несколько платформ: смартфоны, планшеты, часы на Wear OS, телевизоры на Android TV и Google TV, а также автомобильные системы Android Auto и Android Automotive. Помимо роста скорости, эти доработки должны помочь устройствам экономнее использовать память во время установки приложений — это особенно полезно на бюджетных моделях и недорогих ТВ-приставках, где оперативной памяти мало. Но данное нововведение не отменяет того, что многие приложения приходится качать из альтернативных магазинов.

Зачем Google помечает картинки, сделанные нейросетью

Вторая заметная часть обновления касается честности карточек приложений. Google будет помечать изображения, сгенерированные ИИ, прямо в описании приложения. Сделано это, чтобы вы понимали, что реальный интерфейс программы может выглядеть иначе, чем на красивой картинке.

Логика тут простая: разработчик может оформить страницу приложения нейросетевыми изображениями, которые не имеют отношения к тому, что вы увидите после установки. Пометка ИИ-контента снижает риск разочарования и работает по той же схеме, что и недавние ярлыки YouTube для роликов Shorts, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Для обычного пользователя это маленькая, но полезная страховка от приукрашенных скриншотов.

Что нового появилось в Google Play

Геймерам обновление добавляет возможность смотреть игровые видео от авторов и разработчиков прямо во время игры — в полноэкранном режиме или в маленьком окне поверх игры (режим «картинка в картинке»). По идее, это удобно, когда хочется быстро подсмотреть прохождение или гайд, не выходя из самой игры.

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Здесь стоит честно обозначить границу: Google не уточнил, для всех ли игр это работает или только для тех, что поддерживают вход через Play Games. Так что пока непонятно, насколько широко функция доступна на практике. Ранее, на конференции I/O, Google также обещал дать разработчикам встраивать в игры ИИ-помощника с подсказками, статистикой, таблицей лидеров и социальными функциями, но это уже отдельная история и пока скорее план, чем готовая возможность.

Как обновить Google Play на Android

Обновление уже раскатывается, и обычно оно приходит само в фоне. Но если хочется получить улучшения быстрее, есть способ:

Откройте Google Play.

Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу.

Перейдите в «Настройки», затем «О приложении».

Нажмите «Обновить версию Play Маркета».

Названия пунктов на разных прошивках могут чуть отличаться, но логика везде одинаковая. Если кнопка обновления неактивна, значит, у вас уже стоит свежая версия.