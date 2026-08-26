Я привык держать телефон в актуальном состоянии: обновляю приложения в Google Play по нашей инструкции, проверяю системные обновления и ставлю обновления сервисов Google. Казалось, я знаю все места, куда нужно заглядывать. Но недавно я наткнулся на ещё одну спрятанную страницу обновлений, о которой раньше даже не подозревал — и там висело несколько важных компонентов Android, ждущих установки. Разбираюсь, что это за обновления, зачем они нужны и как самому найти это меню на своём смартфоне.

Сколько мест приходится проверять, чтобы обновить телефон

Держать Android в актуальном состоянии сложнее, чем должно быть. Обновления самой системы и патчи безопасности лежат в одном месте, обновления сервисов Google — в другом, а обновления приложений — в Google Play Store. Обычно этого набора хватает, и я думал, что контролирую всё.

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Вот стандартный маршрут, который знает большинство пользователей:

обновления системы и патчи безопасности: «Настройки» — «Система» — «Обновление ПО»;

«Настройки» — «Система» — «Обновление ПО»; обновления сервисов Google: «Настройки» — «Безопасность и конфиденциальность»;

«Настройки» — «Безопасность и конфиденциальность»; обновления приложений: Google Play Store.

Если хотите освежить память по последним пакетам, познакомьтесь с большим обновлением сервисов Google в августе. Там же найдёте инструкцию по установке.

Расположение страницы System Services

Оказалось, есть ещё одно место — раздел системных служб. На своём смартфоне vivo X300, про который уже неоднократно писал, я нашёл его так:

Открыл «Настройки» и выбрал «Google». Перешёл в раздел «Все сервисы». Открыл вкладку «Системные службы» в блоке «Конфиденциальность и безопасность».

Точный путь и названия пунктов могут немного различаться в зависимости от производителя и версии оболочки, так что ориентируйтесь по смыслу.

Что там обновляется и зачем это нужно

На этой странице собраны системные компоненты, которыми управляет Google. Среди них — Android System WebView, сервисы Google Play, Private Compute Services и другие. Звучит непонятно, но это важные детали. WebView отвечает за то, чтобы приложения показывали веб-содержимое внутри себя, а сервисы Google Play — это то, что держит на плаву вход в аккаунт, определение местоположения и связь устройства с сервисами Google. Именно поэтому такие компоненты всегда хочется держать обновлёнными.

Формально Google утверждает, что эти службы обновляются автоматически в фоне вместе с патчами безопасности или обновлениями системы. Я тоже так думал и не проверял их вручную. Но, заглянув в раздел на нескольких телефонах, я увидел компоненты, для которых давно вышли обновления, — при этом ни уведомлений, ни отметок в Google Play, ни в разделе сервисов Google не было.

Что этот раздел реально даёт, а что нет

Удобство простое: страница отделяет компоненты, которые ждут обновления, от тех, что уже актуальны. Не нужно искать отдельные карточки этих служб в Google Play — некоторые из них через обычный поиск найти почти невозможно. Здесь всё в одном месте, и можно поставить ожидающие обновления самому, не дожидаясь фонового расписания Google. Но важно понимать ограничения, чтобы не ждать чуда:

это не ранний доступ к новым функциям — меню лишь ставит последнюю сборку служб, которую Google уже открыл для вашего устройства;

оно не обходит проверки совместимости и поэтапную раскатку;

обновление системных служб не требует перезагрузки, в отличие от обновлений сервисов Google Play или системы;

оно не ускорит телефон и не починит давние баги.

По сути, меню делает одно: даёт больше контроля над обновлениями, которые ваш Android и так имеет право получить. Если вы просто пользуетесь телефоном и не переживаете из-за того, что какое-то обновление приедет на пару недель позже, вам можно ничего не делать — фоновое обновление рано или поздно всё догонит. А вот тем, кто хочет держать всё в актуальном состоянии здесь и сейчас, участвует в бета-программах или просто не любит ждать, эта страница пригодится. Я теперь заглядываю сюда раз в пару дней и ставлю всё, что висит в ожидании.