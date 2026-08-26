Я привык держать телефон в актуальном состоянии: обновляю приложения в Google Play по нашей инструкции, проверяю системные обновления и ставлю обновления сервисов Google. Казалось, я знаю все места, куда нужно заглядывать. Но недавно я наткнулся на ещё одну спрятанную страницу обновлений, о которой раньше даже не подозревал — и там висело несколько важных компонентов Android, ждущих установки. Разбираюсь, что это за обновления, зачем они нужны и как самому найти это меню на своём смартфоне.

В этом скрытом меню куча неизвестных обновлений. Фото.

В этом скрытом меню куча неизвестных обновлений

Сколько мест приходится проверять, чтобы обновить телефон

Держать Android в актуальном состоянии сложнее, чем должно быть. Обновления самой системы и патчи безопасности лежат в одном месте, обновления сервисов Google — в другом, а обновления приложений — в Google Play Store. Обычно этого набора хватает, и я думал, что контролирую всё.

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Вот стандартный маршрут, который знает большинство пользователей:

  • обновления системы и патчи безопасности: «Настройки» — «Система» — «Обновление ПО»;
  • обновления сервисов Google: «Настройки» — «Безопасность и конфиденциальность»;
  • обновления приложений: Google Play Store.

Если хотите освежить память по последним пакетам, познакомьтесь с большим обновлением сервисов Google в августе. Там же найдёте инструкцию по установке.

Расположение страницы System Services

Оказалось, есть ещё одно место — раздел системных служб. На своём смартфоне vivo X300, про который уже неоднократно писал, я нашёл его так:

  1. Открыл «Настройки» и выбрал «Google».
  2. Перешёл в раздел «Все сервисы».
  3. Открыл вкладку «Системные службы» в блоке «Конфиденциальность и безопасность».
Именно здесь я нашёл скрытые обновления. Фото.

Именно здесь я нашёл скрытые обновления

Точный путь и названия пунктов могут немного различаться в зависимости от производителя и версии оболочки, так что ориентируйтесь по смыслу.

Что там обновляется и зачем это нужно

На этой странице собраны системные компоненты, которыми управляет Google. Среди них — Android System WebView, сервисы Google Play, Private Compute Services и другие. Звучит непонятно, но это важные детали. WebView отвечает за то, чтобы приложения показывали веб-содержимое внутри себя, а сервисы Google Play — это то, что держит на плаву вход в аккаунт, определение местоположения и связь устройства с сервисами Google. Именно поэтому такие компоненты всегда хочется держать обновлёнными.

Далее требуется перейти на страницу сервиса, чтобы его обновить. Фото.

Далее требуется перейти на страницу сервиса, чтобы его обновить

Формально Google утверждает, что эти службы обновляются автоматически в фоне вместе с патчами безопасности или обновлениями системы. Я тоже так думал и не проверял их вручную. Но, заглянув в раздел на нескольких телефонах, я увидел компоненты, для которых давно вышли обновления, — при этом ни уведомлений, ни отметок в Google Play, ни в разделе сервисов Google не было.

Что этот раздел реально даёт, а что нет

Удобство простое: страница отделяет компоненты, которые ждут обновления, от тех, что уже актуальны. Не нужно искать отдельные карточки этих служб в Google Play — некоторые из них через обычный поиск найти почти невозможно. Здесь всё в одном месте, и можно поставить ожидающие обновления самому, не дожидаясь фонового расписания Google. Но важно понимать ограничения, чтобы не ждать чуда:

  • это не ранний доступ к новым функциям — меню лишь ставит последнюю сборку служб, которую Google уже открыл для вашего устройства;
  • оно не обходит проверки совместимости и поэтапную раскатку;
  • обновление системных служб не требует перезагрузки, в отличие от обновлений сервисов Google Play или системы;
  • оно не ускорит телефон и не починит давние баги.

По сути, меню делает одно: даёт больше контроля над обновлениями, которые ваш Android и так имеет право получить. Если вы просто пользуетесь телефоном и не переживаете из-за того, что какое-то обновление приедет на пару недель позже, вам можно ничего не делать — фоновое обновление рано или поздно всё догонит. А вот тем, кто хочет держать всё в актуальном состоянии здесь и сейчас, участвует в бета-программах или просто не любит ждать, эта страница пригодится. Я теперь заглядываю сюда раз в пару дней и ставлю всё, что висит в ожидании.